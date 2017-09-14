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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13830138311383213833>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:45

[qн
Востаннє редагувалось shapo в Нед 11 тра, 2025 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:45

  shapo написав:...
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.

а як тоді син потрапив до Ізраілю? бо по канонам він же ні... 8)
чи для громадянства спрощені правила, як в інших країнах?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:47

  unicdima написав:
  shapo написав:Ещё одна Кассандра объявилась рассказывать почему я и мой сын поступили таким или иным образом.
Расскажи,знаток Израиля,как можно будет убежать из Израиля если это практически остров и связь с миром только через аэропорт который в этом случае будет закрыт.
Есть ещё пара паромов и кораблей до Кипра,но они погоды не сделают и тоже будут под ударом.
Хотя Израиль для меня не родина как и Украина,но отношение к людям и пенсам здесь намного лучше чем в Украине где побывал два месяца назад и ахренел увидев как изменились цены при тех же нищенских пенсиях и какая мерзкая обстановка на улицах с бусификацией.
Что касается будущего Израиля,то таких предсказателей как ты за 77 лет его существования была вагон и маленькая тележка,а он все стоит и,более того,после катастрофы 07.10.23 здесь наверняка изменятся многие вещи и в государстве,и в армии

как убежать :D
коли кожен день десятки і сотні дронів будуть прилітати то ніхто не буде чекати поки закриється аеропорт та порти.
От бачиш, вторгнення пари тисяч легкоозброєних бойовиків для вас було катастрофою.
Я трохи розбираюся у військовій тематиці щоб так казати.


Да ты шо.
Тут в Израиле не могут разобраться как могло такое произойти 07.10.23 хотя это явно был чей-то сговор с ХАМАСом ,все никак комиссию не создадут,а ты уже все понял.
Какие ещё сотни Дронов. Одна хуситская ракета упала на окраине Бен Гури она и куча компаний сразу здриснула. Перед новым,2024г, вообще летали только Эль Аль и флайдубай на котором летел через Дубай в Мельбурн,аэропорт стоял пустой
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:49

  Shaman написав:
  shapo написав:...
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.

а як тоді син потрапив до Ізраілю? бо по канонам він же ні... 8)
чи для громадянства спрощені правила, як в інших країнах?


По закону о возвращении внуки евреев имеют право на репатриацию хотя и считаются гоями
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:51

  fox767676 написав:Flyman
Я його 20 років спостерігаю , жоден прогноз не справдився. А так дядько норм

Саме цікаве, що чувак живе з платних прогнозів
Такій собі пустозвон як Михайло Кухар в темі геополітики
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:58

  unicdima написав:
  shapo написав:Несколько замечаний. На правительственном и парламентском уровне никакой поддержки Украины нет. То ли какие-то договоренности с роzzией по Сирии были,то ли куплены путькиным как и многие европейцы
Что касается отношения населения ,то три года назад было очень хорошее - по городам висело много украинских флагов хотя беженцев Израиль практически не принимал - только если есть знакомые и первые пару месяцев требовали залог в 10000 шек( чуть меньше 3000 баксов), потом после возмущений его отменили.
Из тех,кто приехал с мной после начала войны,в т.ч.из России отношение к путину резко отрицательное,а вот у тех кто репатриировался 30 и более лет назад есть ватники ностальгирующие за СССР и пересказывающие враньё о нацистах и бандеровцев - сказывается российская пропаганда,а при незнании языка смотрят Раша ТВ,да и пропаганда в России поставлена намного эффективнее.
Да и посольство работает масштабнее
https://youtube.com/shorts/2VRGnCoxBoE? ... blg6FeMl3f
вот из недавнего.
А украинский посол тупо что-то требует не аргументируя почему Израиль что-то должен Украине - разве он был гарантом Будапештских соглашений?

Австралія, Канада чи більшість країн ЄС теж не були гарантами але допомагають і фінансово і зброєю, а Ізраїль, де живуть сотні тисяч вихідців з України показово дистанціюється від допомоги країні яка сотні років була батьківщиною мабуть для більшості євреїв світу.
Ти підтвердив мої слова.


Во-первых, в Австралии и Канаде нет и не было войн лет 200. Во-вторых, Европа вырастила путькина покупая у него энергоносители, да и она на очереди следующая после Украины.
Во-вторых, гуманитарная помощь была и есть - в первые дни войны в Мостиской был организован израильский госпиталь проработавший пару месяцев где работали друзья сына. Он тоже рвался пока я не попросил его узнать в Канберре у украинского консула выпустят ли его потом из Украины.
В-третьих,я писал о отношении правительства и кнессета ,а на уровне людей помощь была и есть,часто неафишируемая,так что мимо
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:59

  shapo написав:
  Water написав:
  shapo написав:западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.

По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.


Где называли ,в Киеве или Казахстане? Там понятия не имели о операции Висла и разницы между лемками и бойками

Я написав де саме, але схоже ви не читаєте, або не розумієте прочитане.
Западенці, західна Україна, не читайте москальських новини.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:02

  stm написав:
  shapo написав:А при чем тут одно к другому?
Или нужно что-то ляпнуть?

shapo, завжди пам'ятайте, шекелі також можно використати з розумом. Реквізити впевнена Ви знаєте. Приймаємо як в баксах, так і в евро, і в інших валютах ) це важливо! )


Обратитесь в тцк или лучше в батальон Монако и Дубай,а мне есть кому отправлять на взятый в ипотеку таунхаус
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:05

  shapo написав:
  stm написав:
  shapo написав:А при чем тут одно к другому?
Или нужно что-то ляпнуть?

shapo, завжди пам'ятайте, шекелі також можно використати з розумом. Реквізити впевнена Ви знаєте. Приймаємо як в баксах, так і в евро, і в інших валютах ) це важливо! )


Обратитесь в тцк или лучше в батальон Монако и Дубай,а мне есть кому отправлять на взятый в ипотеку таунхаус

Ок. Спочатку немає якору, потім іпотека на таунхаус ) Буває ) якщо іпотека не в Україні взагалі вишенька )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:06

  shapo написав:Европа вырастила путькина покупая у него энергоносители, да и она на очереди следующая после Украины.

Оце так, ви дуже великої думки за москальську армію що ще раз підтвердило шо читаєте хрінзнаякі новини.
а на уровне людей помощь была и есть,часто неафишируемая,так что мимо

В нас не форум жентльменів, тут прийнято слова підтверджувати квитанціями. Якщо квитанції немає, я можу підказать де її можна швиденько взять занедорого.
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