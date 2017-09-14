Додано: Нед 11 тра, 2025 15:56

shapo написав: в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г?

Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г?Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г

Що там народна мудрість каже про дурня?1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше.Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту....Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України.Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990.Це зрозуміло?Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище)На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990)На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років.Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя.2 Тепер давай про генералівЗалужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 рокиБуданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 роківТак що і тут ти збрехав