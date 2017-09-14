RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1383213833138341383513836>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

3 Глянь на національний склад України
________________________1989 рік __________________________________2001
всього__________________51 449 268_____100%_____________48 241 702__-3 207 566
українці_________________37 419 053_____72,73 %__________37 541 693____+122 640
росіяни_________________11 355 582______22,07 %__________8 334 141____-3 021 241
всі інші національності____2 675 351________5,2%__________2 363 843

От цих мінус 3+млн росіян - це і є ОКУПАНТИ, які НІКОЛИ не інтендифікували себе як українці(центральна, западенці, східняки)
Оце і є демографічна проблема для москалів...в Україні.
Україна потихеньку стає мононаціональною , але привітною для інших націй..
На відміну від педерації чи ізраїля. ці також будують мононаціональність , але чомусь для того щоб СВОЄ збудувати - вони обовязково сусідв НИЩАТЬ...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 11 тра, 2025 23:58, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 26243
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2979 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:57

Заинтересовал ваш спор относительно воеводства. Краковское и лемки.
Попалась следующая статья

https://argumentua.com/stati/lemki-depo ... ovorossiyu

Подпись под фото:
Семью Надежды Терпак 1935 года рождения (родители Юлия Антоновна и Василий Иванович, брат Михаил) выселили из с. Дошница Ясловского повята Краковського воеводства в с. Трудовое.

Германией в 1939 была создана губерния с центром в Кракове куда административно вошли лемковские земли.
tumos
 
Повідомлень: 2003
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:05

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
https://argumentua.com/novini/zelenskii ... -v-chetver

Будемо сподіватися звісно.
Але якщо отак станеться припинення війни, то є підозра на шпектакль в ці останні тижні.
Спочатку Зе перед Лондоном начебто усе зірвав.
Тепер пу відмовився від припинення.
Але все прийде до перемир'я?

Там ще Трамп обіцяє по ночі якусь суперзаяву зробити.
detroytred
 
Повідомлень: 24329
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:20

4 місяці тому

Якщо ceasefire без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що ми отримуємо? Якщо через три місяці Путін почне нову хвилю атаки? Як буде виглядати Трамп? Сьогодні Путін боїться Трампа. Як тільки Трамп піде на ceasefire (припинення вогню) без серйозних гарантій для України він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче, я вірю в те, що він говорить. Він дасть пас в голові Путіна розсварити мене з Трампом. Не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його, що він повинен це зробити, щоб зупинити війну.
https://zaxid.net/statti_tag50974/
detroytred
 
Повідомлень: 24329
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:31

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:------------------------------
budivelnik
Що там народна мудрість каже про дурня?
1 До 1990 року існувала Держава СОВОК, і після 1990 року ті хто НАРОДИВСЯ в СОВКУ вибирали куди їм ментально зручніше.
Тому ті хто в 1990 році , народившись в Західній Україні яка тоді була частиною совка , переїхали в 1973 році в Москву і там ЗАКІНЧИЛИ військову освіту....
Не можуть називатись ГРОМАДЯНАМИ України.
Вони совки , бо ВСЕ життя жили в Совку, що до 1990 що після 1990.
Це зрозуміло?
Бо на території совка(Західній Україні) вони жили 18 років (до поступлення у військове училище)
На території совка (Москві) вони жили ще 17 років(з 1973 по 1990)
На території наступника совка(педерації) вони живуть ще 35 років.
Які вони Западенці? вони громадяни совка на протязі ВСЬОГО свого життя.
2 Тепер давай про генералів
Залужний - народився в 1973___генерал-майор в 2017 = 44 роки
Буданов - народився у 1986____генерал-майор в 2022 = 36 років
Так що і тут ти збрехав

