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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:08
Water написав:
По-перше, на заході України, по-друге, Калуш. По-третє, моїх родичів, яких виселили з території сучасної Польщі, тоді Лемківщина, на південь України, все життя називали переселенцями. Так само називали людей з Чорнобиля
Я написав де саме, але схоже ви не читаєте, або не розумієте прочитане.
Западенці, західна Україна, не читайте москальських новини.
Родителей моей жены выслали с Лемковщины на Донбас в 1946,они оттуда увидев что помрут с голоду рванули обратно в Польшу,но вынуждены были осесть в Калуше т к граница была для них закрыта.
Не помню как из называли в Калуше местные бойки,но точно не переселенцами.
Чернобыльцев да,называли переселенцами
Востаннє редагувалось shapo
в Нед 11 тра, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:09
shapo написав:
По закону о возвращении внуки евреев имеют право на репатриацию хотя и считаются гоями
Термін Репатріація для ашкеназі це вже якась хуцпа
Для потомків цариці ефіопської та царя Моисея ще якось зрозуміло.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:14
UA написав: shapo написав:
По закону о возвращении внуки евреев имеют право на репатриацию хотя и считаются гоями
Термін Репатріація для ашкеназі це вже якась хуцпа
Для потомків цариці ефіопської та царя Моисея ще якось зрозуміло.
Серьезно? Эфиопов приравнял к евреям только в 1973 году главный сефардский равин и вывозить их начали в середине 80-х в операцию Моисей.
Некоторые до сих пор ходят с выколотыми на лбу крестами и крестиками на шее
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:18
А мне плевать верите вы или нет. В Калуше их точно не называли западенцами ,было другое прозвище,забыл какое.
Я ездил и на Шленск к их переселенным с села Кремпна Ясловского района Краковского воеводства родственникам
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:20
shapo написав:
А мне плевать верите вы или нет.
Я зрозумів, ще залишилось у людей спитать квитанції.
shapo написав:
Я ездил и на Шленск к их переселенным с села Кремпна Ясловского района Краковского воеводства родственникам
Так вониж за легендою лемки, яке Краківське воєводство?
Як і самостійне переселення лемків з Донбасу до Калуша.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:30
stm написав: shapo написав:
Обратитесь в тцк или лучше в батальон Монако и Дубай,а мне есть кому отправлять на взятый в ипотеку таунхаус
Ок. Спочатку немає якору, потім іпотека на таунхаус ) Буває ) якщо іпотека не в Україні взагалі вишенька )
Завидуйте молча. Ипотека у сына,мне уже ничего не надо
Востаннє редагувалось shapo
в Нед 11 тра, 2025 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:36
Water написав: shapo написав:
А мне плевать верите вы или нет.
Я зрозумів, ще залишилось у людей спитать квитанції.
shapo написав:
Я ездил и на Шленск к их переселенным с села Кремпна Ясловского района Краковского воеводства родственникам
Так вониж за легендою лемки, яке Краківське воєводство?
Як і самостійне переселення лемків з Донбасу до Калуша.
Повторяю - мне плевать верите вы или нет, это история родителей моей жены и жили они именно по указанному мной адресу.
А вы,оказывается, знаете все что происходило с лемками в 1946г как и то,что в межвоенной Польше лемковшина не входила в Краковское воеводство. Откуда такие познания?
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:40
shapo написав: stm написав: shapo написав:
Обратитесь в тцк или лучше в батальон Монако и Дубай,а мне есть кому отправлять на взятый в ипотеку таунхаус
Ок. Спочатку немає якору, потім іпотека на таунхаус ) Буває ) якщо іпотека не в Україні взагалі вишенька )
Завидуйте молча
Таунхаус? Ріллі? ))) це не те чому заздрять адекватні інвестори, вибачайте.
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