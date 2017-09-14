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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13817138181381913820
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:47

  flyman написав:у вас логіка не б"ється, з одного боку "дуже дороге оружіє, яким не може забезпечити", а з другого боку "на одну вашу нє хватаєт". А у вісі зла, виходить, хватаєт і буде хватать, особливо коли почнеться глобальна рецесія і комодіс "хрусть і пополам"?

Логику Вы просто не поняли. Я вообще ничего не писал про ось зла, а писал про технологически развитые страны.
У оси зла другая стратегия - они сделали ставку на большое количество дешёвого говна. И это стало проблемой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ось наче не фрік
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:54

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
в Німеччині технічна робота вимагає В1. та й на будівництві треба розуміти, що тобі виконроб каже.
в польщі теж? B1?)
Каже-віра, майна! Бери побільше, кидай подальше)
спокійно, достатньо в мене знань мови. Люди якщо вони хотять договоритись домовляться на якій мові б вони не говорили)


для мене польська на 30% зрозуміла без перекладу, місяць на "верфі" дивився у Гданську ТВ (новини, серіали) і достатньо зрозуміло(якщо повільно розмовляють)

румунська -це романська група, декілька слів(10%? мають однакове коріння з італійською, тому якщо знаєш італійську -то румуни тебе зрозуміють, а ти їх не факт))

стосовно
Люди якщо вони хотять договоритись
-співак жестами показав, що його звати Хуліо(Іглесіас) , ти про це?
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