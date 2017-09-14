Ситуацию прокомментировал бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, использование кремлевского переводчика было "очень плохой идеей", которая поставила Виткова "в действительно невыгодное положение".
"Я разговариваю на русском и слушал кремлевских и американских переводчиков на одной встрече, и речь никогда не бывает одинаковой", - отметил Макфол.
"Дипломат" от Бога ... чё уж там ...
Впрочем, на нашем форуме тоже есть подобный строительный решала и тоже отличается альтернативным способом мышления
Предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной - это последняя его попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня. При этом подготовка к этому объявлению была крайне странной, да и само оно выглядело "слепленным наспех в коридоре", пишет Sky News.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной "первым шагом", но подчеркнул, что этого недостаточно. Реакцию Макрона опубликовало Le Figaro.
"Прямые переговоры, предложенные президентом России Владимиром Путиным между Россией и Украиной в ответ на "безусловное" прекращение огня, которого требуют Киев и его союзники, являются первым шагом, но этого недостаточно", - сказал Макрон журналистам, когда выходил из поезда в польском городе Перемышль после возвращения из Украины.
По его словам, "безоговорочное прекращение огня по определению не предполагает переговоров". Он сказал, что это встречное предложение продемонстрировало, что Путин "ищет пути вперед, но все еще имеет желание выиграть время".
Макрон, Стармер, Туск, Мерц и примкнувший у ним Зеленский, провели блестящую дипломатическую партию и сыграли Трампа
Путин же думал, что только он может играть Трампа, но европейские лидеры, хоть медленно, но сыграли Трампа отлично И Путин заметался .... его ночной брифинг тому подтверждение
Предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной - это последняя его попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня. При этом подготовка к этому объявлению была крайне странной, да и само оно выглядело "слепленным наспех в коридоре", пишет Sky News.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной "первым шагом", но подчеркнул, что этого недостаточно. Реакцию Макрона опубликовало Le Figaro.
"Прямые переговоры, предложенные президентом России Владимиром Путиным между Россией и Украиной в ответ на "безусловное" прекращение огня, которого требуют Киев и его союзники, являются первым шагом, но этого недостаточно", - сказал Макрон журналистам, когда выходил из поезда в польском городе Перемышль после возвращения из Украины.
По его словам, "безоговорочное прекращение огня по определению не предполагает переговоров". Он сказал, что это встречное предложение продемонстрировало, что Путин "ищет пути вперед, но все еще имеет желание выиграть время".
Макрон, Стармер, Туск, Мерц и примкнувший у ним Зеленский, провели блестящую дипломатическую партию и сыграли Трампа
Путин же думал, что только он может играть Трампа, но европейские лидеры, хоть медленно, но сыграли Трампа отлично И Путин заметался .... его ночной брифинг тому подтверждение
Тобто на відмову путла на громогласний ультиматум рішучих Макрон замість обіцяного цими рішучими потужного алаверди (введенням додаткових санкцій і ще чогось) проблеяв *цього недостатньо*.
Почекаєм ще. А поки ти, так би мовити, погарячкував зі своїм баченням.
Тим паче Трамп взагалі отаке відчебучив: Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського президента володимира путіна, в якій той відмовився від 30-денного перемир’я з 12 травня, запропонувавши натомість провести мирні переговори 15 травня в Стамбулі. У дописі на платформі TruthSocial Трамп назвав це “потенційно великим днем для росії та України” й висловив сподівання, що війна нарешті завершиться. https://varta1.com.ua/news/vidmova-puti ... 94888.html Замість дорікнути пу за незгоду на спочатку!!! припинення вогню.
Прибери зі свого тексту суто суб'єктивне твоє "заметался" і побачиш, що поки ніяких досягненнь навіть близько нема. Тепер рішучим треба підтвердити свої слова. Гадаю, що підтвердять. То ж чекаємо.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 11 тра, 2025 15:15, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Давай по порядку 1 Свою брехню ти так і не спростував 2 Спроба прикрити свою брехню - тобі не зараховується , по тій простій причині що я її передбачив. Що висоцький що студенткін народились в совку, один в 1954, другий в 1955 , і після 1973 вони в Україні вже не перебували а вчились в педерації... Тому ще раз Назви прізвища ЗАПАДЕНЦІВ (тобто людей які отримали громадянство України) у збройних силах педерації , або в керівних структурах педерації..
Не можеш... То може признаєш що ти хоч і біробіджанський єврей, але розумом на звання єврея- не тягнеш. Євреї- розумніші... а ти , так, примазався.
Послушай,сраный прапор и псевдостроитель, в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г? Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г
Shaman написав: а з приводу заздрощів - в мене є набагато успішніші приклади є. заздрість - це стан душі, це не про мене
мову треба знати триндюкам) мені спокійно вистачить наявного рівня, щоб втюхати їм контрабандні дзигарі та і технічна робота не потребує уміння говорити з англійцями про погоду без акценту і про те що лондон то столиця великої британії))) Нащот еміграції ти розкатав губу) я від українського громадянства не відмовлявся.
Так і не зможете, з 22 року виходів з громадянства... нуль. І, наявність громадянства дає право неньці на запит на екстрадицію і водповідальність згідно рідного законодавства... ось такий гачок який держава прибирати не буде...
shapo написав:Послушай,сраный прапор и псевдостроитель, в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г? Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г
Хоть ты и выехал в Израиль, но остался савецким до мозга костей И как был хамлом по сути, так и остался ...
Shaman написав: а з приводу заздрощів - в мене є набагато успішніші приклади є. заздрість - це стан душі, це не про мене
мову треба знати триндюкам) мені спокійно вистачить наявного рівня, щоб втюхати їм контрабандні дзигарі та і технічна робота не потребує уміння говорити з англійцями про погоду без акценту і про те що лондон то столиця великої британії))) Нащот еміграції ти розкатав губу) я від українського громадянства не відмовлявся.
Так і не зможете, з 22 року виходів з громадянства... нуль. І, наявність громадянства дає право неньці на запит на екстрадицію і водповідальність згідно рідного законодавства... ось такий гачок який держава прибирати не буде...