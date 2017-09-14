Нет,в аренде ничего нет.
Переписал на племянницу жены,когда-нибудь продаст
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Додано: Нед 11 тра, 2025 18:53
Додано: Нед 11 тра, 2025 18:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
згоди ніхто не питав-у 90х країні були потрібні гроші, щоб платити ЗП бюджетникам таким як ти, ти ж був не проти вчасно отримувати ЗП? так були затримки на 3-6міс
але зброю швидко не продати (тільки що росіянам за борги по газу)
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:04
Несколько замечаний. На правительственном и парламентском уровне никакой поддержки Украины нет. То ли какие-то договоренности с роzzией по Сирии были,то ли куплены путькиным как и многие европейцы
Что касается отношения населения ,то три года назад было очень хорошее - по городам висело много украинских флагов хотя беженцев Израиль практически не принимал - только если есть знакомые и первые пару месяцев требовали залог в 10000 шек( чуть меньше 3000 баксов), потом после возмущений его отменили.
Из тех,кто приехал с мной после начала войны,в т.ч.из России отношение к путину резко отрицательное,а вот у тех кто репатриировался 30 и более лет назад есть ватники ностальгирующие за СССР и пересказывающие враньё о нацистах и бандеровцев - сказывается российская пропаганда,а при незнании языка смотрят Раша ТВ,да и пропаганда в России поставлена намного эффективнее.
Да и посольство работает масштабнее
вот из недавнего.
А украинский посол тупо что-то требует не аргументируя почему Израиль что-то должен Украине - разве он был гарантом Будапештских соглашений?
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:05
Ты меня с кем-то перепутал. Я не был бюджетником с 1989г.
И если ни денег,ничего не было,то не расскажешь откуда потом появились миллионеры в супер короткие сроки?
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:20
Ещё одна Кассандра объявилась рассказывать почему я и мой сын поступили таким или иным образом.
Расскажи,знаток Израиля,как можно будет убежать из Израиля если это практически остров и связь с миром только через аэропорт который в этом случае будет закрыт.
Есть ещё пара паромов и кораблей до Кипра,но они погоды не сделают и тоже будут под ударом.
Хотя Израиль для меня не родина как и Украина,но отношение к людям и пенсам здесь намного лучше чем в Украине где побывал два месяца назад и ахренел увидев как изменились цены при тех же нищенских пенсиях и какая мерзкая обстановка на улицах с бусификацией.
Что касается будущего Израиля,то таких предсказателей как ты за 77 лет его существования была вагон и маленькая тележка,а он все стоит и,более того,после катастрофы 07.10.23 здесь наверняка изменятся многие вещи и в государстве,и в армии
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:21
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:21
в нас не було українських націоналістів при владі (на взірець Орбана, чи Ердогана), але такі як шапо росповсюджують іпсо що "западенці все продали" і "таку країну пролюбили", дивно що не пише про "візитки Яроша"
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