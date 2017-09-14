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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1381813819138201382113822>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:47

  flyman написав:у вас логіка не б"ється, з одного боку "дуже дороге оружіє, яким не може забезпечити", а з другого боку "на одну вашу нє хватаєт". А у вісі зла, виходить, хватаєт і буде хватать, особливо коли почнеться глобальна рецесія і комодіс "хрусть і пополам"?

Логику Вы просто не поняли. Я вообще ничего не писал про ось зла, а писал про технологически развитые страны.
У оси зла другая стратегия - они сделали ставку на большое количество дешёвого говна. И это стало проблемой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ось наче не фрік
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:54

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
в Німеччині технічна робота вимагає В1. та й на будівництві треба розуміти, що тобі виконроб каже.
в польщі теж? B1?)
Каже-віра, майна! Бери побільше, кидай подальше)
спокійно, достатньо в мене знань мови. Люди якщо вони хотять договоритись домовляться на якій мові б вони не говорили)


для мене польська на 30% зрозуміла без перекладу, місяць на "верфі" дивився у Гданську ТВ (новини, серіали) і достатньо зрозуміло(якщо повільно розмовляють)

румунська -це романська група, декілька слів(10%? мають однакове коріння з італійською, тому якщо знаєш італійську -то румуни тебе зрозуміють, а ти їх не факт))

стосовно
Люди якщо вони хотять договоритись
-співак жестами показав, що його звати Хуліо(Іглесіас) , ти про це?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:21

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Читайте внимательнее - я написал "в т.ч.западенцы", а не только западенцы.
А географию Украины знаю точно не хуже вас,т к. за 33 года поработал во всех регионах Украины - от Харькова и Крыма до Карпат
Навіщо виставляти себе
а - брехуном
б - тим хто думає що в форумчан куряча память?
це хто писав?
  shapo написав:А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
1 Де тут не только або в том числе?
2 Де прізвище ЗАПАДЕНЦЯ а не СОВКОВОГО громадянина який мешкав до розвалу совка на Заході України?
3 Якщо вже так кортіло
То міг назвати Явлінського чи Фрідмана... і той і той-львівяни...
от тільки нюанс
а - львівянами вони були до 1990 року
б - до збройних сил РФ ні перший ні другий відношення не мають....
А что ж ты из статьи вытащил только Явлинского и Фридмана,а забыл главнокомандующего ВМФ россии Высоцкого и замглавнокомандующего сухопутных войск Студеникина?
Давай по порядку
1 Свою брехню ти так і не спростував
2 Спроба прикрити свою брехню - тобі не зараховується , по тій простій причині що я її передбачив.
Що висоцький що студенткін народились в совку, один в 1954, другий в 1955 , і після 1973 вони в Україні вже не перебували а вчились в педерації...
Тому ще раз
Назви прізвища ЗАПАДЕНЦІВ (тобто людей які отримали громадянство України) у збройних силах педерації , або в керівних структурах педерації..

Не можеш...
То може признаєш що ти хоч і біробіджанський єврей, але розумом на звання єврея- не тягнеш.
Євреї- розумніші...
а ти , так, примазався.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:30

  prodigy написав:стосовно
Люди якщо вони хотять договоритись
-співак жестами показав, що його звати Хуліо(Іглесіас) , ти про це?
про це) ти не повіриш, но в чернівецькій живуть молдавани, і румуни ) і я з ними общався,
більше правда з жінками)))
но нормас, продуктів в магазині куплю) є правда вєроятность шо замість просто води скажу мінеральної, а замість вина - солодкого вина) но голодний не піду,
з залізом трохи трудніше, але діло часу, обяснюсь, хоча може навіть прийдеться малювати і жестами домахувати)
А щодо телесеріалів то в дитинстві їх канали по тв дивився, зара хіба на радіо попаду) https://onlineradiobox.com/ro/bucovina/
Вспокойтесь ви з тими румунами ) від них кордони відкриті в любу сторону, за довше пару тижнів жити там не думав, але хз все міняється.
В студентський час зі мною вчився молдаванин писав чернівецький національний університет ім. Ю федьковича і робив 12 помилок. :shock:
Зара ганяє бусом на італію і викладає програмування в школі.
Питаю, як з мовою в школі справляється? Каже льогко. Бере текст на російській щоб поняти перекладає для себе на молдавську а потім молдаванам розказує по українськи :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:38

  fox767676 написав:detroytred

Людина ночами не спить , думає за війну та мир, вчора сам зателефонував "рішучим" у Києві, коли у Вашингтоні була глибока ніч

Украина и союзники в телефонном разговоре с Трампом заручились его полной поддержкой, - Politico
Сообщается, что во время беседы лидеров в Мариинском дворце президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя инициативу позвонить Трампу по мобильному телефону и проинформировать его о ходе дискуссии.

"Трамп ответил на звонок, хотя в Вашингтоне было еще 7 часов утра, и согласился поддержать европейские требования, по словам двух чиновников, знакомых с этим вопросом", - пишет Politico.

Не Трамп подзвони сам, а йому подзвонили ...

Не глибока ніч, а 7-ма ранку ...

Як я и писав, номерні завжди брешуть - це аксіома
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:39

Banderlog

молдаванин писав чернівецький національний університет ім. Ю федьковича і робив 12 помилок. :shock:
викладає програмування


У нас такий гагауз теж тут є.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:43

  UA написав:
  pesikot написав:Після триденного "перемир'я" Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: збили 60
У ніч проти 11 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 60 "шахедів". Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, росіяни спрямували на Україну 108 дронів-камікадзе типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – тимчасово окупована територія Запорізької області, Гвардійське – Крим.


Перемир"е закінчилось не разпочавшись

Ти своїм довгим язиком скільки шахедів сбив?

Що, знов швейцарський шоколад не в те горло пішов ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Не Трамп подзвони сам, а йому подзвонили ...

Не глибока ніч, а 7-ма ранку ...
Є в мене підозра, що пуйло спеціально тягнуло час до ранку по часу в США, щоб його пропозиція потрапила Трампу у вуха першою.
Якщо Макрон зіграв на випередження-то за це йому окрема подяка, адже Трамп людина емоційна і якби в його вуха інфа з педерації потрапила першою+ він би проконсультувався з кимось з добре знайомим (той самий вітьков...)-то для нас це могло б гірше закінчитись..

Хоча й так поки що хорошого мало
Ніхто з союзниківна випередження пуйла не шугає, або навпаки з якимись предметними підтримками не виступає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:48

  Бетон написав:войну невозможно остановить мобилизацией.


В гранит отличить этот эталонный пример невероятной тупости )

А чем же тогда выиграли вторую мировую войну, как не мобилизацией ?
pesikot
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  #<1 ... 1381813819138201382113822>
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