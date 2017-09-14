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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1382113822138231382413825>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:22

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Послушай,сраный прапор и псевдостроитель, в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г?
Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г


Хоть ты и выехал в Израиль, но остался савецким до мозга костей
И как был хамлом по сути, так и остался ...



Хамством я отвечаю только безграмотным хамам, и ты в их числе.
Кстати,ты на фронте или как дети прапора родину в инете защищаешь?

шапо займається на українському фінансовому публічному ресурсі знеціненням українців та України, але це не хамство, це хупса
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:24

Мерц: "Мы ожидаем, что Москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры. Сначала оружие должно замолчать, а потом можно будет начать переговоры"...
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:24

  pesikot написав:Нет, я не на фронте...

Для чого ти не на фронті?
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:25

  shapo написав:
  pesikot написав:Хамишь изначально всегда ты, потому что ты - строительное хамло
Кстати, ты не родственник Бетону ? Очень похожи )

Нет, я не на фронте, как и ты. И твои дети не на фронте

Только я в Украине, а ты, даже не успевая менять портки, бежал в Израиль


А ты,оказывается,херой,защищая Украину в инете.
Я в Израиле с июня 2022 вовсе не потому,что испугался бомбежек,а из-за болезни жены.

Конечно же ... теперь женой прикрываешься
Ты именно, что сбежал из Украины
Болела она у тебя и раньше, но что-то ты не торопился уезжать, а тут - ну так совпало.

  shapo написав:В отличие от тебя я уже 9 лет как снят с воинского учёта,а ты поганый ухилянт.

Факты моего ухилянтства в студию, иначе, хамло, помолчи ) не гавкай издалека )

  shapo написав: Мой сын уехавший из Украины в Израиль 15 лет назад воевал в Газе в 2014 в операции Несокрушимая скала, в Иудее и Самарии,имеет медаль хотя как единственный сын в семье не имел права это делать.

Молодец твой сын ! Хвала ему, но он не в Украине.
И почему только в 2014 году ... разве 07.10.2023 года ничего не произошло ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:25

  flyman написав:шапо займається на українському фінансовому публічному ресурсі знеціненням українців та України, але це не хамство, це хупса


Зачем уценять такого как ты и тебе подобных если на вас и так стоит бирка final sale
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:27

  UA написав:
  pesikot написав:Нет, я не на фронте...

Для чого ти не на фронті?

"Для чого я не на фронті" ? Ти вже почав забувати українську мову ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 11 тра, 2025 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:32

  pesikot написав:Конечно же ... теперь женой прикрываешься
Ты именно, что сбежал из Украины
Болела она у тебя и раньше, но что-то ты не торопился уезжать, а тут - ну так совпало.

  shapo написав:В отличие от тебя я уже 9 лет как снят с воинского учёта,а ты поганый ухилянт.

Факты моего ухилянтства в студию, иначе, хамло, помолчи ) не гавкай издалека )

  shapo написав: Мой сын уехавший из Украины в Израиль 15 лет назад воевал в Газе в 2014 в операции Несокрушимая скала, в Иудее и Самарии,имеет медаль хотя как единственный сын в семье не имел права это делать.

Молодец твой сын ! Хвала ему, но он не в Украине.
И почему только в 2014 году ... разве 07.10.2023 года ничего не произошло ?


А ты,оказывается,знаешь мою жену,ее историю болезни и диагноз.
Ну так озвучь их.
Если ты не ухилянт ,значит,слепил какую-то бронь что для такого инетовского пидриота неприлично.
Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.
В Украину он не вернётся никогда как и я
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:36

  tester3373 написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:войну невозможно остановить мобилизацией.


В гранит отличить этот эталонный пример невероятной тупости )

А чем же тогда выиграли вторую мировую войну, как не мобилизацией ?


дійсно в граніт. тільки тебе.
скільки всього буле наклепано як ссср так і союзниками сам знайдеш статистику?

Як ти можєшь ідти проти політики Росії, вже ж помінялась концепція - СРСР виграв війну без помощі союзників

Статистику скільки наклепали, я і так приблизно знаю, але без мобілізації - все це було лише техніка
Хтось повинен був все це використовувати, а людей набирали через мобілізацію
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:38

  shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.
В Украину он не вернётся никогда как и я
якщо Ви не хочете повертатись то чому тут? Та ще й в темі про війну?
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Зброя має замовкнути". Мерц підтримав позицію Зеленського та Макрона щодо Стамбула
Німецький канцлер заявив, що демонстрації "готовності" Москви до переговорів не достатньо. Вона має припинити вогонь з 12 травня



"Не навпаки". У Трампа заявили, що спочатку треба перемир'я, а вже потім – переговори
Спецпосланець президента США Кіт Келлог нагадав позицію Дональда Трампа: спочатку перемир'я, а під час нього – переговори, не навпаки. Такий допис посадовець опублікував у соцмережі X.


Хор хом"ячків-зрадунців роздивиться, що миру не хоче Путін чи будуть співати свої пісні "україна не хоче миру" ? ... )
pesikot
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