З брехнею можна дійти куди хочеш, а от назад повернутись не вийде...
ТМ(с) Народна Мудрість
-----------------------------
Дешевка,теперь решил переобуться и называть западенцев гражданами Украины.
Нет,прапор,западенцами всегда называли всех родившихся на западной Украине и при совке,и после него.
И я это прекрасно знаю,т.к.моя покойная жена была из Калуше Ивано-Франковской области и всегда называла себя западенкой даже уехав в 1973г в Киев.
Я ж тобі казав - з тебе жид як з мене балерина....
Для жида, який виїхав з України але настільки люто її ненавидить перебуваючи в Ізраїлі що вирішив трошки срібляників іуди отримати щоб переїхати до жида молодшого в Австралію
Як на мене - справжня справа не для гоїв....
1 До 1990 року Західна Україна була ОКУПОВАНА СОВКОМ...
Тому там проживали як ЗАПАДЕНЦІ так і ОКУПАНТИ
2 Як визначити різницю між ОКУПАНТОМ і ЗАПАДНЦЕМ ?
Навскидку
а - Якщо людина, народилась у 1954-1955 , в 1972-1973 поступила в Московське військове училище і після отримання Україною НЕЗАЛЕЖНОСТІ - жодного дня не була в Збройних Силах України , або не приймала ГРОМАДЯНСТВА України
б - дослужилась спочатку в совку а потім і в педерації до генерал-майора і навіть на пенсію не повернулась в Україну...
То ці дві ознаки чітко пояснюють хто окупант а хто ЗАПАДЕНЕЦЬ.

Жидок - це зрозумів.
Так що не треба жиду який свого Бога розпяв - вчити інших як їм жити.
Будуй жидовську державу в Австралії... якщо вони тобі це дозволять.
А тут ти був ізгоєм при народженні- ним же й залишишся по смерті.


Если после такого опуса это дерьмо не забанят придется в очередной раз покинуть этот форум и,похоже,навсегда

Можете не сомневаться, не забанят даже на сутки.
Самое большое, на что решились - отредактировать пост и убрать последние 4 строчки.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5324 раз.
Подякували: 4842 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:36

  detroytred написав:Якщо ceasefire без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що ми отримуємо? Якщо через три місяці Путін почне нову хвилю атаки? Як буде виглядати Трамп? Сьогодні Путін боїться Трампа. Як тільки Трамп піде на ceasefire (припинення вогню) без серйозних гарантій для України він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче, я вірю в те, що він говорить. Він дасть пас в голові Путіна розсварити мене з Трампом. Не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його, що він повинен це зробити, щоб зупинити війну.
https://zaxid.net/statti_tag50974/

Аргументация...
А если сегодня "почне нову хвилю атаки"?
Легче будет?
А какая статья?

К вопросу об отношении к врагу - https://zaxid.net/zustrichi_u_shkolah_shhob_zapobigti_verbuvannyu_uchniv_rf_ta_inshi_podi_video_n1609712 - первые 3 минуты.

P.s. Уже понял (или вы дописали?): "4 місяці тому". За 4 месяца много чего поменялось.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5324 раз.
Подякували: 4842 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:56

shapo
Я ошибся.
Всё-таки забанили. Ненадолго, всего на 2 суток, но хоть что-то.
У кого-то из модераторов совесть всё-таки есть.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5324 раз.
Подякували: 4842 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 02:23

  UA написав:
  pesikot написав:Нет, я не на фронте...

Для чого ти не на фронті?

Лейтенант медленно вынул из ящика лист бумаги, положил его на стол, взял ручку, поднял на меня глаза и сказал: — Цель Вашего рождения? Я замялся.(С)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 996
З нами з: 28.04.20
Подякував: 763 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 09:17

Рфія надала остаточну відповідь діями на ультиматум рішучих:
*У ніч на 12 травня війська РФ атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.*
https://censor.net/ua/news/3551667/voro ... osya-zbyty

Тепер справа за діями з боку коаліції рішучих.
Помилка - не рішучих, а охочих.
То коаліція саме охочих.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 12 тра, 2025 09:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24329
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 09:18

Стамбул-переговори ради переговорів

ЛАД
Російський диктатор Володимир Путін де-факто відмовився піти на перемир'я з 12 травня. Втім, для України це не стало несподіванкою. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Думаю, для українців це не новина. Ми роками вели переговори з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру. І ми прямо говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу", - сказав Єрмак.

Він наголосив, якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозиції США та європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню.


10 травня Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.

після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною в Туреччині. Дональд Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.


-путін в Стамбул не приїде
-Стамбул-це марно витрачений час (як і в СА)
prodigy
 
Повідомлень: 12362
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3291 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 1383213833138341383513836>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97968
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 274107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 927725
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6390)
12.05.2025 10:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.