Додано: Нед 11 тра, 2025 19:20

unicdima написав: shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.

В Украину он не вернётся никогда как и я Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта.В Украину он не вернётся никогда как и я

Синок перший зрозумів, що майбутнього у Ізраїлю нема, для тебе Ізраїль теж не Батьківщина і ти теж втечеш як запахне смаженим.

Ізраїль готувався до вчорашньої війни і навіть нинішні успіхи нічого не змінять. Синок перший зрозумів, що майбутнього у Ізраїлю нема, для тебе Ізраїль теж не Батьківщина і ти теж втечеш як запахне смаженим.Ізраїль готувався до вчорашньої війни і навіть нинішні успіхи нічого не змінять.

Ещё одна Кассандра объявилась рассказывать почему я и мой сын поступили таким или иным образом.Расскажи,знаток Израиля,как можно будет убежать из Израиля если это практически остров и связь с миром только через аэропорт который в этом случае будет закрыт.Есть ещё пара паромов и кораблей до Кипра,но они погоды не сделают и тоже будут под ударом.Хотя Израиль для меня не родина как и Украина,но отношение к людям и пенсам здесь намного лучше чем в Украине где побывал два месяца назад и ахренел увидев как изменились цены при тех же нищенских пенсиях и какая мерзкая обстановка на улицах с бусификацией.Что касается будущего Израиля,то таких предсказателей как ты за 77 лет его существования была вагон и маленькая тележка,а он все стоит и,более того,после катастрофы 07.10.23 здесь наверняка изменятся многие вещи и в государстве,и в армии