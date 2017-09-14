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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:12
stm написав: pesikot написав:
Пані stm
, я написав про конкретну людину, а не про весь Ізраїль
shapo ненавидить Україну і украінців
Ізраїль підтримує Україну, а shapo ні )
Еміграція - це становлення, це час, маєте дати фору ) shapo - провідник, один з українців у Ізраїлі. Питання чи підтримує він що в Україні і в Ізраїлі має бути все добре. У нього наразі 2 держави інтересів.
Пані stm
перечитайте мене ще раз
shapo, ніколи не підтримував, не підтримує і не буде підтримувати Україну
Що до еміграції, що після
Бо це совкова людина в усій її красі.
У нього ненавість до України на підкорці мозку запрограмована
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:21
shapo написав: Banderlog написав: shapo написав:
Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.
В Украину он не вернётся никогда как и я
якщо Ви не хочете повертатись то чому тут? Та ще й в темі про війну?
Именно для того,чтобы убедится что возвращаться незачем и некуда
А недвижимость продавать как вы будете? Она сейчас в аренде?
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:27
Faceless написав: _Mykola_ написав: Faceless написав:
Так це ж той процес заганяння і описують
Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку...
Та прям, звідки така наївність?
Про виїзд з Криму та окупованих територій до Європи, Турції, Грузії навіть на сторінках цього форуму люди писали... Заборони на виїзд М18-60 не має.
Тому вибір все ж є.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Нед 11 тра, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:28
stm написав:
Систему патріот нам передає Ізраїль
Є становлення зв'язку український раввін з Дніпра, у якого загинув син на фронті поїхав до США, де в конгресі існує підтримка євреїв. Дуже багато зв'язків
Дурня. Петріот нам передає не Ізраїль, а США яким Ізраїль повертає Петріоти зняті з озброєння.
Запам'ятайте, у війні з Росією Ізраїль не буде нам союзником, ізраїльтяни ментально ближчі до русскіх ніж до українців.
Я раніше підтримував Ізраїль, багато років на Вороні сидів, але прозрів лише коли почалася війна з росією, війна показала хто є хто. І навіть те, що у нас Президентом став єврей нічого не змінило.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:30
unicdima написав: stm написав:
Систему патріот нам передає Ізраїль
Є становлення зв'язку український раввін з Дніпра, у якого загинув син на фронті поїхав до США, де в конгресі існує підтримка євреїв. Дуже багато зв'язків
Дурня. Петріот нам передає не Ізраїль, а США яким Ізраїль повертає Петріоти зняті з озброєння.
Запам'ятайте, у війні з Росією Ізраїль не буде нам союзником, ізраїльтяни ментально ближчі до русскіх ніж до українців.
Я раніше підтримував Ізраїль, багато років на Вороні сидів, але прозрів лише коли почалася війна з росією, війна показала хто є хто. І навіть те, що у нас Президентом став єврей нічого не змінило.
США нам передає близько 100 ракет до патріот від Німеччини. Є машинка, є снаряди. Обидва без США неможливі.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:37
Faceless написав: stm написав: pesikot написав:
Пані stm
, я написав про конкретну людину, а не про весь Ізраїль
shapo ненавидить Україну і украінців
Ізраїль підтримує Україну, а shapo ні )
Еміграція - це становлення, це час, маєте дати фору ) shapo - провідник, один з українців у Ізраїлі. Питання чи підтримує він що в Україні і в Ізраїлі має бути все добре. У нього наразі 2 держави інтересів.
Та вже три
Не переймайся через людей, вони всі помруть )))
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:48
pesikot написав:
И кругом одни евреи, некому по ушам ездить
у 2012 в ПАР(порт Дурбан) працював з шипчандрером (імя Талік), іммігрував з Естонії до Ізраїлю у 90-ті, потім переїхав до Південно-Африканської республіки
на питання чому переїхав з Ізраїлю? сказав саме так-навколо одні євреї, так важко жити... бо всі розумні і на*пать не виходить, а в Африці значно краще
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:49
pesikot написав:
я написав про конкретну людину, а не про весь Ізраїль
shapo ненавидить Україну і украінців
Пані stm
перечитайте мене ще раз
shapo, ніколи не підтримував, не підтримує і не буде підтримувати Україну
Що до еміграції, що після
Бо це совкова людина в усій її красі.
У нього ненавість до України на підкорці мозку запрограмована
Лжец не отвечающий за свой базар и ухилянт с липовой броней, ты же хвастался своей памятью и наверняка помнишь,что у меня жена украинка и западенка,поэтому как бы я ненавидя украинцев прожил с ней 41 год?
В Украине я ненавидел и сейчас ещё больше таких лицемеров как ты и тебе подобные.
Именно с вашего согласия или при участии за 34 года такие "патриоты" с правильными лозунгами распродали все наследство совка придя к войне с голой задницей и сейчас поют ту же песню.
Да и какое ты имеешь понятие о совке кроме того что у кого-то что-то прочел т.к.тогда под стол пешком ходил
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:50
Державний секретар США Марко Рубіо здійснить візит до Туреччини, який триватиме з 14 по 16 травня. Там він візьме участь у неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.
Під час цієї зустрічі будуть обговорюватися пріоритети безпеки Альянсу, серед яких збільшення оборонних інвестицій НАТО та закінчення російсько-української війни.
"Напередодні саміту НАТО в Гаазі в червні цього року держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа щодо забезпечення того, щоб наші члени Альянсу робили свій внесок у зміцнення і підвищення ефективності НАТО", - додали у заяві Держдепартаменту США.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:51
shapo написав:
Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.
В Украину он не вернётся никогда как и я
Синок перший зрозумів, що майбутнього у Ізраїлю нема, для тебе Ізраїль теж не Батьківщина і ти теж втечеш як запахне смаженим.
Ізраїль готувався до вчорашньої війни і навіть нинішні успіхи нічого не змінять.
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