RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1382613827138281382913830>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:27

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:
_Mykola_ написав:Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку... :roll:
Та прям, звідки така наївність?

Про виїзд з Криму та окупованих територій до Європи, Турції, Грузії навіть на сторінках цього форуму люди писали... Заборони на виїзд М18-60 не має.
Тому вибір все ж є. :roll:

Писали ... поїхали ті, хто курку взяв і це були одиниці ..

Без курки - нікуди

Вибір є, навіть коли тебе зжерли, то у тебе є два варіанту вибору ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11166
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:29

  shapo написав: Опять переврал. Где я написал что распродавали именно западенцы ,а не мгновенно перекрасившиеся коммунисты, гебисты и красные директора с правильными лозунгами и очень непристойными делами типа Фарион?

декілька сторінок тому шапо:
  shapo написав: А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 19:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39495
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:31

  detroytred написав:Коротко і ясно:
- Україна пропонує припинення вогню без попередніх умов;
- рфія пропонує перемовини без попередніх умов.

А у нас рівність на полі бою?
Факти такі що останні 2 роки наступає РФ, а ми втрачаємо територію. Тому я рівності не бачу.
Якщо ви хочете переговори на рівних - то потрібна рівність на полі бою.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6443
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:36

- Європа вирішила ловити Путіна на мир, але Трамп не хоче

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Коротко і ясно:
- Україна пропонує припинення вогню без попередніх умов;
- рфія пропонує перемовини без попередніх умов.

А у нас рівність на полі бою?
Факти такі що останні 2 роки наступає РФ, а ми втрачаємо територію. Тому я рівності не бачу.
Якщо ви хочете переговори на рівних - то потрібна рівність на полі бою.

- Європа вирішила ловити Путіна на мир, для Трампа. Але Трамп хоче, аби Путіна для нього не впіймали (а десь там в яру орєшнік)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39495
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:36

  flyman написав:
  shapo написав: Опять переврал. Где я написал что распродавали именно западенцы ,а не мгновенно перекрасившиеся коммунисты, гебисты и красные директора с правильными лозунгами и очень непристойными делами типа Фарион?

декілька сторінок тому шапо:
  shapo написав: А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?



А при чем тут одно к другому?
Или нужно что-то ляпнуть?
shapo
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:43

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав: Опять переврал. Где я написал что распродавали именно западенцы ,а не мгновенно перекрасившиеся коммунисты, гебисты и красные директора с правильными лозунгами и очень непристойными делами типа Фарион?

декілька сторінок тому шапо:
  shapo написав: А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?



А при чем тут одно к другому?
Или нужно что-то ляпнуть?

це щось особисте до "западенців"?
тут ще є кадри яким не то гагаузи чи чорні клобуки жити не давали і не дають
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 19:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39495
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:45

  shapo написав:Несколько замечаний. На правительственном и парламентском уровне никакой поддержки Украины нет. То ли какие-то договоренности с роzzией по Сирии были,то ли куплены путькиным как и многие европейцы
Что касается отношения населения ,то три года назад было очень хорошее - по городам висело много украинских флагов хотя беженцев Израиль практически не принимал - только если есть знакомые и первые пару месяцев требовали залог в 10000 шек( чуть меньше 3000 баксов), потом после возмущений его отменили.
Из тех,кто приехал с мной после начала войны,в т.ч.из России отношение к путину резко отрицательное,а вот у тех кто репатриировался 30 и более лет назад есть ватники ностальгирующие за СССР и пересказывающие враньё о нацистах и бандеровцев - сказывается российская пропаганда,а при незнании языка смотрят Раша ТВ,да и пропаганда в России поставлена намного эффективнее.
Да и посольство работает масштабнее
https://youtube.com/shorts/2VRGnCoxBoE? ... blg6FeMl3f
вот из недавнего.
А украинский посол тупо что-то требует не аргументируя почему Израиль что-то должен Украине - разве он был гарантом Будапештских соглашений?

Австралія, Канада чи більшість країн ЄС теж не були гарантами але допомагають і фінансово і зброєю, а Ізраїль, де живуть сотні тисяч вихідців з України показово дистанціюється від допомоги країні яка сотні років була батьківщиною мабуть для більшості євреїв світу.
Ти підтвердив мої слова.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:48

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Та прям, звідки така наївність?

Про виїзд з Криму та окупованих територій до Європи, Турції, Грузії навіть на сторінках цього форуму люди писали... Заборони на виїзд М18-60 не має.
Тому вибір все ж є. :roll:

І ви пишіть.
Кто таке писав і хто реально їздив?
Я особисто знаю одного студента з Маріуполя, який вчиться у Словакії, він їздив у Маріуполь до батьків і повернувся. АЛЕ.. я не знаю чи є у нього курка, питать не буду.
Water
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:49

  shapo написав:А при чем тут одно к другому?
Или нужно что-то ляпнуть?

shapo, завжди пам'ятайте, шекелі також можно використати з розумом. Реквізити впевнена Ви знаєте. Приймаємо як в баксах, так і в евро, і в інших валютах ) це важливо! )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:49

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Коротко і ясно:
- Україна пропонує припинення вогню без попередніх умов;
- рфія пропонує перемовини без попередніх умов.

А у нас рівність на полі бою?
Факти такі що останні 2 роки наступає РФ, а ми втрачаємо територію. Тому я рівності не бачу.
Якщо ви хочете переговори на рівних - то потрібна рівність на полі бою.

Херсон чий ?

Ну так, просте питання для номерного ...

Я вже не кажу про складні питання, чий Харьків ? чий Дніпро ? чий Чернігів ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11166
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1382613827138281382913830>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, user412 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97913
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 273998
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 927501
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (619)
11.05.2025 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.