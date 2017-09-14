shapo написав:Послушай,сраный прапор и псевдостроитель, в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г? Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г
Хоть ты и выехал в Израиль, но остался савецким до мозга костей И как был хамлом по сути, так и остался ...
Хамством я отвечаю только безграмотным хамам, и ты в их числе. Кстати,ты на фронте или как дети прапора родину в инете защищаешь?
шапо займається на українському фінансовому публічному ресурсі знеціненням українців та України, але це не хамство, це хупса
pesikot написав:Хамишь изначально всегда ты, потому что ты - строительное хамло Кстати, ты не родственник Бетону ? Очень похожи )
Нет, я не на фронте, как и ты. И твои дети не на фронте
Только я в Украине, а ты, даже не успевая менять портки, бежал в Израиль
А ты,оказывается,херой,защищая Украину в инете. Я в Израиле с июня 2022 вовсе не потому,что испугался бомбежек,а из-за болезни жены.
Конечно же ... теперь женой прикрываешься Ты именно, что сбежал из Украины Болела она у тебя и раньше, но что-то ты не торопился уезжать, а тут - ну так совпало.
shapo написав:В отличие от тебя я уже 9 лет как снят с воинского учёта,а ты поганый ухилянт.
Факты моего ухилянтства в студию, иначе, хамло, помолчи ) не гавкай издалека )
shapo написав: Мой сын уехавший из Украины в Израиль 15 лет назад воевал в Газе в 2014 в операции Несокрушимая скала, в Иудее и Самарии,имеет медаль хотя как единственный сын в семье не имел права это делать.
Молодец твой сын ! Хвала ему, но он не в Украине. И почему только в 2014 году ... разве 07.10.2023 года ничего не произошло ?
pesikot написав:Конечно же ... теперь женой прикрываешься Ты именно, что сбежал из Украины Болела она у тебя и раньше, но что-то ты не торопился уезжать, а тут - ну так совпало.
shapo написав:В отличие от тебя я уже 9 лет как снят с воинского учёта,а ты поганый ухилянт.
Факты моего ухилянтства в студию, иначе, хамло, помолчи ) не гавкай издалека )
shapo написав: Мой сын уехавший из Украины в Израиль 15 лет назад воевал в Газе в 2014 в операции Несокрушимая скала, в Иудее и Самарии,имеет медаль хотя как единственный сын в семье не имел права это делать.
Молодец твой сын ! Хвала ему, но он не в Украине. И почему только в 2014 году ... разве 07.10.2023 года ничего не произошло ?
А ты,оказывается,знаешь мою жену,ее историю болезни и диагноз. Ну так озвучь их. Если ты не ухилянт ,значит,слепил какую-то бронь что для такого инетовского пидриота неприлично. Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта. В Украину он не вернётся никогда как и я
shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта. В Украину он не вернётся никогда как и я
якщо Ви не хочете повертатись то чому тут? Та ще й в темі про війну?