shapo написав: По закону о возвращении внуки евреев имеют право на репатриацию хотя и считаются гоями
Термін Репатріація для ашкеназі це вже якась хуцпа Для потомків цариці ефіопської та царя Моисея ще якось зрозуміло.
Серьезно? Эфиопов приравнял к евреям только в 1973 году главный сефардский равин и вывозить их начали в середине 80-х в операцию Моисей. Некоторые до сих пор ходят с выколотыми на лбу крестами и крестиками на шее
shapo написав:Родителей моей жены выслали с Лемковщины на Донбас,они оттуда увидев что помогут с голоду рванули обратно в Польшу,но вынуждены были осесть в Калуше.
А ось це є брехня. Я як ніхто інший знаю як це було, а ви схоже ні, тому зі слів класика- нє вєрю. До того ж у Калуші називать людей западенцями.
А мне плевать верите вы или нет. В Калуше их точно не называли западенцами ,было другое прозвище,забыл какое. Я ездил и на Шленск к их переселенным с села Кремпна Ясловского района Краковского воеводства родственникам
Я зрозумів, ще залишилось у людей спитать квитанції.
shapo написав: Я ездил и на Шленск к их переселенным с села Кремпна Ясловского района Краковского воеводства родственникам
Так вониж за легендою лемки, яке Краківське воєводство? Як і самостійне переселення лемків з Донбасу до Калуша.
Повторяю - мне плевать верите вы или нет, это история родителей моей жены и жили они именно по указанному мной адресу. А вы,оказывается, знаете все что происходило с лемками в 1946г как и то,что в межвоенной Польше лемковшина не входила в Краковское воеводство. Откуда такие познания?
shapo написав:Повторяю - мне плевать верите вы или нет, это история родителей моей жены и жили они именно по указанному мной адресу. А вы,оказывается, знаете все что происходило с лемками в 1946г как и то,что в межвоенной Польше лемковшина не входила в Краковское воеводство. Откуда такие познания?
shapo написав:Повторяю - мне плевать верите вы или нет, это история родителей моей жены и жили они именно по указанному мной адресу. А вы,оказывается, знаете все что происходило с лемками в 1946г как и то,что в межвоенной Польше лемковшина не входила в Краковское воеводство. Откуда такие познания?