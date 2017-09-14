shapo написав:Несколько замечаний. На правительственном и парламентском уровне никакой поддержки Украины нет. То ли какие-то договоренности с роzzией по Сирии были,то ли куплены путькиным как и многие европейцы Что касается отношения населения ,то три года назад было очень хорошее - по городам висело много украинских флагов хотя беженцев Израиль практически не принимал - только если есть знакомые и первые пару месяцев требовали залог в 10000 шек( чуть меньше 3000 баксов), потом после возмущений его отменили. Из тех,кто приехал с мной после начала войны,в т.ч.из России отношение к путину резко отрицательное,а вот у тех кто репатриировался 30 и более лет назад есть ватники ностальгирующие за СССР и пересказывающие враньё о нацистах и бандеровцев - сказывается российская пропаганда,а при незнании языка смотрят Раша ТВ,да и пропаганда в России поставлена намного эффективнее. Да и посольство работает масштабнее https://youtube.com/shorts/2VRGnCoxBoE? ... blg6FeMl3f вот из недавнего. А украинский посол тупо что-то требует не аргументируя почему Израиль что-то должен Украине - разве он был гарантом Будапештских соглашений?
Австралія, Канада чи більшість країн ЄС теж не були гарантами але допомагають і фінансово і зброєю, а Ізраїль, де живуть сотні тисяч вихідців з України показово дистанціюється від допомоги країні яка сотні років була батьківщиною мабуть для більшості євреїв світу. Ти підтвердив мої слова.
Про виїзд з Криму та окупованих територій до Європи, Турції, Грузії навіть на сторінках цього форуму люди писали... Заборони на виїзд М18-60 не має. Тому вибір все ж є.
І ви пишіть. Кто таке писав і хто реально їздив? Я особисто знаю одного студента з Маріуполя, який вчиться у Словакії, він їздив у Маріуполь до батьків і повернувся. АЛЕ.. я не знаю чи є у нього курка, питать не буду.
shapo написав:западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него. И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.
shapo написав:Ещё одна Кассандра объявилась рассказывать почему я и мой сын поступили таким или иным образом. Расскажи,знаток Израиля,как можно будет убежать из Израиля если это практически остров и связь с миром только через аэропорт который в этом случае будет закрыт. Есть ещё пара паромов и кораблей до Кипра,но они погоды не сделают и тоже будут под ударом. Хотя Израиль для меня не родина как и Украина,но отношение к людям и пенсам здесь намного лучше чем в Украине где побывал два месяца назад и ахренел увидев как изменились цены при тех же нищенских пенсиях и какая мерзкая обстановка на улицах с бусификацией. Что касается будущего Израиля,то таких предсказателей как ты за 77 лет его существования была вагон и маленькая тележка,а он все стоит и,более того,после катастрофы 07.10.23 здесь наверняка изменятся многие вещи и в государстве,и в армии
как убежать коли кожен день десятки і сотні дронів будуть прилітати то ніхто не буде чекати поки закриється аеропорт та порти. От бачиш, вторгнення пари тисяч легкоозброєних бойовиків для вас було катастрофою. Я трохи розбираюся у військовій тематиці щоб так казати.
shapo написав:западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него. И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.
"западенці" це зневажлива назва тих хто залишився за лінією Керзона від "трушних українців" які вибирали Кравчука, Кучму, Ющенка, Овоча, і т.д. кого завгодно, аби не "бандерівця", бо вони тут "стадали під Сталіним" коли перші в той час "зраджували неньку, тікаючи в Канаду"
Вас юдохозари на Правобережжя привели з Азії, а монголи обратно до середньої Азії репатріювали . А тим, кого українці сховали і дали х залишитися - гагаузи, берладники, болоховці, чемериси повинні бути вдячними а не паплюжити історію, святі витоки української державності Весь світ дивився 6 сезон Вікінгів в знає хто такі Аскольд з Діром, а хозаро-гагаузу ліньки рідного Чингиза Айтматова прочитати щоб не стати остаточно манкуртом