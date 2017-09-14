shapo написав:в каком словаре написано что западенец это тот,кто родился в западных областях Украины после 1991г? Тем более что даже твоих куцых мозгов должно хватить на то,что генералом или серьезным чиновником человек не может стать в 34г,т.е.родившись после 1992г
Що там народна мудрість каже про дурня? 1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше. Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту.... Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України. Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990. Це зрозуміло? Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище) На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990) На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років. Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя. 2 Тепер давай про генералів Залужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 роки Буданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 років Так що і тут ти збрехав
З брехнею можна дійти куди хочеш, а от назад повернутись не вийде... ТМ(с) Народна Мудрість
Дешевка,теперь решил переобуться и называть западенцев гражданами Украины. Нет,прапор,западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него. И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
Я ж тобі казав - з тебе жид як з мене балерина.... Для жида, який виїхав з України але настільки люто її ненавидить перебуваючи в Ізраїлі що вирішив трошки срібляників іуди отримати щоб переїхати до жида молодшого в Австралію Як на мене - справжня справа не для гоїв.... 1 До 1990 року Західна Україна була ОКУПОВАНА СОВКОМ... Тому там проживали як ЗАПАДЕНЦІ так і ОКУПАНТИ 2 Як визначити різницю між ОКУПАНТОМ і ЗАПАДНЦЕМ ? Навскидку а - Якщо людина, народилась у 1954-1955 , в 1972-1973 поступила в Московське військове училище і після отримання Україною НЕЗАЛЕЖНОСТІ - жодного дня не була в Збройних Силах України , або не приймала ГРОМАДЯНСТВА України б - дослужилась спочатку в совку а потім і в педерації до генерал-майора і навіть на пенсію не повернулась в Україну... То ці дві ознаки чітко пояснюють хто окупант а хто ЗАПАДЕНЕЦЬ.
shapo написав: Сын в 2020 уехал в Австралию, уже получил там гражданство и ,уезжая,снялся в Израиле и с налоговой перестав быть налоговым резидентом,и с воинского учёта. В Украину он не вернётся никогда как и я
якщо Ви не хочете повертатись то чому тут? Та ще й в темі про війну?
він же кандидат наук, в мАскВє отримував звання. тепер вирішив підзаробити на авіаквиток в Австралію. Євреї хлопці нормальні, їм такі як шапо в чл.н не вперлись , а тому вони раді коли останній кудись здрисне , особливо якщо за це педераційники заплатять.
budivelnik написав:Що там народна мудрість каже про дурня? 1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше. Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту.... Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України. Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990. Це зрозуміло? Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище) На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990) На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років. Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя. 2 Тепер давай про генералів Залужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 роки Буданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 років Так що і тут ти збрехав
З брехнею можна дійти куди хочеш, а от назад повернутись не вийде... ТМ(с) Народна Мудрість
Дешевка,теперь решил переобуться и называть западенцев гражданами Украины. Нет,прапор,западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него. И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
Я ж тобі казав - з тебе жид як з мене балерина.... Для жида, який виїхав з України але настільки люто її ненавидить перебуваючи в Ізраїлі що вирішив трошки срібляників іуди отримати щоб переїхати до жида молодшого в Австралію Як на мене - справжня справа не для гоїв.... 1 До 1990 року Західна Україна була ОКУПОВАНА СОВКОМ... Тому там проживали як ЗАПАДЕНЦІ так і ОКУПАНТИ 2 Як визначити різницю між ОКУПАНТОМ і ЗАПАДНЦЕМ ? Навскидку а - Якщо людина, народилась у 1954-1955 , в 1972-1973 поступила в Московське військове училище і після отримання Україною НЕЗАЛЕЖНОСТІ - жодного дня не була в Збройних Силах України , або не приймала ГРОМАДЯНСТВА України б - дослужилась спочатку в совку а потім і в педерації до генерал-майора і навіть на пенсію не повернулась в Україну... То ці дві ознаки чітко пояснюють хто окупант а хто ЗАПАДЕНЕЦЬ.
