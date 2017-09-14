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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13822138231382413825>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:47

  UA написав:
  Бетон написав:Когда инженер смотрит на консоль, нагруженную на край, когда хирург смотрит на вздутый бок, то они шось знають.
Что может знать квн щик? Мне просто интересно

Напевно як викликати ту чи іншу емоційну реакцію у дурнів.


Наприклад , тебе процитувати
"
.....Почекай трохи.
Через реєстри технічна затримка.
Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості....."
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:
detroytred написав:[quote="5854459:Faceless"]

Навіть не дивлячись, одразу виникло питання. Згідно описів тут кого там заганяти-то? Їх давно всіх повинні були загнати в оту армію. Точніше вже давно загнали.
Так це ж той процес заганяння і описують

Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку... :roll:[/quote]Та прям, звідки така наївність?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:48

  Banderlog написав:
  shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.
В Украину он не вернётся никогда как и я
якщо Ви не хочете повертатись то чому тут? Та ще й в темі про війну?



Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:51

  холява написав:
  UA написав:Напевно як викликати ту чи іншу емоційну реакцію у дурнів.


Наприклад , тебе процитувати
"
.....Почекай трохи.
Через реєстри технічна затримка.
Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості....."

Твій кумир вирішив кому жити, а кому померти.
А ти про якесь там майно переймаєшся.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:54

  UA написав:
  холява написав:
  UA написав:Напевно як викликати ту чи іншу емоційну реакцію у дурнів.


Наприклад , тебе процитувати
"
.....Почекай трохи.
Через реєстри технічна затримка.
Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості....."

Твій кумир вирішив кому жити, а кому померти.
А ти про якесь там майно переймаєшся.


... я нагадав вам що ви писали відносно України і мешканців , і яку роль ви собі відвели ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:57

  shapo написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.
В Украину он не вернётся никогда как и я
якщо Ви не хочете повертатись то чому тут? Та ще й в темі про війну?



Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда

Ні, тому що у вас є якір, який ви ще не відпустили. Час не нам розповідати, а позбутися якоря )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:03

  pesikot написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Після триденного "перемир'я" Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: збили 60

У ніч проти 11 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 60 "шахедів". Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, росіяни спрямували на Україну 108 дронів-камікадзе типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – тимчасово окупована територія Запорізької області, Гвардійське – Крим.

Перемир"е закінчилось не разпочавшись

Ти своїм довгим язиком скільки шахедів сбив?

Що, знов швейцарський шоколад не в те горло пішов ? )

може дубайський?.. :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:16

  prodigy написав:
  Shaman написав:для євроінтеграції - треба вчити мову

...
Бандерлог колись казав що він за техніку безпеки у ДТЕК відповідав, як він румунам буде про ТБ втирати без румунської

в нас про ТБ більше втирають перевіряючим, бо зараз це перетворилося на профанацію. як з цим ситуація у Східній Європі, не знаю...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:18

  stm написав:
  shapo написав:

Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда

Ні, тому що у вас є якір, який ви ще не відпустили. Час не нам розповідати, а позбутися якоря )


Вообще-то я тут рассказываю то,что узнал о Израиле что можно узнать только живя и работая в стране,а не быть в ней проездом, эдакий ликбез для тех кому он нужен,а не тех кто ничего не знает хотя уверен в обратном.
Душевным стриптизом я тут не занимался и не занимаюсь,а отвечаю исключительно на заданные вопросы и даю комментарии по близким мне темам.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:19

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Так це ж той процес заганяння і описують

Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку... :roll:

та да в теорії є. без паспорту здається вже нікуди не потрапиш. виїхати за кордон - це якщо є відповідна сума грошей. й так, з усім майном, що залишається, треба розпрощатися...
Shaman
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  #<1 ... 13822138231382413825>
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