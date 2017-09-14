RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13824138251382613827>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:12

  stm написав:
  pesikot написав:Пані stm, я написав про конкретну людину, а не про весь Ізраїль

shapo ненавидить Україну і украінців

Ізраїль підтримує Україну, а shapo ні )

Еміграція - це становлення, це час, маєте дати фору ) shapo - провідник, один з українців у Ізраїлі. Питання чи підтримує він що в Україні і в Ізраїлі має бути все добре. У нього наразі 2 держави інтересів.

Пані stm перечитайте мене ще раз

shapo, ніколи не підтримував, не підтримує і не буде підтримувати Україну
Що до еміграції, що після
Бо це совкова людина в усій її красі.

У нього ненавість до України на підкорці мозку запрограмована
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11164
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:21

  shapo написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.
В Украину он не вернётся никогда как и я
якщо Ви не хочете повертатись то чому тут? Та ще й в темі про війну?



Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда

А недвижимость продавать как вы будете? Она сейчас в аренде?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5042
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:27

  Faceless написав:
_Mykola_ написав:
  Faceless написав:Так це ж той процес заганяння і описують

Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку... :roll:
Та прям, звідки така наївність?

Про виїзд з Криму та окупованих територій до Європи, Турції, Грузії навіть на сторінках цього форуму люди писали... Заборони на виїзд М18-60 не має.
Тому вибір все ж є. :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 11 тра, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5619
З нами з: 09.02.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:28

  stm написав:Систему патріот нам передає Ізраїль :) Є становлення зв'язку український раввін з Дніпра, у якого загинув син на фронті поїхав до США, де в конгресі існує підтримка євреїв. Дуже багато зв'язків :)

Дурня. Петріот нам передає не Ізраїль, а США яким Ізраїль повертає Петріоти зняті з озброєння.
Запам'ятайте, у війні з Росією Ізраїль не буде нам союзником, ізраїльтяни ментально ближчі до русскіх ніж до українців.
Я раніше підтримував Ізраїль, багато років на Вороні сидів, але прозрів лише коли почалася війна з росією, війна показала хто є хто. І навіть те, що у нас Президентом став єврей нічого не змінило.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:30

  unicdima написав:
  stm написав:Систему патріот нам передає Ізраїль :) Є становлення зв'язку український раввін з Дніпра, у якого загинув син на фронті поїхав до США, де в конгресі існує підтримка євреїв. Дуже багато зв'язків :)

Дурня. Петріот нам передає не Ізраїль, а США яким Ізраїль повертає Петріоти зняті з озброєння.
Запам'ятайте, у війні з Росією Ізраїль не буде нам союзником, ізраїльтяни ментально ближчі до русскіх ніж до українців.
Я раніше підтримував Ізраїль, багато років на Вороні сидів, але прозрів лише коли почалася війна з росією, війна показала хто є хто. І навіть те, що у нас Президентом став єврей нічого не змінило.

США нам передає близько 100 ракет до патріот від Німеччини. Є машинка, є снаряди. Обидва без США неможливі.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5709
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:37

  Faceless написав:
stm написав:
  pesikot написав:Пані stm, я написав про конкретну людину, а не про весь Ізраїль

shapo ненавидить Україну і украінців

Ізраїль підтримує Україну, а shapo ні )

Еміграція - це становлення, це час, маєте дати фору ) shapo - провідник, один з українців у Ізраїлі. Питання чи підтримує він що в Україні і в Ізраїлі має бути все добре. У нього наразі 2 держави інтересів.
Та вже три

Не переймайся через людей, вони всі помруть )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5709
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И кругом одни евреи, некому по ушам ездить


у 2012 в ПАР(порт Дурбан) працював з шипчандрером (імя Талік), іммігрував з Естонії до Ізраїлю у 90-ті, потім переїхав до Південно-Африканської республіки

на питання чому переїхав з Ізраїлю? сказав саме так-навколо одні євреї, так важко жити... бо всі розумні і на*пать не виходить, а в Африці значно краще
prodigy
 
Повідомлень: 12352
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3291 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:49

  pesikot написав: я написав про конкретну людину, а не про весь Ізраїль

shapo ненавидить Україну і украінців

Пані stm перечитайте мене ще раз

shapo, ніколи не підтримував, не підтримує і не буде підтримувати Україну
Що до еміграції, що після
Бо це совкова людина в усій її красі.

У нього ненавість до України на підкорці мозку запрограмована


Лжец не отвечающий за свой базар и ухилянт с липовой броней, ты же хвастался своей памятью и наверняка помнишь,что у меня жена украинка и западенка,поэтому как бы я ненавидя украинцев прожил с ней 41 год?
В Украине я ненавидел и сейчас ещё больше таких лицемеров как ты и тебе подобные.
Именно с вашего согласия или при участии за 34 года такие "патриоты" с правильными лозунгами распродали все наследство совка придя к войне с голой задницей и сейчас поют ту же песню.


Да и какое ты имеешь понятие о совке кроме того что у кого-то что-то прочел т.к.тогда под стол пешком ходил
shapo
 
Повідомлень: 4959
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:50

Державний секретар США Марко Рубіо здійснить візит до Туреччини, який триватиме з 14 по 16 травня. Там він візьме участь у неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

Під час цієї зустрічі будуть обговорюватися пріоритети безпеки Альянсу, серед яких збільшення оборонних інвестицій НАТО та закінчення російсько-української війни.

"Напередодні саміту НАТО в Гаазі в червні цього року держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа щодо забезпечення того, щоб наші члени Альянсу робили свій внесок у зміцнення і підвищення ефективності НАТО", - додали у заяві Держдепартаменту США.
prodigy
 
Повідомлень: 12352
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3291 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:51

  shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.
В Украину он не вернётся никогда как и я

Синок перший зрозумів, що майбутнього у Ізраїлю нема, для тебе Ізраїль теж не Батьківщина і ти теж втечеш як запахне смаженим.
Ізраїль готувався до вчорашньої війни і навіть нинішні успіхи нічого не змінять.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13824138251382613827>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot, shapo і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97909
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 273996
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 927487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14210)
11.05.2025 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.