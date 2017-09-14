RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1382413825138261382713828 ... 13846>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:45

  shapo написав:Несколько замечаний. На правительственном и парламентском уровне никакой поддержки Украины нет. То ли какие-то договоренности с роzzией по Сирии были,то ли куплены путькиным как и многие европейцы
Что касается отношения населения ,то три года назад было очень хорошее - по городам висело много украинских флагов хотя беженцев Израиль практически не принимал - только если есть знакомые и первые пару месяцев требовали залог в 10000 шек( чуть меньше 3000 баксов), потом после возмущений его отменили.
Из тех,кто приехал с мной после начала войны,в т.ч.из России отношение к путину резко отрицательное,а вот у тех кто репатриировался 30 и более лет назад есть ватники ностальгирующие за СССР и пересказывающие враньё о нацистах и бандеровцев - сказывается российская пропаганда,а при незнании языка смотрят Раша ТВ,да и пропаганда в России поставлена намного эффективнее.
Да и посольство работает масштабнее
https://youtube.com/shorts/2VRGnCoxBoE? ... blg6FeMl3f
вот из недавнего.
А украинский посол тупо что-то требует не аргументируя почему Израиль что-то должен Украине - разве он был гарантом Будапештских соглашений?

Австралія, Канада чи більшість країн ЄС теж не були гарантами але допомагають і фінансово і зброєю, а Ізраїль, де живуть сотні тисяч вихідців з України показово дистанціюється від допомоги країні яка сотні років була батьківщиною мабуть для більшості євреїв світу.
Ти підтвердив мої слова.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:48

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Та прям, звідки така наївність?

Про виїзд з Криму та окупованих територій до Європи, Турції, Грузії навіть на сторінках цього форуму люди писали... Заборони на виїзд М18-60 не має.
Тому вибір все ж є. :roll:

І ви пишіть.
Кто таке писав і хто реально їздив?
Я особисто знаю одного студента з Маріуполя, який вчиться у Словакії, він їздив у Маріуполь до батьків і повернувся. АЛЕ.. я не знаю чи є у нього курка, питать не буду.
Water
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:49

  shapo написав:А при чем тут одно к другому?
Или нужно что-то ляпнуть?

shapo, завжди пам'ятайте, шекелі також можно використати з розумом. Реквізити впевнена Ви знаєте. Приймаємо як в баксах, так і в евро, і в інших валютах ) це важливо! )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5713
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:49

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Коротко і ясно:
- Україна пропонує припинення вогню без попередніх умов;
- рфія пропонує перемовини без попередніх умов.

А у нас рівність на полі бою?
Факти такі що останні 2 роки наступає РФ, а ми втрачаємо територію. Тому я рівності не бачу.
Якщо ви хочете переговори на рівних - то потрібна рівність на полі бою.

Херсон чий ?

Ну так, просте питання для номерного ...

Я вже не кажу про складні питання, чий Харьків ? чий Дніпро ? чий Чернігів ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11177
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:54

  shapo написав:западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.

По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.
Water
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:00

  flyman написав:тут ще є кадри яким не то гагаузи чи чорні клобуки жити не давали і не дають

А нічого нащадкам караколпаків своїми чумазими лапаями було лізти до засновників давньоруської державності
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:05

  shapo написав:Ещё одна Кассандра объявилась рассказывать почему я и мой сын поступили таким или иным образом.
Расскажи,знаток Израиля,как можно будет убежать из Израиля если это практически остров и связь с миром только через аэропорт который в этом случае будет закрыт.
Есть ещё пара паромов и кораблей до Кипра,но они погоды не сделают и тоже будут под ударом.
Хотя Израиль для меня не родина как и Украина,но отношение к людям и пенсам здесь намного лучше чем в Украине где побывал два месяца назад и ахренел увидев как изменились цены при тех же нищенских пенсиях и какая мерзкая обстановка на улицах с бусификацией.
Что касается будущего Израиля,то таких предсказателей как ты за 77 лет его существования была вагон и маленькая тележка,а он все стоит и,более того,после катастрофы 07.10.23 здесь наверняка изменятся многие вещи и в государстве,и в армии

как убежать :D
коли кожен день десятки і сотні дронів будуть прилітати то ніхто не буде чекати поки закриється аеропорт та порти.
От бачиш, вторгнення пари тисяч легкоозброєних бойовиків для вас було катастрофою.
Я трохи розбираюся у військовій тематиці щоб так казати.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:18

  Water написав:
  shapo написав:западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.

По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.

"западенці" це зневажлива назва тих хто залишився за лінією Керзона від "трушних українців" які вибирали Кравчука, Кучму, Ющенка, Овоча, і т.д. кого завгодно, аби не "бандерівця", бо вони тут "стадали під Сталіним" коли перші в той час "зраджували неньку, тікаючи в Канаду"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39505
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:21

  fox767676 написав:
  flyman написав:тут ще є кадри яким не то гагаузи чи чорні клобуки жити не давали і не дають

А нічого нащадкам караколпаків своїми чумазими лапаями було лізти до засновників давньоруської державності
яких саме: Одоакр/Гатило/Кубрат/Аспарух/Германаріх/Кий/Щек/Хорив?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 20:28, всього редагувалось 4 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39505
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:21

flyman

Вас юдохозари на Правобережжя привели з Азії, а монголи обратно до середньої Азії репатріювали . А тим, кого українці сховали і дали х
залишитися - гагаузи, берладники, болоховці, чемериси повинні бути вдячними а не паплюжити історію, святі витоки української державності
Весь світ дивився 6 сезон Вікінгів в знає хто такі Аскольд з Діром, а хозаро-гагаузу ліньки рідного Чингиза Айтматова прочитати щоб не стати остаточно манкуртом
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1382413825138261382713828 ... 13846>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 98110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 274308
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 928142
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.