Додано: Нед 11 тра, 2025 15:00

Предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной - это последняя его попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня. При этом подготовка к этому объявлению была крайне странной, да и само оно выглядело "слепленным наспех в коридоре", пишет Sky News.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной "первым шагом", но подчеркнул, что этого недостаточно. Реакцию Макрона опубликовало Le Figaro.



"Прямые переговоры, предложенные президентом России Владимиром Путиным между Россией и Украиной в ответ на "безусловное" прекращение огня, которого требуют Киев и его союзники, являются первым шагом, но этого недостаточно", - сказал Макрон журналистам, когда выходил из поезда в польском городе Перемышль после возвращения из Украины.



По его словам, "безоговорочное прекращение огня по определению не предполагает переговоров". Он сказал, что это встречное предложение продемонстрировало, что Путин "ищет пути вперед, но все еще имеет желание выиграть время".

Макрон, Стармер, Туск, Мерц и примкнувший у ним Зеленский, провели блестящую дипломатическую партию и сыграли ТрампаПутин же думал, что только он может играть Трампа, но европейские лидеры, хоть медленно, но сыграли Трампа отличноИ Путин заметался .... его ночной брифинг тому подтверждение