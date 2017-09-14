Логику Вы просто не поняли. Я вообще ничего не писал про ось зла, а писал про технологически развитые страны.
У оси зла другая стратегия - они сделали ставку на большое количество дешёвого говна. И это стало проблемой.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 13:47
Логику Вы просто не поняли. Я вообще ничего не писал про ось зла, а писал про технологически развитые страны.
У оси зла другая стратегия - они сделали ставку на большое количество дешёвого говна. И это стало проблемой.
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ось наче не фрік
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:54
для мене польська на 30% зрозуміла без перекладу, місяць на "верфі" дивився у Гданську ТВ (новини, серіали) і достатньо зрозуміло(якщо повільно розмовляють)
румунська -це романська група, декілька слів(10%? мають однакове коріння з італійською, тому якщо знаєш італійську -то румуни тебе зрозуміють, а ти їх не факт))
стосовно
-співак жестами показав, що його звати Хуліо(Іглесіас) , ти про це?
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