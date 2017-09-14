RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 138201382113822138231382413825>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:52

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:Так і не зможете, з 22 року виходів з громадянства... нуль. І, наявність громадянства дає право неньці на запит на екстрадицію і водповідальність згідно рідного законодавства... ось такий гачок який держава прибирати не буде... :roll:

https://m.youtube.com/watch?v=VY1iby_de ... gAo7VqN5tD


А от свої борги громадянам держава пробачає легко 😁
Або і овсі заперечує наявність боргу, бо вона - призупинила.
На невизначений термін...

+++ В точечку. :D

PS. Хлопці і дівчата модератори, поверніть все ж таки якось у цю гілку плюсики... :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5616
З нами з: 09.02.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:55

Песікіт, лови

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора володимира путіна відновити прямі переговори між Києвом і москвою. Про це український лідер написав у своєму Телеграм-каналі.
"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.
Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - наголосив Зеленський.
https://varta1.com.ua/news/tse-khoroshy ... 94895.html

Рфія вже показала півруки на ультиматум. Вже показала. Рішучим.
І замість обіцяного отаке отримує у відповідь.
Якесь ....

Тепер, якщо рфія не піде найближчим часом (хоча рамки і овсі - завтра) на припинення вогню, і не буде заяв рішучих про обіцяне, то це комедія...

Гадаю, що або Зе і Ко щось знають, і рфія піде на припинення вогню.
Або будуть оті рішучі додаткові санкції, дії.
Або це треш.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 11 тра, 2025 15:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24321
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г?
Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г
Що там народна мудрість каже про дурня?
1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше.
Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту....
Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України.
Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990.
Це зрозуміло?
Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище)
На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990)
На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років.
Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя.
2 Тепер давай про генералів
Залужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 роки
Буданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 років
Так що і тут ти збрехав

З брехнею можна дійти куди хочеш, а от назад повернутись не вийде...
ТМ(с) Народна Мудрість
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26242
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2979 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:09

  shapo написав:
  pesikot написав:
Хоть ты и выехал в Израиль, но остался савецким до мозга костей
И как был хамлом по сути, так и остался ...


Хамством я отвечаю только безграмотным хамам, и ты в их числе.
Кстати,ты на фронте или как дети прапора родину в инете защищаешь?

Хамишь изначально всегда ты, потому что ты - строительное хамло
Кстати, ты не родственник Бетону ? Очень похожи )

Нет, я не на фронте, как и ты. И твои дети не на фронте

Только я в Украине, а ты, даже не успевая менять портки, бежал в Израиль
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 11 тра, 2025 16:12, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11162
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:10

  budivelnik написав:
  shapo написав:в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г?
Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г
Що там народна мудрість каже про дурня?
1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше.
Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту....
Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України.
Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990.
Це зрозуміло?
Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище)
На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990)
На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років.
Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя.
2 Тепер давай про генералів
Залужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 роки
Буданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 років
Так що і тут ти збрехав

З брехнею можна дійти куди хочеш, а от назад повернутись не вийде...
ТМ(с) Народна Мудрість



Дешевка,теперь решил переобуться и называть западенцев гражданами Украины.
Нет,прапор,западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
Востаннє редагувалось shapo в Нед 11 тра, 2025 16:12, всього редагувалось 1 раз.
shapo
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда инженер смотрит на консоль, нагруженную на край, когда хирург смотрит на вздутый бок, то они шось знають.
Что может знать квн щик? Мне просто интересно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 17.12.22
Подякував: 179 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:14

  Бетон написав:Когда инженер смотрит на консоль, нагруженную на край, когда хирург смотрит на вздутый бок, то они шось знають.
Что может знать квн щик? Мне просто интересно

Напевно як викликати ту чи іншу емоційну реакцію у дурнів.
UA
 
Повідомлень: 9329
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:17

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:
Хоть ты и выехал в Израиль, но остался савецким до мозга костей
И как был хамлом по сути, так и остался ...


Хамством я отвечаю только безграмотным хамам, и ты в их числе.
Кстати,ты на фронте или как дети прапора родину в инете защищаешь?

Хамишь изначально всегда ты, потому что ты - строительное хамло
Кстати, ты не родственник Бетону ? Очень похожи )

Нет, я не на фронте, как и ты. И твои дети не на фронте

Только я в Украине, а ты, даже не успевая менять портки, бежал в Израиль


А ты,оказывается,херой,защищая Украину в инете.
Я в Израиле с июня 2022 вовсе не потому,что испугался бомбежек,а из-за болезни жены.
В отличие от тебя я уже 9 лет как снят с воинского учёта,а ты поганый ухилянт.
Мой сын уехавший из Украины в Израиль 15 лет назад воевал в Газе в 2014 в операции Несокрушимая скала, в Иудее и Самарии,имеет медаль хотя как единственный сын в семье не имел права это делать.
shapo
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:18

  Бетон написав:Когда инженер смотрит на консоль, нагруженную на край, когда хирург смотрит на вздутый бок, то они шось знають.
Что может знать квн щик? Мне просто интересно

А если инженер-проектировщик не может посчитать стоимость электроэнергии в Польше и оперирует неопределенными понятиями "дороже" или "дешевле", то он ни-чем не отличается от КВНшика )))

Кстати, недавно было 26 апреля, в 1986 году тоже инженеры смотрели на консоль и что-то знали ... но всё пошло не так
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11162
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:22

❗️Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а потім переговори, не навпаки, — Келлог...
detroytred
 
Повідомлень: 24321
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 138201382113822138231382413825>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97902
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 273989
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 927464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14208)
11.05.2025 17:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.