Додано: Нед 11 тра, 2025 16:25

shapo написав: pesikot написав: Хамишь изначально всегда ты, потому что ты - строительное хамло

Кстати, ты не родственник Бетону ? Очень похожи )



Нет, я не на фронте, как и ты. И твои дети не на фронте



Только я в Украине, а ты, даже не успевая менять портки, бежал в Израиль Хамишь изначально всегда ты, потому что ты - строительное хамлоКстати, ты не родственник Бетону ? Очень похожи )Нет, я не на фронте, как и ты. И твои дети не на фронтеТолько я в Украине, а ты, даже не успевая менять портки, бежал в Израиль



А ты,оказывается,херой,защищая Украину в инете.

Я в Израиле с июня 2022 вовсе не потому,что испугался бомбежек,а из-за болезни жены.

А ты,оказывается,херой,защищая Украину в инете.Я в Израиле с июня 2022 вовсе не потому,что испугался бомбежек,а из-за болезни жены.

shapo написав: В отличие от тебя я уже 9 лет как снят с воинского учёта,а ты поганый ухилянт.

В отличие от тебя я уже 9 лет как снят с воинского учёта,а ты поганый ухилянт.

shapo написав: Мой сын уехавший из Украины в Израиль 15 лет назад воевал в Газе в 2014 в операции Несокрушимая скала, в Иудее и Самарии,имеет медаль хотя как единственный сын в семье не имел права это делать. Мой сын уехавший из Украины в Израиль 15 лет назад воевал в Газе в 2014 в операции Несокрушимая скала, в Иудее и Самарии,имеет медаль хотя как единственный сын в семье не имел права это делать.

Конечно же ... теперь женой прикрываешьсяТы именно, что сбежал из УкраиныБолела она у тебя и раньше, но что-то ты не торопился уезжать, а тут - ну так совпало.Факты моего ухилянтства в студию, иначе, хамло, помолчи ) не гавкай издалека )Молодец твой сын ! Хвала ему, но он не в Украине.И почему только в 2014 году ... разве 07.10.2023 года ничего не произошло ?