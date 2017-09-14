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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1381613817138181381913820>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:34

  tester3373 написав:
  Faceless написав:Мені в принципі все одно яка там генеалогія у людей у сучасному Ізраїлі, але вони свою державу таки створили.

ви уважніше почитайте як її створювали.
пам’ятаєте як у нас була поширена думка чому неможна продавати чужим землю?
можу нагадати якщо забули - якщо чужинці скуплять землю то де будуть жити українці.
та й взагалі чужинець не скрізь запросто може купити землю.
так от покопирсайтеся в періодах різних елій як саме вони свою державу почали зколачувати. що навіть брити потім руки вмили.
то тоді може пройде оце - "мені всеодно"

можете щось сказати - то кажіть. а не оці натяки.

коли в України волали, що не можна продавати сільгоспземлі - то це лише тому, що це чистий популізм, й хотіли ще якось на цьому заробити...

а євреї й через віру - завжди жили обособлено, й відповідно майже не змішувалися з оточуючими, не асимилювалися.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:

Навіть не дивлячись, одразу виникло питання. Згідно описів тут кого там заганяти-то? Їх давно всіх повинні були загнати в оту армію. Точніше вже давно загнали.
Так це ж той процес заганяння і описують
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:43

  shapo написав:
  flyman написав:для шапо, що західніше Дніпра - "западенци"
Читайте внимательнее - я написал "в т.ч.западенцы", а не только западенцы.
А географию Украины знаю точно не хуже вас,т к. за 33 года поработал во всех регионах Украины - от Харькова и Крыма до Карпат
Навіщо виставляти себе
а - брехуном
б - тим хто думає що в форумчан куряча память?
це хто писав?
  shapo написав:А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
1 Де тут не только або в том числе?
2 Де прізвище ЗАПАДЕНЦЯ а не СОВКОВОГО громадянина який мешкав до розвалу совка на Заході України?
3 Якщо вже так кортіло
То міг назвати Явлінського чи Фрідмана... і той і той-львівяни...
от тільки нюанс
а - львівянами вони були до 1990 року
б - до збройних сил РФ ні перший ні другий відношення не мають....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:44

  fox767676 написав:detroytred

Погодьтеся шо команда Трампа зробила колосальну роботу по виявленню справжнього стану справ і реальних позицій сторін. Бо самоусунення байдена від перемовин створило величезне поле для інформаційних спекуляцій Штопаних Гордонів та йому подібних ("ми перемагаємо , " по інсайдам" Путін вже згодний віддати все крім Криму "). У 2022-23 навіть членство а НАТО відкидали в обмін на ордло та Крим, бо вважали що питання тільки в репараціях з боку росії

у фотосправі це називалося "проявітєль", так що групове хфото проявлено і зафіксіровано
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:48

  Shaman написав:
а з приводу заздрощів - в мене є набагато успішніші приклади є. заздрість - це стан душі, це не про мене :D
мову треба знати триндюкам) мені спокійно вистачить наявного рівня, щоб втюхати їм контрабандні дзигарі :lol: та і технічна робота не потребує уміння говорити з англійцями про погоду без акценту і про те що лондон то столиця великої британії)))
Нащот еміграції ти розкатав губу) я від українського громадянства не відмовлявся.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:49

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.

Не выгодно.
Тогда о сколь-нибудь серьезных поставках вооружений из США придется окончательно забыть. На две серьезные войны их банально не хватит. Да и на одну нашу не хватает.
Проблема в том, что технологически развитые страны сделали ставку на очень технологичное, но невероятно дорогое оружие. Его не получается покупать (производить) в достаточных количествах.

у вас логіка не б"ється, з одного боку "дуже дороге оружіє, яким не може забезпечити", а з другого боку "на одну вашу нє хватаєт". А у вісі зла, виходить, хватаєт і буде хватать, особливо коли почнеться глобальна рецесія і комодіс "хрусть і пополам"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:53

  budivelnik написав:То міг назвати Явлінського чи Фрідмана... і той і той-львівяни...

а якшо добре відмити в бані, то там не тільки загублена тєльняшка як на Чапаєві знайдеться
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:59

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  flyman написав:для шапо, що західніше Дніпра - "западенци"
Читайте внимательнее - я написал "в т.ч.западенцы", а не только западенцы.
А географию Украины знаю точно не хуже вас,т к. за 33 года поработал во всех регионах Украины - от Харькова и Крыма до Карпат
Навіщо виставляти себе
а - брехуном
б - тим хто думає що в форумчан куряча память?
це хто писав?
  shapo написав:А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
1 Де тут не только або в том числе?
2 Де прізвище ЗАПАДЕНЦЯ а не СОВКОВОГО громадянина який мешкав до розвалу совка на Заході України?
3 Якщо вже так кортіло
То міг назвати Явлінського чи Фрідмана... і той і той-львівяни...
от тільки нюанс
а - львівянами вони були до 1990 року
б - до збройних сил РФ ні перший ні другий відношення не мають....



А что ж ты из статьи вытащил только Явлинского и Фридмана,а забыл главнокомандующего ВМФ россии Высоцкого и замглавнокомандующего сухопутных войск Студеникина?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:04

  Shaman написав:можете щось сказати - то кажіть. а не оці натяки.


я лише хотів сказати що читайте історію трохи глибше. чим дата створення держави.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:08

  tester3373 написав:
  Shaman написав:можете щось сказати - то кажіть. а не оці натяки.

я лише хотів сказати що читайте історію трохи глибше. чим дата створення держави.

читати історію всіх країн всього світу - цікаве заняття - коли є купа часу й нема чого робити. тому якщо є якась думка, то її можна сформулювати. а коли хочеться просто заперечити - то таке...
Shaman
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