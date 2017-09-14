shapo написав:

Несколько замечаний. На правительственном и парламентском уровне никакой поддержки Украины нет. То ли какие-то договоренности с роzzией по Сирии были,то ли куплены путькиным как и многие европейцыЧто касается отношения населения ,то три года назад было очень хорошее - по городам висело много украинских флагов хотя беженцев Израиль практически не принимал - только если есть знакомые и первые пару месяцев требовали залог в 10000 шек( чуть меньше 3000 баксов), потом после возмущений его отменили.Из тех,кто приехал с мной после начала войны,в т.ч.из России отношение к путину резко отрицательное,а вот у тех кто репатриировался 30 и более лет назад есть ватники ностальгирующие за СССР и пересказывающие враньё о нацистах и бандеровцев - сказывается российская пропаганда,а при незнании языка смотрят Раша ТВ,да и пропаганда в России поставлена намного эффективнее.Да и посольство работает масштабнеевот из недавнего.А украинский посол тупо что-то требует не аргументируя почему Израиль что-то должен Украине - разве он был гарантом Будапештских соглашений?