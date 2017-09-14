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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13830138311383213833
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:08

  Water написав:По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля

Я написав де саме, але схоже ви не читаєте, або не розумієте прочитане.
Западенці, західна Україна, не читайте москальських новини.


Родителей моей жены выслали с Лемковщины на Донбас в 1946,они оттуда увидев что помрут с голоду рванули обратно в Польшу,но вынуждены были осесть в Калуше т к граница была для них закрыта.
Не помню как из называли в Калуше местные бойки,но точно не переселенцами.
Чернобыльцев да,называли переселенцами
Востаннє редагувалось shapo в Нед 11 тра, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:09

  shapo написав:
По закону о возвращении внуки евреев имеют право на репатриацию хотя и считаются гоями

Термін Репатріація для ашкеназі це вже якась хуцпа :mrgreen:
Для потомків цариці ефіопської та царя Моисея ще якось зрозуміло.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:11

  shapo написав:Родителей моей жены выслали с Лемковщины на Донбас,они оттуда увидев что помогут с голоду рванули обратно в Польшу,но вынуждены были осесть в Калуше.

А ось це є брехня. Я як ніхто інший знаю як це було, а ви схоже ні, тому зі слів класика- нє вєрю.
До того ж у Калуші називать людей западенцями. :lol: :lol: :lol:
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:14

  UA написав:
  shapo написав:
По закону о возвращении внуки евреев имеют право на репатриацию хотя и считаются гоями

Термін Репатріація для ашкеназі це вже якась хуцпа :mrgreen:
Для потомків цариці ефіопської та царя Моисея ще якось зрозуміло.


Серьезно? Эфиопов приравнял к евреям только в 1973 году главный сефардский равин и вывозить их начали в середине 80-х в операцию Моисей.
Некоторые до сих пор ходят с выколотыми на лбу крестами и крестиками на шее
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:18

  Water написав:
  shapo написав:Родителей моей жены выслали с Лемковщины на Донбас,они оттуда увидев что помогут с голоду рванули обратно в Польшу,но вынуждены были осесть в Калуше.

А ось це є брехня. Я як ніхто інший знаю як це було, а ви схоже ні, тому зі слів класика- нє вєрю.
До того ж у Калуші називать людей западенцями. :lol: :lol: :lol:


А мне плевать верите вы или нет. В Калуше их точно не называли западенцами ,было другое прозвище,забыл какое.
Я ездил и на Шленск к их переселенным с села Кремпна Ясловского района Краковского воеводства родственникам
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:20

  shapo написав:А мне плевать верите вы или нет.

Я зрозумів, ще залишилось у людей спитать квитанції.
  shapo написав: Я ездил и на Шленск к их переселенным с села Кремпна Ясловского района Краковского воеводства родственникам

Так вониж за легендою лемки, яке Краківське воєводство? :shock:
Як і самостійне переселення лемків з Донбасу до Калуша. :shock: :shock:
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:30

  stm написав:
  shapo написав:
Обратитесь в тцк или лучше в батальон Монако и Дубай,а мне есть кому отправлять на взятый в ипотеку таунхаус

Ок. Спочатку немає якору, потім іпотека на таунхаус ) Буває ) якщо іпотека не в Україні взагалі вишенька )


Завидуйте молча. Ипотека у сына,мне уже ничего не надо
Востаннє редагувалось shapo в Нед 11 тра, 2025 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:36

  Water написав:
  shapo написав:А мне плевать верите вы или нет.

Я зрозумів, ще залишилось у людей спитать квитанції.
  shapo написав: Я ездил и на Шленск к их переселенным с села Кремпна Ясловского района Краковского воеводства родственникам

Так вониж за легендою лемки, яке Краківське воєводство? :shock:
Як і самостійне переселення лемків з Донбасу до Калуша. :shock: :shock:


Повторяю - мне плевать верите вы или нет, это история родителей моей жены и жили они именно по указанному мной адресу.
А вы,оказывается, знаете все что происходило с лемками в 1946г как и то,что в межвоенной Польше лемковшина не входила в Краковское воеводство. Откуда такие познания?
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:40

  shapo написав:
  stm написав:
  shapo написав:
Обратитесь в тцк или лучше в батальон Монако и Дубай,а мне есть кому отправлять на взятый в ипотеку таунхаус

Ок. Спочатку немає якору, потім іпотека на таунхаус ) Буває ) якщо іпотека не в Україні взагалі вишенька )


Завидуйте молча

Таунхаус? Ріллі? ))) це не те чому заздрять адекватні інвестори, вибачайте.
stm
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