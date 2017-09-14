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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13822138231382413825
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:25

  shapo написав:А ты,оказывается,знаешь мою жену,ее историю болезни и диагноз.
Ну так озвучь их.

До этого помню, ты рассказывал, что не хочешь уезжать в Израиль, потому что мама у тебя не хочет уезжать
Я же не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая )

И вот после 24.02.2022 ... хоба, ты выехал, а до этого так не хотел, так не хотел.
Жена больная оказалась, а полномасштабное нападение РФ на Украину не при чём.

Так совпало. Бывает.
Но не лохмать бабушку )

  shapo написав:Если ты не ухилянт ,значит,слепил какую-то бронь что для такого инетовского пидриота неприлично.

Оп-па, доказательств моего ухилянства у тебя не оказалось.
С чего вдруг ? Как дышал, как дышал )
Кто бы мог подумать, что "честнейший" shapo немногожечко натриндюнкав )

То что там с моей бронью ? )
Продолжай, я наблюдаю )

  shapo написав:В Украину он не вернётся никогда как и я

Учитывая твой возвраст, то да - ты уже никогда не вернешься в Украину
Вот тут ты не соврал )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:в Німеччині технічна робота вимагає В1. та й на будівництві треба розуміти, що тобі виконроб каже.
в польщі теж? B1?)
Каже-віра, майна! Бери побільше, кидай подальше)
спокійно, достатньо в мене знань мови. Люди якщо вони хотять договоритись домовляться на якій мові б вони не говорили)

збирати полуницю - мова не потрібна. а електрику на виробництво - вже потрібна. й не просто B1, а всілякі перетини та таке інше.

я ж кажу про нормальні роботи, а не близькі до мінімалки.

а про контрабас звісно домовляться. а коли зіткнуться з прикордонниками - то просте обличчя, я не понімай, заблукав в горах :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:28

  shapo написав:
  stm написав:
  shapo написав:

Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда

Ні, тому що у вас є якір, який ви ще не відпустили. Час не нам розповідати, а позбутися якоря )


Вообще-то я тут рассказываю то,что узнал о Израиле что можно узнать только живя и работая в стране,а не быть в ней проездом, эдакий ликбез для тех кому он нужен,а не тех кто ничего не знает хотя уверен в обратном.
Душевным стриптизом я тут не занимался и не занимаюсь,а отвечаю исключительно на заданные вопросы и даю комментарии по близким мне темам.

Ви не можете порівнювати сьогодення Ізраїлю з підтримкою США з Україною без такої підтримки. Порівняння зі становленням Ізраїлю також Вам недоступне. Нажаль для мене, для виживання України потрібно становлення як в Ізраїлі якого Ви не знаєте. Жорстока правда що в арабських странах діє розвідка Ізраїлю краще ніж США, вони співпрацюють. Чи можливо також організувати в оркостані з розвідкою України, я не знаю. Хочу сподіватися що так.
ПС: Мені не подобається порівняння нас з долею становлення євреїв, але багато спільного :) наразі люди у війську тримають державу і не відступають, тому повагу проявіть. Здоров'я дружині, на скільки це можливо.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:33

  shapo написав:Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда

Синдром эммигранта ... придти, всех обосрать, получить в ответ и "убедиться", что возвращаться некуда ... всё по-классике

А всё почему ... нелегка жизнь в Израиле ... квартиру снимаешь и денег на съём тебе выдают, для тебя и для твоей жены хорошее медицинское обслуживание, есть приходящая медсестра, которая вас курирует ...

Но ... столько ограничений при этом - то нельзя купить, сё нельзя купить, хотя деньги есть
И кругом одни евреи, некому по ушам ездить

Нелегка жизнь в Израиле ...

Так и тянет на украинский форум, излить застоявшееся хамство в душе )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:42

  pesikot написав:
  shapo написав:А ты,оказывается,знаешь мою жену,ее историю болезни и диагноз.
Ну так озвучь их.

До этого помню, ты рассказывал, что не хочешь уезжать в Израиль, потому что мама у тебя не хочет уезжать
Я же не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая )

И вот после 24.02.2022 ... хоба, ты выехал, а до этого так не хотел, так не хотел.
Жена больная оказалась, а полномасштабное нападение РФ на Украину не при чём.

Так совпало. Бывает.
Но не лохмать бабушку )

  shapo написав:Если ты не ухилянт ,значит,слепил какую-то бронь что для такого инетовского пидриота неприлично.

Оп-па, доказательств моего ухилянства у тебя не оказалось.
С чего вдруг ? Как дышал, как дышал )
Кто бы мог подумать, что "честнейший" shapo немногожечко натриндюнкав )

То что там с моей бронью ? )
Продолжай, я наблюдаю )

  shapo написав:В Украину он не вернётся никогда как и я

Учитывая твой возвраст, то да - ты уже никогда не вернешься в Украину
Вот тут ты не соврал )



У тебя память очень плохая,т.к.ты в предыдущем посту рассказывал ,что моя жена была больна до 24.02.2022.
Я предложил написать тебе ее историю болезни и диагноз,но ты помалкиваешь - врать нечего?
Повторюсь - я уехал из Украины не 24.02.2022, а 08.06.22 ,так что твои рассказы враньё.
То,что ты слепил какую-то бронь как десятки или сотни тысяч других вполне боеспособных мужчин Украины в возрасте 18-60 ,не отменяет того,что ты ухилянт, ибо настоящий патриот каким ты тут себя изображает выкинет эту бронь и поедет на фронт.
Мой возраст позволяет мне дождаться визу permanent residence permit и уехать в Австралию к сыну и внучкам
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:45

  pesikot написав:
  shapo написав:Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда

Синдром эммигранта ... придти, всех обосрать, получить в ответ и "убедиться", что возвращаться некуда ... всё по-классике

А всё почему ... нелегка жизнь в Израиле ... квартиру снимаешь и денег на съём тебе выдают, для тебя и для твоей жены хорошее медицинское обслуживание, есть приходящая медсестра, которая вас курирует ...

Но ... столько ограничений при этом - то нельзя купить, сё нельзя купить, хотя деньги есть
И кругом одни евреи, некому по ушам ездить

Нелегка жизнь в Израиле ...

Так и тянет на украинский форум, излить застоявшееся хамство в душе )

Систему патріот нам передає Ізраїль :) Є становлення зв'язку український раввін з Дніпра, у якого загинув син на фронті поїхав до США, де в конгресі існує підтримка євреїв. Дуже багато зв'язків :)
stm
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