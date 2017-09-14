|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:54
Але гагаузи не винні , просто стали сліпим знаряддям помсти в руках недобитої юдохозарської мафії, що оселилась у Костянтиполі
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:56
fox767676 написав:
Кравчук якраз з "Закерзоння"
расовий кепе-есесівець що згідно легенди проходив в дощ між крапельок
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 11 тра, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:59
fox767676 написав:
Ех, якщо б предки нинішніх гагаузів не вбили підступно князя Святослава то мали б толі протоукраїнську державу від Пелопенесу до Лабрадора. Якраз західне крило варягів десанти з Ісландії в Америку висаджувало. А Святослав нову столицю на Дунаї будував
добре що хоч новохрон не транслюєш, там на болотах зараз модна фішка із Тартарією, чого їм та Русь далася (ну навчили андрофагів єзицу глаголіть по болгарським пслаломам, і шо їм це дало)?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:06
flyman
До новохрону якраз ти ближче своїм більшовицьким антинорманізмом
Подивись вікингів, сходи на аскольлову могилу, прочитай Айтматова, відлакируй "покаянням" Абуладзе
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 11 тра, 2025 21:14, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:08
flyman написав: fox767676 написав:
Кравчук якраз з "Закерзоння"
расовий кепе-есесівець що згідно легенди проходив в дощ між крапельок
Легенда та про микояна
Кравчук то і " під дощем " не бував, інші часи
А хто не з кпрс ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:10
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Кравчук якраз з "Закерзоння"
із кепе-есес
Типу фаріон з Тягнибоком не з кпрс
як і броварський Славко із його бувшим колегою "митцем", ще й під прикриттям
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:11
fox767676 написав:
А хто не з кпрс ?
нєсістємні палітікі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:16
flyman написав: fox767676 написав:
А хто не з кпрс ?
нєсістємні палітікі
В глибокому бучанському підпіллі
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:22
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
А хто не з кпрс ?
нєсістємні палітікі
В глибокому бучанському підпіллі
нє, на новоязі "нєсісіпакі",
не плутай із (підпільними) лібертаріанцями,
спостерігаєм за Мілєєм і його пророком Любарським, хоча вони і причислюять себе до секти богообраних люмінатів із землі необітованої шапо
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 11 тра, 2025 21:29, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:28
flyman
Мілей вже обрізався, галахічний тепер
Якщо макроекономічні показники підуть вгору , наслідуєш його приклад ?
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 11 тра, 2025 21:31, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|97925
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|274005
|
|
|6076
|927525
|
|