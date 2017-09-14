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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13817138181381913820>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:08

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.

Не выгодно.
Тогда о сколь-нибудь серьезных поставках вооружений из США придется окончательно забыть. На две серьезные войны их банально не хватит. Да и на одну нашу не хватает.
Проблема в том, что технологически развитые страны сделали ставку на очень технологичное, но невероятно дорогое оружие. Его не получается покупать (производить) в достаточных количествах.

Та вони вже і не дуже технологічні прості стрільна 155 досі не здатні масово виготовляти, бо ж постіндустріальне суспільство... бла-бла-бла. Попереносили чи не усі виробництва в Китай і зібрались з ним воювати.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:10

  Faceless написав:
detroytred написав:
  Faceless написав:

Навіть не дивлячись, одразу виникло питання. Згідно описів тут кого там заганяти-то? Їх давно всіх повинні були загнати в оту армію. Точніше вже давно загнали.
Так це ж той процес заганяння і описують

прямо из окна, нквд выскакивают и бросаются на людей - несколько патрулей в воскресенье на территории ЖК прямо возле школы, отправляя их на войну, а эти каким-то кацапстаном волнуются.
люди - вы вообще нормальные??
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 11 тра, 2025 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:11

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а з приводу заздрощів - в мене є набагато успішніші приклади є. заздрість - це стан душі, це не про мене :D
мову треба знати триндюкам) мені спокійно вистачить наявного рівня, щоб втюхати їм контрабандні дзигарі :lol: та і технічна робота не потребує уміння говорити з англійцями про погоду без акценту і про те що лондон то столиця великої британії)))
Нащот еміграції ти розкатав губу) я від українського громадянства не відмовлявся.

коли заробляєш на життя контрабасом - то може й не потрібно добре знання мови. кузени Саламанки, взагалі мало розмовляли, мовчки робили свою справу :lol:

в Німеччині технічна робота вимагає В1. та й на будівництві треба розуміти, що тобі виконроб каже.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:15

  Бетон написав:прямо из окна, нквд выскакивают и бросаются на людей - несколько патрулей в воскресенье на территории ЖК прямо возле школы, отправляя их на войну, а эти каким-то кацапстаном волнуются.
люди - вы вообще нормальные??

а війна з ким??? :shock:

щоб зупинити мобілізацію, треба припинити війну. й заодно декому треба постійно нагадувати, що відбувається, коли просто здаєшся... й це не врятує від подальшої мобілізації, якщо доживеш - й там розумієш, що таке насправді, коли в тебе немає ніяких прав...
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:16

  Shaman написав:
  Бетон написав:прямо из окна, нквд выскакивают и бросаются на людей - несколько патрулей в воскресенье на территории ЖК прямо возле школы, отправляя их на войну, а эти каким-то кацапстаном волнуются.
люди - вы вообще нормальные??

а війна з ким??? :shock: щоб зупинити мобілізацію, треба припинити війну. й заодно декому треба постійно нагадувати, що відбувається, коли просто здаєшся... й це не врятує від подальшої мобілізації, якщо доживеш - й там розумієш, що таке насправді, коли в тебе немає ніяких прав...

я понимаю.

войну невозможно остановить мобилизацией.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:18

  pesikot написав:Після триденного "перемир'я" Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: збили 60
У ніч проти 11 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 60 "шахедів". Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, росіяни спрямували на Україну 108 дронів-камікадзе типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – тимчасово окупована територія Запорізької області, Гвардійське – Крим.


Перемир"е закінчилось не разпочавшись

Ти своїм довгим язиком скільки шахедів сбив?
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:26

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  Shaman написав:можете щось сказати - то кажіть. а не оці натяки.

я лише хотів сказати що читайте історію трохи глибше. чим дата створення держави.

читати історію всіх країн всього світу - цікаве заняття - коли є купа часу й нема чого робити. тому якщо є якась думка, то її можна сформулювати. а коли хочеться просто заперечити - то таке...


якщо читати історію країни ніколи то тоді так і кажуть а не кажуть "мені все одно".
або взагалі тоді начого не кажуть.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:для євроінтеграції - треба вчити мову


це 100%. для прикладу молдовани. "приєднали" у їх 1940р, потім війна у 1944р "освободили" , ссср почав активно насаджувати "соціалізм", відкрили російські школи (переважно в містах і пмт), в маленьких селах російську не вивчали до 1950р

після 1954-55рр в Одеській області почали будувати новий порт Іллічівський-спочатку завод якийсь малих катерів, який потім став великим СРЗ і новий порт і місті біля порту. На роботи приїжджали також молдавани (з Одеської області), з них сміялись (бо чоловіки казали "я пішла", я жінки навпаки), з цього й пішло: "ти що молдованин" (тобто тупий)
мені важко уявити, де Бандерлог буде працювати в Румунії без знання румунської.
знаю, що там було у 2022-24 багато українських моряків, моряку румунська не дуже потрібна (квартиру зняти-достатньо англійської, на роботу до японських/німецьких компаній теж англійська)

Бандерлог колись казав що він за техніку безпеки у ДТЕК відповідав, як він румунам буде про ТБ втирати без румунської

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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:43

  Shaman написав:
в Німеччині технічна робота вимагає В1. та й на будівництві треба розуміти, що тобі виконроб каже.
в польщі теж? B1?)
Каже-віра, майна! Бери побільше, кидай подальше)
спокійно, достатньо в мене знань мови. Люди якщо вони хотять договоритись домовляться на якій мові б вони не говорили)
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:46

  flyman написав:
  fox767676 написав:detroytred

Погодьтеся шо команда Трампа зробила колосальну роботу по виявленню справжнього стану справ і реальних позицій сторін. Бо самоусунення байдена від перемовин створило величезне поле для інформаційних спекуляцій Штопаних Гордонів та йому подібних ("ми перемагаємо , " по інсайдам" Путін вже згодний віддати все крім Криму "). У 2022-23 навіть членство а НАТО відкидали в обмін на ордло та Крим, бо вважали що питання тільки в репараціях з боку росії

у фотосправі це називалося "проявітєль", так що групове хфото проявлено і зафіксіровано


Я встиг. Свема-3, ванночки з реактивами в темній ванній кімнаті і ще штука яка відсвічувала на фотобумагу у ціх ванночках
Хто через це пройшов краще розуміє життя :mrgreen:
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