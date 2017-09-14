shapo написав:Ещё одна Кассандра объявилась рассказывать почему я и мой сын поступили таким или иным образом. Расскажи,знаток Израиля,как можно будет убежать из Израиля если это практически остров и связь с миром только через аэропорт который в этом случае будет закрыт. Есть ещё пара паромов и кораблей до Кипра,но они погоды не сделают и тоже будут под ударом. Хотя Израиль для меня не родина как и Украина,но отношение к людям и пенсам здесь намного лучше чем в Украине где побывал два месяца назад и ахренел увидев как изменились цены при тех же нищенских пенсиях и какая мерзкая обстановка на улицах с бусификацией. Что касается будущего Израиля,то таких предсказателей как ты за 77 лет его существования была вагон и маленькая тележка,а он все стоит и,более того,после катастрофы 07.10.23 здесь наверняка изменятся многие вещи и в государстве,и в армии
как убежать коли кожен день десятки і сотні дронів будуть прилітати то ніхто не буде чекати поки закриється аеропорт та порти. От бачиш, вторгнення пари тисяч легкоозброєних бойовиків для вас було катастрофою. Я трохи розбираюся у військовій тематиці щоб так казати.
Да ты шо. Тут в Израиле не могут разобраться как могло такое произойти 07.10.23 хотя это явно был чей-то сговор с ХАМАСом ,все никак комиссию не создадут,а ты уже все понял. Какие ещё сотни Дронов. Одна хуситская ракета упала на окраине Бен Гури она и куча компаний сразу здриснула. Перед новым,2024г, вообще летали только Эль Аль и флайдубай на котором летел через Дубай в Мельбурн,аэропорт стоял пустой
shapo написав:Несколько замечаний. На правительственном и парламентском уровне никакой поддержки Украины нет. То ли какие-то договоренности с роzzией по Сирии были,то ли куплены путькиным как и многие европейцы Что касается отношения населения ,то три года назад было очень хорошее - по городам висело много украинских флагов хотя беженцев Израиль практически не принимал - только если есть знакомые и первые пару месяцев требовали залог в 10000 шек( чуть меньше 3000 баксов), потом после возмущений его отменили. Из тех,кто приехал с мной после начала войны,в т.ч.из России отношение к путину резко отрицательное,а вот у тех кто репатриировался 30 и более лет назад есть ватники ностальгирующие за СССР и пересказывающие враньё о нацистах и бандеровцев - сказывается российская пропаганда,а при незнании языка смотрят Раша ТВ,да и пропаганда в России поставлена намного эффективнее. Да и посольство работает масштабнее https://youtube.com/shorts/2VRGnCoxBoE? ... blg6FeMl3f вот из недавнего. А украинский посол тупо что-то требует не аргументируя почему Израиль что-то должен Украине - разве он был гарантом Будапештских соглашений?
Австралія, Канада чи більшість країн ЄС теж не були гарантами але допомагають і фінансово і зброєю, а Ізраїль, де живуть сотні тисяч вихідців з України показово дистанціюється від допомоги країні яка сотні років була батьківщиною мабуть для більшості євреїв світу. Ти підтвердив мої слова.
Во-первых, в Австралии и Канаде нет и не было войн лет 200. Во-вторых, Европа вырастила путькина покупая у него энергоносители, да и она на очереди следующая после Украины. Во-вторых, гуманитарная помощь была и есть - в первые дни войны в Мостиской был организован израильский госпиталь проработавший пару месяцев где работали друзья сына. Он тоже рвался пока я не попросил его узнать в Канберре у украинского консула выпустят ли его потом из Украины. В-третьих,я писал о отношении правительства и кнессета ,а на уровне людей помощь была и есть,часто неафишируемая,так что мимо
shapo написав:западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него. И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля.
Где называли ,в Киеве или Казахстане? Там понятия не имели о операции Висла и разницы между лемками и бойками
Я написав де саме, але схоже ви не читаєте, або не розумієте прочитане. Западенці, західна Україна, не читайте москальських новини.