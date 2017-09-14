3 Глянь на національний склад України ________________________1989 рік __________________________________2001 всього__________________51 449 268_____100%_____________48 241 702__-3 207 566 українці_________________37 419 053_____72,73 %__________37 541 693____+122 640 росіяни_________________11 355 582______22,07 %__________8 334 141____-3 021 241 всі інші національності____2 675 351________5,2%__________2 363 843
От цих мінус 3+млн росіян - це і є ОКУПАНТИ, які НІКОЛИ не інтендифікували себе як українці(центральна, западенці, східняки) Оце і є демографічна проблема для москалів...в Україні. Україна потихеньку стає мононаціональною , але привітною для інших націй.. На відміну від педерації чи ізраїля. ці також будують мононаціональність , але чомусь для того щоб СВОЄ збудувати - вони обовязково сусідв НИЩАТЬ...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 11 тра, 2025 23:58, всього редагувалось 1 раз.
"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - підкреслив Зеленський.
Будемо сподіватися звісно. Але якщо отак станеться припинення війни, то є підозра на шпектакль в ці останні тижні. Спочатку Зе перед Лондоном начебто усе зірвав. Тепер пу відмовився від припинення. Але все прийде до перемир'я?
Там ще Трамп обіцяє по ночі якусь суперзаяву зробити.
Якщо ceasefire без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що ми отримуємо? Якщо через три місяці Путін почне нову хвилю атаки? Як буде виглядати Трамп? Сьогодні Путін боїться Трампа. Як тільки Трамп піде на ceasefire (припинення вогню) без серйозних гарантій для України він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче, я вірю в те, що він говорить. Він дасть пас в голові Путіна розсварити мене з Трампом. Не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його, що він повинен це зробити, щоб зупинити війну. https://zaxid.net/statti_tag50974/
shapo написав:------------------------------ budivelnik Що там народна мудрість каже про дурня? 1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше. Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту.... Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України. Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990. Це зрозуміло? Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище) На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990) На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років. Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя. 2 Тепер давай про генералів Залужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 роки Буданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 років Так що і тут ти збрехав
З брехнею можна дійти куди хочеш, а от назад повернутись не вийде... ТМ(с) Народна Мудрість ----------------------------- Дешевка,теперь решил переобуться и называть западенцев гражданами Украины. Нет,прапор,западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него. И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
Я ж тобі казав - з тебе жид як з мене балерина.... Для жида, який виїхав з України але настільки люто її ненавидить перебуваючи в Ізраїлі що вирішив трошки срібляників іуди отримати щоб переїхати до жида молодшого в Австралію Як на мене - справжня справа не для гоїв.... 1 До 1990 року Західна Україна була ОКУПОВАНА СОВКОМ... Тому там проживали як ЗАПАДЕНЦІ так і ОКУПАНТИ 2 Як визначити різницю між ОКУПАНТОМ і ЗАПАДНЦЕМ ? Навскидку а - Якщо людина, народилась у 1954-1955 , в 1972-1973 поступила в Московське військове училище і після отримання Україною НЕЗАЛЕЖНОСТІ - жодного дня не була в Збройних Силах України , або не приймала ГРОМАДЯНСТВА України б - дослужилась спочатку в совку а потім і в педерації до генерал-майора і навіть на пенсію не повернулась в Україну... То ці дві ознаки чітко пояснюють хто окупант а хто ЗАПАДЕНЕЦЬ.
Жидок - це зрозумів. Так що не треба жиду який свого Бога розпяв - вчити інших як їм жити. Будуй жидовську державу в Австралії... якщо вони тобі це дозволять. А тут ти був ізгоєм при народженні- ним же й залишишся по смерті.
Если после такого опуса это дерьмо не забанят придется в очередной раз покинуть этот форум и,похоже,навсегда
Можете не сомневаться, не забанят даже на сутки. Самое большое, на что решились - отредактировать пост и убрать последние 4 строчки.
detroytred написав:Якщо ceasefire без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що ми отримуємо? Якщо через три місяці Путін почне нову хвилю атаки? Як буде виглядати Трамп? Сьогодні Путін боїться Трампа. Як тільки Трамп піде на ceasefire (припинення вогню) без серйозних гарантій для України він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче, я вірю в те, що він говорить. Він дасть пас в голові Путіна розсварити мене з Трампом. Не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його, що він повинен це зробити, щоб зупинити війну. https://zaxid.net/statti_tag50974/
Аргументация... А если сегодня "почне нову хвилю атаки"? Легче будет? А какая статья?
ЛАД написав:shapo Я ошибся. Всё-таки забанили. Ненадолго, всего на 2 суток, но хоть что-то. У кого-то из модераторов совесть всё-таки есть.
Селекційна робота модерації успішно триває. Вже такій великий звіринець гігантів рагульної думки зібрали. Фейліс, ти просто Гебельс та доктор Менгеле в одному флаконі. Ну звичайно гандон. Тут моя думка не змінилась. Бань. І звичайно не на дві доби. За россійську агитацию як ти звичайно за такі думки класифікуєш.