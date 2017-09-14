Додано: Нед 11 тра, 2025 14:30

prodigy написав: стосовно Люди якщо вони хотять договоритись -співак жестами показав, що його звати Хуліо(Іглесіас) , ти про це? стосовно-співак жестами показав, що його звати Хуліо(Іглесіас) , ти про це?

про це) ти не повіриш, но в чернівецькій живуть молдавани, і румуни ) і я з ними общався,більше правда з жінками)))но нормас, продуктів в магазині куплю) є правда вєроятность шо замість просто води скажу мінеральної, а замість вина - солодкого вина) но голодний не піду,з залізом трохи трудніше, але діло часу, обяснюсь, хоча може навіть прийдеться малювати і жестами домахувати)А щодо телесеріалів то в дитинстві їх канали по тв дивився, зара хіба на радіо попаду)Вспокойтесь ви з тими румунами ) від них кордони відкриті в любу сторону, за довше пару тижнів жити там не думав, але хз все міняється.В студентський час зі мною вчився молдаванин писав чернівецький національний університет ім. Ю федьковича і робив 12 помилок.Зара ганяє бусом на італію і викладає програмування в школі.Питаю, як з мовою в школі справляється? Каже льогко. Бере текст на російській щоб поняти перекладає для себе на молдавську а потім молдаванам розказує по українськи