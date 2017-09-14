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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 138281382913830138311383213833>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Але гагаузи не винні , просто стали сліпим знаряддям помсти в руках недобитої юдохозарської мафії, що оселилась у Костянтиполі
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:56

  fox767676 написав:Кравчук якраз з "Закерзоння"

расовий кепе-есесівець що згідно легенди проходив в дощ між крапельок
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:59

  fox767676 написав:Ех, якщо б предки нинішніх гагаузів не вбили підступно князя Святослава то мали б толі протоукраїнську державу від Пелопенесу до Лабрадора. Якраз західне крило варягів десанти з Ісландії в Америку висаджувало. А Святослав нову столицю на Дунаї будував

добре що хоч новохрон не транслюєш, там на болотах зараз модна фішка із Тартарією, чого їм та Русь далася (ну навчили андрофагів єзицу глаголіть по болгарським пслаломам, і шо їм це дало)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:06

flyman

До новохрону якраз ти ближче своїм більшовицьким антинорманізмом
Подивись вікингів, сходи на аскольлову могилу, прочитай Айтматова, відлакируй "покаянням" Абуладзе
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 тра, 2025 21:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:08

  flyman написав:
  fox767676 написав:Кравчук якраз з "Закерзоння"

расовий кепе-есесівець що згідно легенди проходив в дощ між крапельок

Легенда та про микояна
Кравчук то і " під дощем " не бував, інші часи
А хто не з кпрс ?
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:10

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Кравчук якраз з "Закерзоння"

із кепе-есес


Типу фаріон з Тягнибоком не з кпрс

як і броварський Славко із його бувшим колегою "митцем", ще й під прикриттям
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:11

  fox767676 написав:А хто не з кпрс ?

нєсістємні палітікі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:16

  flyman написав:
  fox767676 написав:А хто не з кпрс ?

нєсістємні палітікі

В глибокому бучанському підпіллі
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:22

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:А хто не з кпрс ?

нєсістємні палітікі

В глибокому бучанському підпіллі

нє, на новоязі "нєсісіпакі",
не плутай із (підпільними) лібертаріанцями,
спостерігаєм за Мілєєм і його пророком Любарським, хоча вони і причислюять себе до секти богообраних люмінатів із землі необітованої шапо
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:28

flyman

Мілей вже обрізався, галахічний тепер
Якщо макроекономічні показники підуть вгору , наслідуєш його приклад ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 тра, 2025 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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