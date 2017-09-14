flyman написав:у вас логіка не б"ється, з одного боку "дуже дороге оружіє, яким не може забезпечити", а з другого боку "на одну вашу нє хватаєт". А у вісі зла, виходить, хватаєт і буде хватать, особливо коли почнеться глобальна рецесія і комодіс "хрусть і пополам"?
Логику Вы просто не поняли. Я вообще ничего не писал про ось зла, а писал про технологически развитые страны. У оси зла другая стратегия - они сделали ставку на большое количество дешёвого говна. И это стало проблемой.
shapo написав:Читайте внимательнее - я написал "в т.ч.западенцы", а не только западенцы. А географию Украины знаю точно не хуже вас,т к. за 33 года поработал во всех регионах Украины - от Харькова и Крыма до Карпат
Навіщо виставляти себе а - брехуном б - тим хто думає що в форумчан куряча память? це хто писав?
shapo написав:А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
1 Де тут не только або в том числе? 2 Де прізвище ЗАПАДЕНЦЯ а не СОВКОВОГО громадянина який мешкав до розвалу совка на Заході України? 3 Якщо вже так кортіло То міг назвати Явлінського чи Фрідмана... і той і той-львівяни... от тільки нюанс а - львівянами вони були до 1990 року б - до збройних сил РФ ні перший ні другий відношення не мають....
А что ж ты из статьи вытащил только Явлинского и Фридмана,а забыл главнокомандующего ВМФ россии Высоцкого и замглавнокомандующего сухопутных войск Студеникина?
Давай по порядку 1 Свою брехню ти так і не спростував 2 Спроба прикрити свою брехню - тобі не зараховується , по тій простій причині що я її передбачив. Що висоцький що студенткін народились в совку, один в 1954, другий в 1955 , і після 1973 вони в Україні вже не перебували а вчились в педерації... Тому ще раз Назви прізвища ЗАПАДЕНЦІВ (тобто людей які отримали громадянство України) у збройних силах педерації , або в керівних структурах педерації..
Не можеш... То може признаєш що ти хоч і біробіджанський єврей, але розумом на звання єврея- не тягнеш. Євреї- розумніші... а ти , так, примазався.
-співак жестами показав, що його звати Хуліо(Іглесіас) , ти про це?
про це) ти не повіриш, но в чернівецькій живуть молдавани, і румуни ) і я з ними общався, більше правда з жінками))) но нормас, продуктів в магазині куплю) є правда вєроятность шо замість просто води скажу мінеральної, а замість вина - солодкого вина) но голодний не піду, з залізом трохи трудніше, але діло часу, обяснюсь, хоча може навіть прийдеться малювати і жестами домахувати) А щодо телесеріалів то в дитинстві їх канали по тв дивився, зара хіба на радіо попаду) https://onlineradiobox.com/ro/bucovina/ Вспокойтесь ви з тими румунами ) від них кордони відкриті в любу сторону, за довше пару тижнів жити там не думав, але хз все міняється. В студентський час зі мною вчився молдаванин писав чернівецький національний університет ім. Ю федьковича і робив 12 помилок. Зара ганяє бусом на італію і викладає програмування в школі. Питаю, як з мовою в школі справляється? Каже льогко. Бере текст на російській щоб поняти перекладає для себе на молдавську а потім молдаванам розказує по українськи
У ніч проти 11 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 60 "шахедів". Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, росіяни спрямували на Україну 108 дронів-камікадзе типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – тимчасово окупована територія Запорізької області, Гвардійське – Крим.
Перемир"е закінчилось не разпочавшись
Ти своїм довгим язиком скільки шахедів сбив?
Що, знов швейцарський шоколад не в те горло пішов ? )
pesikot написав:Не Трамп подзвони сам, а йому подзвонили ...
Не глибока ніч, а 7-ма ранку ...
Є в мене підозра, що пуйло спеціально тягнуло час до ранку по часу в США, щоб його пропозиція потрапила Трампу у вуха першою. Якщо Макрон зіграв на випередження-то за це йому окрема подяка, адже Трамп людина емоційна і якби в його вуха інфа з педерації потрапила першою+ він би проконсультувався з кимось з добре знайомим (той самий вітьков...)-то для нас це могло б гірше закінчитись..
Хоча й так поки що хорошого мало Ніхто з союзниківна випередження пуйла не шугає, або навпаки з якимись предметними підтримками не виступає.