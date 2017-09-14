Banderlog написав:Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.
Не выгодно. Тогда о сколь-нибудь серьезных поставках вооружений из США придется окончательно забыть. На две серьезные войны их банально не хватит. Да и на одну нашу не хватает. Проблема в том, что технологически развитые страны сделали ставку на очень технологичное, но невероятно дорогое оружие. Его не получается покупать (производить) в достаточных количествах.
Та вони вже і не дуже технологічні прості стрільна 155 досі не здатні масово виготовляти, бо ж постіндустріальне суспільство... бла-бла-бла. Попереносили чи не усі виробництва в Китай і зібрались з ним воювати.
Навіть не дивлячись, одразу виникло питання. Згідно описів тут кого там заганяти-то? Їх давно всіх повинні були загнати в оту армію. Точніше вже давно загнали.
Так це ж той процес заганяння і описують
прямо из окна, нквд выскакивают и бросаются на людей - несколько патрулей в воскресенье на территории ЖК прямо возле школы, отправляя их на войну, а эти каким-то кацапстаном волнуются. люди - вы вообще нормальные??
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 11 тра, 2025 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:а з приводу заздрощів - в мене є набагато успішніші приклади є. заздрість - це стан душі, це не про мене
мову треба знати триндюкам) мені спокійно вистачить наявного рівня, щоб втюхати їм контрабандні дзигарі та і технічна робота не потребує уміння говорити з англійцями про погоду без акценту і про те що лондон то столиця великої британії))) Нащот еміграції ти розкатав губу) я від українського громадянства не відмовлявся.
коли заробляєш на життя контрабасом - то може й не потрібно добре знання мови. кузени Саламанки, взагалі мало розмовляли, мовчки робили свою справу
в Німеччині технічна робота вимагає В1. та й на будівництві треба розуміти, що тобі виконроб каже.
Бетон написав:прямо из окна, нквд выскакивают и бросаются на людей - несколько патрулей в воскресенье на территории ЖК прямо возле школы, отправляя их на войну, а эти каким-то кацапстаном волнуются. люди - вы вообще нормальные??
а війна з ким???
щоб зупинити мобілізацію, треба припинити війну. й заодно декому треба постійно нагадувати, що відбувається, коли просто здаєшся... й це не врятує від подальшої мобілізації, якщо доживеш - й там розумієш, що таке насправді, коли в тебе немає ніяких прав...
Бетон написав:прямо из окна, нквд выскакивают и бросаются на людей - несколько патрулей в воскресенье на территории ЖК прямо возле школы, отправляя их на войну, а эти каким-то кацапстаном волнуются. люди - вы вообще нормальные??
а війна з ким??? щоб зупинити мобілізацію, треба припинити війну. й заодно декому треба постійно нагадувати, що відбувається, коли просто здаєшся... й це не врятує від подальшої мобілізації, якщо доживеш - й там розумієш, що таке насправді, коли в тебе немає ніяких прав...
У ніч проти 11 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 60 "шахедів". Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, росіяни спрямували на Україну 108 дронів-камікадзе типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – тимчасово окупована територія Запорізької області, Гвардійське – Крим.
Shaman написав:для євроінтеграції - треба вчити мову
це 100%. для прикладу молдовани. "приєднали" у їх 1940р, потім війна у 1944р "освободили" , ссср почав активно насаджувати "соціалізм", відкрили російські школи (переважно в містах і пмт), в маленьких селах російську не вивчали до 1950р
після 1954-55рр в Одеській області почали будувати новий порт Іллічівський-спочатку завод якийсь малих катерів, який потім став великим СРЗ і новий порт і місті біля порту. На роботи приїжджали також молдавани (з Одеської області), з них сміялись (бо чоловіки казали "я пішла", я жінки навпаки), з цього й пішло: "ти що молдованин" (тобто тупий) мені важко уявити, де Бандерлог буде працювати в Румунії без знання румунської. знаю, що там було у 2022-24 багато українських моряків, моряку румунська не дуже потрібна (квартиру зняти-достатньо англійської, на роботу до японських/німецьких компаній теж англійська)
Бандерлог колись казав що він за техніку безпеки у ДТЕК відповідав, як він румунам буде про ТБ втирати без румунської
Măsuri de siguranță pentru lucrul la înălțime cu tensiuni de peste 10 000 de volți
Погодьтеся шо команда Трампа зробила колосальну роботу по виявленню справжнього стану справ і реальних позицій сторін. Бо самоусунення байдена від перемовин створило величезне поле для інформаційних спекуляцій Штопаних Гордонів та йому подібних ("ми перемагаємо , " по інсайдам" Путін вже згодний віддати все крім Криму "). У 2022-23 навіть членство а НАТО відкидали в обмін на ордло та Крим, бо вважали що питання тільки в репараціях з боку росії
у фотосправі це називалося "проявітєль", так що групове хфото проявлено і зафіксіровано
Я встиг. Свема-3, ванночки з реактивами в темній ванній кімнаті і ще штука яка відсвічувала на фотобумагу у ціх ванночках Хто через це пройшов краще розуміє життя