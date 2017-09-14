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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:25
shapo написав:
А ты,оказывается,знаешь мою жену,ее историю болезни и диагноз.
Ну так озвучь их.
До этого помню, ты рассказывал, что не хочешь уезжать в Израиль, потому что мама у тебя не хочет уезжать
Я же не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая )
И вот после 24.02.2022 ... хоба, ты выехал, а до этого так не хотел, так не хотел.
Жена больная оказалась, а полномасштабное нападение РФ на Украину не при чём.
Так совпало. Бывает.
Но не лохмать бабушку )
shapo написав:
Если ты не ухилянт ,значит,слепил какую-то бронь что для такого инетовского пидриота неприлично.
Оп-па, доказательств моего ухилянства у тебя не оказалось.
С чего вдруг ? Как дышал, как дышал )
Кто бы мог подумать, что "честнейший" shapo немногожечко натриндюнкав )
То что там с моей бронью ? )
Продолжай, я наблюдаю )
shapo написав:
В Украину он не вернётся никогда как и я
Учитывая твой возвраст, то да - ты уже никогда не вернешься в Украину
Вот тут ты не соврал )
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pesikot
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:27
Banderlog написав: Shaman написав:
в Німеччині технічна робота вимагає В1. та й на будівництві треба розуміти, що тобі виконроб каже.
в польщі теж? B1?)
Каже-віра, майна! Бери побільше, кидай подальше)
спокійно, достатньо в мене знань мови. Люди якщо вони хотять договоритись домовляться на якій мові б вони не говорили)
збирати полуницю - мова не потрібна. а електрику на виробництво - вже потрібна. й не просто B1, а всілякі перетини та таке інше.
я ж кажу про нормальні роботи, а не близькі до мінімалки.
а про контрабас звісно домовляться. а коли зіткнуться з прикордонниками - то просте обличчя, я не понімай, заблукав в горах
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:28
shapo написав: stm написав: shapo написав:
Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
Ні, тому що у вас є якір, який ви ще не відпустили. Час не нам розповідати, а позбутися якоря )
Вообще-то я тут рассказываю то,что узнал о Израиле что можно узнать только живя и работая в стране,а не быть в ней проездом, эдакий ликбез для тех кому он нужен,а не тех кто ничего не знает хотя уверен в обратном.
Душевным стриптизом я тут не занимался и не занимаюсь,а отвечаю исключительно на заданные вопросы и даю комментарии по близким мне темам.
Ви не можете порівнювати сьогодення Ізраїлю з підтримкою США з Україною без такої підтримки. Порівняння зі становленням Ізраїлю також Вам недоступне. Нажаль для мене, для виживання України потрібно становлення як в Ізраїлі якого Ви не знаєте. Жорстока правда що в арабських странах діє розвідка Ізраїлю краще ніж США, вони співпрацюють. Чи можливо також організувати в оркостані з розвідкою України, я не знаю. Хочу сподіватися що так.
ПС: Мені не подобається порівняння нас з долею становлення євреїв, але багато спільного
наразі люди у війську тримають державу і не відступають, тому повагу проявіть. Здоров'я дружині, на скільки це можливо.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:33
shapo написав:
Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
Синдром эммигранта ... придти, всех обосрать, получить в ответ и "убедиться", что возвращаться некуда ... всё по-классике
А всё почему ... нелегка жизнь в Израиле ... квартиру снимаешь и денег на съём тебе выдают, для тебя и для твоей жены хорошее медицинское обслуживание, есть приходящая медсестра, которая вас курирует ...
Но ... столько ограничений при этом - то нельзя купить, сё нельзя купить, хотя деньги есть
И кругом одни евреи, некому по ушам ездить
Нелегка жизнь в Израиле ...
Так и тянет на украинский форум, излить застоявшееся хамство в душе )
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:42
pesikot написав: shapo написав:
А ты,оказывается,знаешь мою жену,ее историю болезни и диагноз.
Ну так озвучь их.
До этого помню, ты рассказывал, что не хочешь уезжать в Израиль, потому что мама у тебя не хочет уезжать
Я же не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая )
И вот после 24.02.2022 ... хоба, ты выехал, а до этого так не хотел, так не хотел.
Жена больная оказалась, а полномасштабное нападение РФ на Украину не при чём.
Так совпало. Бывает.
Но не лохмать бабушку )
shapo написав:
Если ты не ухилянт ,значит,слепил какую-то бронь что для такого инетовского пидриота неприлично.
Оп-па, доказательств моего ухилянства у тебя не оказалось.
