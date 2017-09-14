shapo написав:Именно с вашего согласия или при участии за 34 года такие "патриоты" с правильными лозунгами распродали все наследство совка
згоди ніхто не питав-у 90х країні були потрібні гроші, щоб платити ЗП бюджетникам таким як ти, ти ж був не проти вчасно отримувати ЗП? так були затримки на 3-6міс але зброю швидко не продати (тільки що росіянам за борги по газу)
unicdima написав:Дурня. Петріот нам передає не Ізраїль, а США яким Ізраїль повертає Петріоти зняті з озброєння. Запам'ятайте, у війні з Росією Ізраїль не буде нам союзником, ізраїльтяни ментально ближчі до русскіх ніж до українців. Я раніше підтримував Ізраїль, багато років на Вороні сидів, але прозрів лише коли почалася війна з росією, війна показала хто є хто. І навіть те, що у нас Президентом став єврей нічого не змінило.
Несколько замечаний. На правительственном и парламентском уровне никакой поддержки Украины нет. То ли какие-то договоренности с роzzией по Сирии были,то ли куплены путькиным как и многие европейцы Что касается отношения населения ,то три года назад было очень хорошее - по городам висело много украинских флагов хотя беженцев Израиль практически не принимал - только если есть знакомые и первые пару месяцев требовали залог в 10000 шек( чуть меньше 3000 баксов), потом после возмущений его отменили. Из тех,кто приехал с мной после начала войны,в т.ч.из России отношение к путину резко отрицательное,а вот у тех кто репатриировался 30 и более лет назад есть ватники ностальгирующие за СССР и пересказывающие враньё о нацистах и бандеровцев - сказывается российская пропаганда,а при незнании языка смотрят Раша ТВ,да и пропаганда в России поставлена намного эффективнее. Да и посольство работает масштабнее https://youtube.com/shorts/2VRGnCoxBoE? ... blg6FeMl3f вот из недавнего. А украинский посол тупо что-то требует не аргументируя почему Израиль что-то должен Украине - разве он был гарантом Будапештских соглашений?
shapo написав:Именно с вашего согласия или при участии за 34 года такие "патриоты" с правильными лозунгами распродали все наследство совка
згоди ніхто не питав-у 90х країні були потрібні гроші, щоб платити ЗП бюджетникам таким як ти, ти ж був не проти вчасно отримувати ЗП? так були затримки на 3-6міс але зброю швидко не продати (тільки що росіянам за борги по газу)
Ты меня с кем-то перепутал. Я не был бюджетником с 1989г. И если ни денег,ничего не было,то не расскажешь откуда потом появились миллионеры в супер короткие сроки?
shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта. В Украину он не вернётся никогда как и я
Синок перший зрозумів, що майбутнього у Ізраїлю нема, для тебе Ізраїль теж не Батьківщина і ти теж втечеш як запахне смаженим. Ізраїль готувався до вчорашньої війни і навіть нинішні успіхи нічого не змінять.
Ещё одна Кассандра объявилась рассказывать почему я и мой сын поступили таким или иным образом. Расскажи,знаток Израиля,как можно будет убежать из Израиля если это практически остров и связь с миром только через аэропорт который в этом случае будет закрыт. Есть ещё пара паромов и кораблей до Кипра,но они погоды не сделают и тоже будут под ударом. Хотя Израиль для меня не родина как и Украина,но отношение к людям и пенсам здесь намного лучше чем в Украине где побывал два месяца назад и ахренел увидев как изменились цены при тех же нищенских пенсиях и какая мерзкая обстановка на улицах с бусификацией. Что касается будущего Израиля,то таких предсказателей как ты за 77 лет его существования была вагон и маленькая тележка,а он все стоит и,более того,после катастрофы 07.10.23 здесь наверняка изменятся многие вещи и в государстве,и в армии
shapo написав:откуда потом появились миллионеры в супер короткие сроки?
синдикат влади колишніх комуняк-кгбістов з ОПГ
у нас таж схема, тільки калібр меншого розміру
тому не треба гнати на націоналістів
в нас не було українських націоналістів при владі (на взірець Орбана, чи Ердогана), але такі як шапо росповсюджують іпсо що "западенці все продали" і "таку країну пролюбили", дивно що не пише про "примушують любити Бандеру", "гвалтують мовою" та інші маячню про "візитки Яроша",
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:откуда потом появились миллионеры в супер короткие сроки?
синдикат влади колишніх комуняк-кгбістов з ОПГ
у нас таж схема, тільки калібр меншого розміру
тому не треба гнати на націоналістів
в нас не було українських націоналістів при владі (на взірець Орбана, чи Ердогана), але такі як шапо росповсюджують іпсо що "западенці все продали" і "таку країну пролюбили".
Опять переврал. Где я написал что распродавали именно западенцы ,а не мгновенно перекрасившиеся коммунисты, гебисты и красные директора с правильными лозунгами и очень непристойными делами типа Фарион?