budivelnik написав:

shapo написав: ------------------------------

budivelnik

Що там народна мудрість каже про дурня?

1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше.

Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту....

Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України.

Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990.

Це зрозуміло?

Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище)

На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990)

На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років.

Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя.

2 Тепер давай про генералів

Залужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 роки

Буданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 років

Так що і тут ти збрехав



З брехнею можна дійти куди хочеш, а от назад повернутись не вийде...

ТМ(с) Народна Мудрість

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Дешевка,теперь решил переобуться и называть западенцев гражданами Украины.

Нет,прапор,западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.

И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев. ------------------------------Що там народна мудрість каже про дурня?1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше.Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту....Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України.Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990.Це зрозуміло?Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище)На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990)На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років.Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя.2 Тепер давай про генералівЗалужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 рокиБуданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 роківТак що і тут ти збрехав-----------------------------Дешевка,теперь решил переобуться и называть западенцев гражданами Украины.Нет,прапор,западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.

Я ж тобі казав - з тебе жид як з мене балерина....Для жида, який виїхав з України але настільки люто її ненавидить перебуваючи в Ізраїлі що вирішив трошки срібляників іуди отримати щоб переїхати до жида молодшого в АвстраліюЯк на мене - справжня справа не для гоїв....1 До 1990 року Західна Україна була ОКУПОВАНА СОВКОМ...Тому там проживали як ЗАПАДЕНЦІ так і ОКУПАНТИ2 Як визначити різницю між ОКУПАНТОМ і ЗАПАДНЦЕМ ?Навскидкуа - Якщо людина, народилась у 1954-1955 , в 1972-1973 поступила в Московське військове училище і після отримання Україною НЕЗАЛЕЖНОСТІ - жодного дня не була в Збройних Силах України , або не приймала ГРОМАДЯНСТВА Україниб - дослужилась спочатку в совку а потім і в педерації до генерал-майора і навіть на пенсію не повернулась в Україну...То ці дві ознаки чітко пояснюють хто окупант а хто ЗАПАДЕНЕЦЬ.Жидок - це зрозумів.Так що не треба жиду який свого Бога розпяв - вчити інших як їм жити.Будуй жидовську державу в Австралії... якщо вони тобі це дозволять.А тут ти був ізгоєм при народженні- ним же й залишишся по смерті.