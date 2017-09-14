Додано: Нед 11 тра, 2025 13:39

Shaman написав: для євроінтеграції - треба вчити мову для євроінтеграції -

Măsuri de siguranță pentru lucrul la înălțime cu tensiuni de peste 10 000 de volți

це 100%. для прикладу молдовани. "приєднали" у їх 1940р, потім війна у 1944р "освободили" , ссср почав активно насаджувати "соціалізм", відкрили російські школи (переважно в містах і пмт), в маленьких селах російську не вивчали до 1950рпісля 1954-55рр в Одеській області почали будувати новий порт Іллічівський-спочатку завод якийсь малих катерів, який потім став великим СРЗ і новий порт і місті біля порту. На роботи приїжджали також молдавани (з Одеської області), з них сміялись (бо чоловіки казали "я пішла", я жінки навпаки), з цього й пішло: "ти що молдованин" (тобто тупий)мені важко уявити, де Бандерлог буде працювати в Румунії без знання румунської.знаю, що там було у 2022-24 багато українських моряків, моряку румунська не дуже потрібна (квартиру зняти-достатньо англійської, на роботу до японських/німецьких компаній теж англійська)Бандерлог колись казав що він за техніку безпеки у ДТЕК відповідав, як він румунам буде про ТБ втирати без румунської