shapo написав: Опять переврал. Где я написал что распродавали именно западенцы ,а не мгновенно перекрасившиеся коммунисты, гебисты и красные директора с правильными лозунгами и очень непристойными делами типа Фарион?
декілька сторінок тому шапо:
shapo написав: А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 19:32, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав: Опять переврал. Где я написал что распродавали именно западенцы ,а не мгновенно перекрасившиеся коммунисты, гебисты и красные директора с правильными лозунгами и очень непристойными делами типа Фарион?
декілька сторінок тому шапо:
shapo написав: А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
А при чем тут одно к другому? Или нужно что-то ляпнуть?
shapo написав: Опять переврал. Где я написал что распродавали именно западенцы ,а не мгновенно перекрасившиеся коммунисты, гебисты и красные директора с правильными лозунгами и очень непристойными делами типа Фарион?
декілька сторінок тому шапо:
shapo написав: А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
А при чем тут одно к другому? Или нужно что-то ляпнуть?
це щось особисте до "западенців"? тут ще є кадри яким не то гагаузи чи чорні клобуки жити не давали і не дають
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 19:49, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Несколько замечаний. На правительственном и парламентском уровне никакой поддержки Украины нет. То ли какие-то договоренности с роzzией по Сирии были,то ли куплены путькиным как и многие европейцы Что касается отношения населения ,то три года назад было очень хорошее - по городам висело много украинских флагов хотя беженцев Израиль практически не принимал - только если есть знакомые и первые пару месяцев требовали залог в 10000 шек( чуть меньше 3000 баксов), потом после возмущений его отменили. Из тех,кто приехал с мной после начала войны,в т.ч.из России отношение к путину резко отрицательное,а вот у тех кто репатриировался 30 и более лет назад есть ватники ностальгирующие за СССР и пересказывающие враньё о нацистах и бандеровцев - сказывается российская пропаганда,а при незнании языка смотрят Раша ТВ,да и пропаганда в России поставлена намного эффективнее. Да и посольство работает масштабнее https://youtube.com/shorts/2VRGnCoxBoE? ... blg6FeMl3f вот из недавнего. А украинский посол тупо что-то требует не аргументируя почему Израиль что-то должен Украине - разве он был гарантом Будапештских соглашений?
Австралія, Канада чи більшість країн ЄС теж не були гарантами але допомагають і фінансово і зброєю, а Ізраїль, де живуть сотні тисяч вихідців з України показово дистанціюється від допомоги країні яка сотні років була батьківщиною мабуть для більшості євреїв світу. Ти підтвердив мої слова.
Про виїзд з Криму та окупованих територій до Європи, Турції, Грузії навіть на сторінках цього форуму люди писали... Заборони на виїзд М18-60 не має. Тому вибір все ж є.
І ви пишіть. Кто таке писав і хто реально їздив? Я особисто знаю одного студента з Маріуполя, який вчиться у Словакії, він їздив у Маріуполь до батьків і повернувся. АЛЕ.. я не знаю чи є у нього курка, питать не буду.