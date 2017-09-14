|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:31
fox767676 написав:flyman
Мілей вже обрізався
Якщо макроекономічні показники підуть вгору , наслідуєш його приклад ?
не є публічна персона, так що подібні камінгаути не думаю матимуть необхідність мати місце (не піаром єдиним)
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 11 тра, 2025 21:33, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:32
Ну наконец-то Трамп обстановку объяснил
... буде в Туреччині у четвер, навіть якщо Росія не погодиться на припинення вогню, — Axios
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9627
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:33
flyman написав: fox767676 написав:flyman
Мілей вже обрізався
Якщо макроекономічні показники підуть вгору , наслідуєш його приклад ?
не є публічна персона, так що подібні камінгаути не думаю матимуть необхідність мати місце (не піаром єдиним)
Я думаю це він так джерела інвестицій відчайдушно шукає
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:36
Нарешті, слова не хлопчика но мужа
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:37
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:flyman
Мілей вже обрізався
Якщо макроекономічні показники підуть вгору , наслідуєш його приклад ?
не є публічна персона, так що подібні камінгаути не думаю матимуть необхідність мати місце (не піаром єдиним)
Я думаю це він так джерела інвестицій відчайдушно шукає
побачим чи такі духовні практики підвищать вібрації тонких матерій та відкриють чакри джерела благодаті
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:41
цього ще не внесли в списки іспунів?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 11 тра, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:41
Water написав: shapo написав:
западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.
Где называли ,в Киеве или Казахстане? Там понятия не имели о операции Висла и разницы между лемками и бойками
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4974
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:42
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9335
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:43
Flyman
Я його 20 років спостерігаю , жоден прогноз не справдився. А так дядько норм
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:45
[qu
Востаннє редагувалось shapo
в Нед 11 тра, 2025 22:27, всього редагувалось 1 раз.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4974
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|97925
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|274006
|
|
|6076
|927525
|
|