С чего вдруг ? Как дышал, как дышал )
Кто бы мог подумать, что "честнейший" shapo немногожечко натриндюнкав )
То что там с моей бронью ? )
Продолжай, я наблюдаю )
shapo написав:
В Украину он не вернётся никогда как и я
Учитывая твой возвраст, то да - ты уже никогда не вернешься в Украину
Вот тут ты не соврал )
У тебя память очень плохая,т.к.ты в предыдущем посту рассказывал ,что моя жена была больна до 24.02.2022.
Я предложил написать тебе ее историю болезни и диагноз,но ты помалкиваешь - врать нечего?
Повторюсь - я уехал из Украины не 24.02.2022, а 08.06.22 ,так что твои рассказы враньё.
То,что ты слепил какую-то бронь как десятки или сотни тысяч других вполне боеспособных мужчин Украины в возрасте 18-60 ,не отменяет того,что ты ухилянт, ибо настоящий патриот каким ты тут себя изображает выкинет эту бронь и поедет на фронт.
Мой возраст позволяет мне дождаться визу permanent residence permit и уехать в Австралию к сыну и внучкам
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:45
pesikot написав: shapo написав:
Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
Синдром эммигранта ... придти, всех обосрать, получить в ответ и "убедиться", что возвращаться некуда ... всё по-классике
А всё почему ... нелегка жизнь в Израиле ... квартиру снимаешь и денег на съём тебе выдают, для тебя и для твоей жены хорошее медицинское обслуживание, есть приходящая медсестра, которая вас курирует ...
Но ... столько ограничений при этом - то нельзя купить, сё нельзя купить, хотя деньги есть
И кругом одни евреи, некому по ушам ездить
Нелегка жизнь в Израиле ...
Так и тянет на украинский форум, излить застоявшееся хамство в душе )
Систему патріот нам передає Ізраїль
Є становлення зв'язку український раввін з Дніпра, у якого загинув син на фронті поїхав до США, де в конгресі існує підтримка євреїв. Дуже багато зв'язків
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:46
pesikot написав: shapo написав:
Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
Синдром эммигранта ... придти, всех обосрать, получить в ответ и "убедиться", что возвращаться некуда ... всё по-классике
А всё почему ... нелегка жизнь в Израиле ... квартиру снимаешь и денег на съём тебе выдают, для тебя и для твоей жены хорошее медицинское обслуживание, есть приходящая медсестра, которая вас курирует ...
Но ... столько ограничений при этом - то нельзя купить, сё нельзя купить, хотя деньги есть
И кругом одни евреи, некому по ушам ездить
Нелегка жизнь в Израиле ...
Так и тянет на украинский форум, излить застоявшееся хамство в душе )
Тупица,ты где услышал про приходящую медсестру и деньги на съем квартиры? Знаток Израиля,какое ведомство их выдает,в каких размерах и при каких условиях?
И что это за ограничения на покупки?
Откуда этот бред?
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:52
stm написав: pesikot написав: shapo написав:
Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
Синдром эммигранта ... придти, всех обосрать, получить в ответ и "убедиться", что возвращаться некуда ... всё по-классике
А всё почему ... нелегка жизнь в Израиле ... квартиру снимаешь и денег на съём тебе выдают, для тебя и для твоей жены хорошее медицинское обслуживание, есть приходящая медсестра, которая вас курирует ...
Но ... столько ограничений при этом - то нельзя купить, сё нельзя купить, хотя деньги есть
И кругом одни евреи, некому по ушам ездить
Нелегка жизнь в Израиле ...
Так и тянет на украинский форум, излить застоявшееся хамство в душе )
Систему патріот нам передає Ізраїль
Є становлення зв'язку український раввін з Дніпра, у якого загинув син на фронті поїхав до США, де в конгресі існує підтримка євреїв. Дуже багато зв'язків
Пані stm
, я написав про конкретну людину, а не про весь Ізраїль
shapo ненавидить Україну і украінців
Ізраїль підтримує Україну, а shapo ні )
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:57
pesikot написав:
Пані stm
, я написав про конкретну людину, а не про весь Ізраїль
shapo ненавидить Україну і украінців
Ізраїль підтримує Україну, а shapo ні )
Еміграція - це становлення, це час, маєте дати фору ) shapo - провідник, один з українців у Ізраїлі. Питання чи підтримує він що в Україні і в Ізраїлі має бути все добре. У нього наразі 2 держави інтересів.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 17:59
stm написав: pesikot написав:
Пані stm
, я написав про конкретну людину, а не про весь Ізраїль
shapo ненавидить Україну і украінців
Ізраїль підтримує Україну, а shapo ні )
Еміграція - це становлення, це час, маєте дати фору ) shapo - провідник, один з українців у Ізраїлі. Питання чи підтримує він що в Україні і в Ізраїлі має бути все добре. У нього наразі 2 держави інтересів.
Та вже три
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