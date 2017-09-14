RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1382913830138311383213833>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:31

  fox767676 написав:flyman

Мілей вже обрізався
Якщо макроекономічні показники підуть вгору , наслідуєш його приклад ?

не є публічна персона, так що подібні камінгаути не думаю матимуть необхідність мати місце (не піаром єдиним)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 21:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39502
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:32

Ну наконец-то Трамп обстановку объяснил
... буде в Туреччині у четвер, навіть якщо Росія не погодиться на припинення вогню, — Axios
_hunter
 
Повідомлень: 9627
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:33

  flyman написав:
  fox767676 написав:flyman

Мілей вже обрізався
Якщо макроекономічні показники підуть вгору , наслідуєш його приклад ?

не є публічна персона, так що подібні камінгаути не думаю матимуть необхідність мати місце (не піаром єдиним)


Я думаю це він так джерела інвестицій відчайдушно шукає :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 13.06.20
Подякував: 401 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:36

Нарешті, слова не хлопчика но мужа
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 13.06.20
Подякував: 401 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:37

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:flyman

Мілей вже обрізався
Якщо макроекономічні показники підуть вгору , наслідуєш його приклад ?

не є публічна персона, так що подібні камінгаути не думаю матимуть необхідність мати місце (не піаром єдиним)


Я думаю це він так джерела інвестицій відчайдушно шукає :)

побачим чи такі духовні практики підвищать вібрації тонких матерій та відкриють чакри джерела благодаті
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39502
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:41

торгівля Сі-Пу впала на 7-10%

цього ще не внесли в списки іспунів?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39502
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:41

  Water написав:
  shapo написав:западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.

По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.



Где называли ,в Киеве или Казахстане? Там понятия не имели о операции Висла и разницы между лемками и бойками
shapo
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:42

Конфлікт інваліда війни з патріотами
https://www.youtube.com/live/skNtYgHJ1nw
UA
 
Повідомлень: 9335
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:43

Flyman
Я його 20 років спостерігаю , жоден прогноз не справдився. А так дядько норм
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 13.06.20
Подякував: 401 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:45

[qu
Востаннє редагувалось shapo в Нед 11 тра, 2025 22:27, всього редагувалось 1 раз.
shapo
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1382913830138311383213833>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, shapo, Water і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97925
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 274006
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 927525
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (622)
11.05.2025 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.