Жидок - це зрозумів. Так що не треба жиду який свого Бога розпяв - вчити інших як їм жити. Будуй жидовську державу в Австралії... якщо вони тобі це дозволять. А тут ти був ізгоєм при народженні- ним же й залишишся по смерті.
Если после такого опуса это дерьмо не забанят придется в очередной раз покинуть этот форум и,похоже,навсегда
budivelnik написав:Я ж тобі казав - з тебе жид як з мене балерина.... Для жида, який виїхав з України але настільки люто її ненавидить перебуваючи в Ізраїлі що вирішив трошки срібляників іуди отримати щоб переїхати до жида молодшого в Австралію Як на мене - справжня справа не для гоїв.... 1 До 1990 року Західна Україна була ОКУПОВАНА СОВКОМ... Тому там проживали як ЗАПАДЕНЦІ так і ОКУПАНТИ 2 Як визначити різницю між ОКУПАНТОМ і ЗАПАДНЦЕМ ? Навскидку а - Якщо людина, народилась у 1954-1955 , в 1972-1973 поступила в Московське військове училище і після отримання Україною НЕЗАЛЕЖНОСТІ - жодного дня не була в Збройних Силах України , або не приймала ГРОМАДЯНСТВА України б - дослужилась спочатку в совку а потім і в педерації до генерал-майора і навіть на пенсію не повернулась в Україну... То ці дві ознаки чітко пояснюють хто окупант а хто ЗАПАДЕНЕЦЬ.
Жидок - це зрозумів. Так що не треба жиду який свого Бога розпяв - вчити інших як їм жити. Будуй жидовську державу в Австралії... якщо вони тобі це дозволять. А тут ти був ізгоєм при народженні- ним же й залишишся по смерті.
Если после такого опуса это дерьмо не забанят придется в очередной раз покинуть этот форум и,похоже,навсегда
Викормиши Фейліса. Він таку тупу публіку зібрав тут зі всієї України і балдіє.
shapo написав:Если после такого опуса это дерьмо не забанят придется в очередной раз покинуть этот форум и,похоже,навсегда
1 Я здивований що тебе не забанили ще три сторінки тому і я не жалівся 2 В Євреїв прийнято з повагою ставитись до опонента, навіть якщо останній їм не подобається в такого перекотиполе як ти -єврейством не пахне - жидом смердить Чим швидше ти покинеш ці сторінки тим легше буде дихати Але ж ти за 30 срібляників удавшся-тому напевно не з нашим щастям тебе позбутись 3 Глянь на національний склад України ________________________1989 рік __________________________________2001 всього__________________51 449 268_____100%_____________48 241 702__-3 207 566 українці_________________37 419 053_____72,73 %__________37 541 693____+122 640 росіяни_________________11 355 582______22,07 %__________8 334 141____-3 021 241 всі інші національності____2 675 351________5,2%__________2 363 843
От цих мінус 3+млн росіян - це і є ОКУПАНТИ, які НІКОЛИ не інтендифікували себе як українці(центральна, западенці, східняки) Оце і є демографічна проблема для москалів...в Україні. Україна потихеньку стає мононаціональною , але привітною для інших націй.. На відміну від педерації чи ізраїля. ці також будують мононаціональність , але чомусь для того щоб СВОЄ збудувати - вони обовязково сусідв НИЩАТЬ...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 11 тра, 2025 23:58, всього редагувалось 1 раз.
"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - підкреслив Зеленський.
Будемо сподіватися звісно. Але якщо отак станеться припинення війни, то є підозра на шпектакль в ці останні тижні. Спочатку Зе перед Лондоном начебто усе зірвав. Тепер пу відмовився від припинення. Але все прийде до перемир'я?
Там ще Трамп обіцяє по ночі якусь суперзаяву зробити.