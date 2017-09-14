Бетон написав:Когда инженер смотрит на консоль, нагруженную на край, когда хирург смотрит на вздутый бок, то они шось знають. Что может знать квн щик? Мне просто интересно
Напевно як викликати ту чи іншу емоційну реакцію у дурнів.
Наприклад , тебе процитувати " .....Почекай трохи. Через реєстри технічна затримка. Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості....."
shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта. В Украину он не вернётся никогда как и я
якщо Ви не хочете повертатись то чому тут? Та ще й в темі про війну?
Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
UA написав:Напевно як викликати ту чи іншу емоційну реакцію у дурнів.
Наприклад , тебе процитувати " .....Почекай трохи. Через реєстри технічна затримка. Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості....."
Твій кумир вирішив кому жити, а кому померти. А ти про якесь там майно переймаєшся.
UA написав:Напевно як викликати ту чи іншу емоційну реакцію у дурнів.
Наприклад , тебе процитувати " .....Почекай трохи. Через реєстри технічна затримка. Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості....."
Твій кумир вирішив кому жити, а кому померти. А ти про якесь там майно переймаєшся.
... я нагадав вам що ви писали відносно України і мешканців , і яку роль ви собі відвели ....
shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта. В Украину он не вернётся никогда как и я
якщо Ви не хочете повертатись то чому тут? Та ще й в темі про війну?
Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
Ні, тому що у вас є якір, який ви ще не відпустили. Час не нам розповідати, а позбутися якоря )
У ніч проти 11 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 60 "шахедів". Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, росіяни спрямували на Україну 108 дронів-камікадзе типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – тимчасово окупована територія Запорізької області, Гвардійське – Крим.
Перемир"е закінчилось не разпочавшись
Ти своїм довгим язиком скільки шахедів сбив?
Що, знов швейцарський шоколад не в те горло пішов ? )
Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
Ні, тому що у вас є якір, який ви ще не відпустили. Час не нам розповідати, а позбутися якоря )
Вообще-то я тут рассказываю то,что узнал о Израиле что можно узнать только живя и работая в стране,а не быть в ней проездом, эдакий ликбез для тех кому он нужен,а не тех кто ничего не знает хотя уверен в обратном. Душевным стриптизом я тут не занимался и не занимаюсь,а отвечаю исключительно на заданные вопросы и даю комментарии по близким мне темам.