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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13819138201382113822
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:39

  pesikot написав:
  shapo написав:Послушай,сраный прапор и псевдостроитель, в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г?
Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г


Хоть ты и выехал в Израиль, но остался савецким до мозга костей
И как был хамлом по сути, так и остался ...



Хамством я отвечаю только безграмотным хамам, и ты в их числе.
Кстати,ты на фронте или как дети прапора родину в инете защищаешь?
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:52

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:Так і не зможете, з 22 року виходів з громадянства... нуль. І, наявність громадянства дає право неньці на запит на екстрадицію і водповідальність згідно рідного законодавства... ось такий гачок який держава прибирати не буде... :roll:

https://m.youtube.com/watch?v=VY1iby_de ... gAo7VqN5tD


А от свої борги громадянам держава пробачає легко 😁
Або і овсі заперечує наявність боргу, бо вона - призупинила.
На невизначений термін...

+++ В точечку. :D

PS. Хлопці і дівчата модератори, поверніть все ж таки якось у цю гілку плюсики... :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:55

Песікіт, лови

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора володимира путіна відновити прямі переговори між Києвом і москвою. Про це український лідер написав у своєму Телеграм-каналі.
"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.
Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - наголосив Зеленський.
https://varta1.com.ua/news/tse-khoroshy ... 94895.html

Рфія вже показала півруки на ультиматум. Вже показала. Рішучим.
І замість обіцяного отаке отримує у відповідь.
Якесь ....

Тепер, якщо рфія не піде найближчим часом (хоча рамки і овсі - завтра) на припинення вогню, і не буде заяв рішучих про обіцяне, то це комедія...

Гадаю, що або Зе і Ко щось знають, і рфія піде на припинення вогню.
Або будуть оті рішучі додаткові санкції, дії.
Або це треш.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 11 тра, 2025 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г?
Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г
Що там народна мудрість каже про дурня?
1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше.
Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту....
Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України.
Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990.
Це зрозуміло?
Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище)
На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990)
На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років.
Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя.
2 Тепер давай про генералів
Залужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 роки
Буданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 років
Так що і тут ти збрехав

З брехнею можна дійти куди хочеш, а от назад повернутись не вийде...
ТМ(с) Народна Мудрість
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