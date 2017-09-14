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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 тра, 2025 19:54
shapo написав:
западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:00
flyman написав:
тут ще є кадри яким не то гагаузи чи чорні клобуки жити не давали і не дають
А нічого нащадкам караколпаків своїми чумазими лапаями було лізти до засновників давньоруської державності
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:05
shapo написав:
Ещё одна Кассандра объявилась рассказывать почему я и мой сын поступили таким или иным образом.
Расскажи,знаток Израиля,как можно будет убежать из Израиля если это практически остров и связь с миром только через аэропорт который в этом случае будет закрыт.
Есть ещё пара паромов и кораблей до Кипра,но они погоды не сделают и тоже будут под ударом.
Хотя Израиль для меня не родина как и Украина,но отношение к людям и пенсам здесь намного лучше чем в Украине где побывал два месяца назад и ахренел увидев как изменились цены при тех же нищенских пенсиях и какая мерзкая обстановка на улицах с бусификацией.
Что касается будущего Израиля,то таких предсказателей как ты за 77 лет его существования была вагон и маленькая тележка,а он все стоит и,более того,после катастрофы 07.10.23 здесь наверняка изменятся многие вещи и в государстве,и в армии
как убежать
коли кожен день десятки і сотні дронів будуть прилітати то ніхто не буде чекати поки закриється аеропорт та порти.
От бачиш, вторгнення пари тисяч легкоозброєних бойовиків для вас було катастрофою.
Я трохи розбираюся у військовій тематиці щоб так казати.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:18
Water написав: shapo написав:
западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.
"западенці" це зневажлива назва тих хто залишився за лінією Керзона від "трушних українців" які вибирали Кравчука, Кучму, Ющенка, Овоча, і т.д. кого завгодно, аби не "бандерівця", бо вони тут "стадали під Сталіним" коли перші в той час "зраджували неньку, тікаючи в Канаду"
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:21
fox767676 написав: flyman написав:
тут ще є кадри яким не то гагаузи чи чорні клобуки жити не давали і не дають
А нічого нащадкам караколпаків своїми чумазими лапаями було лізти до засновників давньоруської державності
яких саме: Одоакр/Гатило/Кубрат/Аспарух/Германаріх/Кий/Щек/Хорив?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 11 тра, 2025 20:28, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:21
flyman
Вас юдохозари на Правобережжя привели з Азії, а монголи обратно до середньої Азії репатріювали . А тим, кого українці сховали і дали х
залишитися - гагаузи, берладники, болоховці, чемериси повинні бути вдячними а не паплюжити історію, святі витоки української державності
Весь світ дивився 6 сезон Вікінгів в знає хто такі Аскольд з Діром, а хозаро-гагаузу ліньки рідного Чингиза Айтматова прочитати щоб не стати остаточно манкуртом
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:26
unicdima
а Ізраїль, де живуть сотні тисяч вихідців
це політика партії Лікуд
( і лідера Беньяміна Нетаньягу)
тобто попре всю допомогу рф(ссср) ясіру арафату, хезболе, хамасу і іншим терористам Лікуд вирішив, що для них краще буде дружити з путіним, ніж помагати Україні
до чого ця політика привела? до різанини 7 жовтня 2023р.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:33
fox767676 написав:flyman
Вас юдохозари на Правобережжя привели з Азії, а монголи обратно до середньої Азії репатріювали . А тим, кого українці сховали і дали х
залишитися - гагаузи, берладники, болоховці, чемериси повинні бути вдячними а не паплюжити історію, святі витоки української державності
Весь світ дивився 6 сезон Вікінгів в знає хто такі Аскольд з Діром, а хозаро-гагаузу ліньки рідного Чингиза Айтматова прочитати щоб не стати остаточно манкуртом
для чого глаголити так звану історичну науку висмоктану із пальця на заліських болотах:
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:38
flyman написав: Water написав: shapo написав:
западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.
"западенці" це зневажлива назва тих хто залишився за лінією Керзона від "трушних українців" які вибирали Кравчука, Кучму, Ющенка, Овоча, і т.д. кого завгодно, аби не "бандерівця", бо вони тут "стадали під Сталіним" коли перші в той час "зраджували неньку, тікаючи в Канаду"
Кравчук якраз з "Закерзоння"
А за якого "бандерівця" треба було голосувати - балашова, чаплигу, щеліна?
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:44
Ех, якщо б предки нинішніх гагаузів не вбили підступно князя Святослава то мали б толі протоукраїнську державу від Пелопенесу до Лабрадора. Якраз західне крило варягів десанти з Ісландії в Америку висаджувало. А Святослав нову столицю на Дунаї будував
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