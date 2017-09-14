shapo написав:Европа вырастила путькина покупая у него энергоносители, да и она на очереди следующая после Украины.
Оце так, ви дуже великої думки за москальську армію що ще раз підтвердило шо читаєте хрінзнаякі новини.
а на уровне людей помощь была и есть,часто неафишируемая,так что мимо
В нас не форум жентльменів, тут прийнято слова підтверджувати квитанціями. Якщо квитанції немає, я можу підказать де її можна швиденько взять занедорого.
тут більше справа в низькій думці про європейську армію, про їх рівень координації, швидкість прийняття рішень, запаси зброї / снарядів, бажанні воювати за межами своєї країни, бажанні мобілізуватись у цивільних і т.д.
Letusrock написав:в низькій думці про європейську армію, про їх рівень координації, швидкість прийняття рішень, запаси зброї / снарядів, бажанні воювати за межами своєї країни, бажанні мобілізуватись у цивільних і т.д.
В период с 1991 года по 2012 год НАТО постоянно вел активные боевые действия. Было проведено 35 отдельных операций на различных театрах с участием ряда стран, не входящих в НАТО (как, например, в Ливии) и с применением различных и раздельных оперативных сил и средств.
Операции по сдерживанию и обороне 1. Операция «Сазерн гард» (Операция «Южный страж», Операция Southern Guard) 2. Операция «Эйс гард» (Операция «Страж стражей», Операция Ace Guard) 3. Операция «Энкор гард» (Операция «Якорный страж», Операция Anchor Guard) 4. Операция «Эджайл джини» 5. Операция «Игл ассист» 6. Операция «Активные усилия» (2001—2016, патрулирование в Средиземном море с целью борьбы с терроризмом, Операция Active Endeavour) 7. Операция «Детерминд детеренс» 8. Операция «Кресент гард»
Операции кризисного регулирования и реагирования на кризис 9. Операция «Мэритайм монитор» (Операция Морской монитор) 10. Операция «Скай монитор» (Операция Sky Monitor) 11. Операция «Мэритайм гард» (Операция «Морской страж», Операция Maritime Guard) 12. Операция «Денай флайт» (Операция «Запрет полёта», Операция Deny Flight) 13. Операция «Шарп гард» (Операция «Зоркий страж», Операция Sharp Guard) 14. Операция «Делиберит форс» (Операция «Обдуманная сила», Операция Deliberate Force) 15. ИФОР (IFOR) 16. СФОР (SFOR) 17. Операция «Игл ай» 18. Силы эвакуации НАТО 19. Операция «Эллайд форс» 20. Операция «Эллайд харбор» (АФОР) 21. СДК (КФОР, Силы для Косово) 22. Операция «Эссеншиал харвест» 23. Операция «Эмбер фокс» 24. Операция «Эллайд хармони» 25. ИСАФ (МССБ — Международные силы содействия безопасности) 26. Миссия учебной подготовки НАТО в Ираке (НТМ-И) 27. Операция помощи при бедствии — ураган «Катрина» 28. Операция «Решительная поддержка» (Операция Resolute Support Mission) 29. Операция «Ахиллес» (Операция Achilles) 30. Операция «Юнифайд Протектор» (Операция «Единый защитник», Операция «Союзный защитник», Операция Unified Protector)
майже всі операції були малого масштабу (до 10к-15к)
Російський диктатор Володимир Путін де-факто відмовився піти на перемир'я з 12 травня. Втім, для України це не стало несподіванкою. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Думаю, для українців це не новина. Ми роками вели переговори з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру. І ми прямо говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу", - сказав Єрмак.
Він наголосив, якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозиції США та європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню.
10 травня Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.
після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною в Туреччині. Дональд Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.
Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.
-путін в Стамбул не приїде -Стамбул-це марно витрачений час (як і в СА)
Ключові слова в оцьому всьому інші. А саме - *Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру. І ми прямо говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу", - сказав Єрмак.
Особливо оце останнє твердження "Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу". ____________________________ А чому? Да тому, що лише декілька місяців тому роками була зовсім інша пісня про перемовини з позиції сили; заборону перемовин; про глухого з голою дупою мамонта -- з яким ні про що говорити.
_Mykola_ написав:Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку..
Вітаю. На днях я писав вам з приводу висловлювань Чмута. Як вам його вчорашнє "проблему мобілізації можна вирішити якщо відключити телеграм та тік-ток"? Саме подібні речі я тоді й мав на увазі. По топорному чуть, в пропагандиському стилі Корчинського, Карася та Дикого. Типу пофіг на яйця по 17, ремонти парків в Покровську, непридатних послів, батальйони монако та інше, бери лопату і бігом на танк
_Mykola_ написав:Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку..
Вітаю. На днях я писав вам з приводу висловлювань Чмута. Як вам його вчорашнє "проблему мобілізації можна вирішити якщо відключити телеграм та тік-ток"? Саме подібні речі я тоді й мав на увазі. По топорному чуть, в пропагандиському стилі Корчинського, Карася та Дикого. Типу пофіг на яйця по 17, ремонти парків в Покровську, непридатних послів, батальйони монако та інше, бери лопату і бігом на танк
Там пролунало дві складових. Першу ви назвали. А друга - "Він також додав, що в Україні є реальні проблеми з мобілізацією, підготовкою і ефективністю розподілу людей." Тобто з прямою функцією управлінців.
Ну і класика: компенсувати оцю другу складову першою. Недоробки управлінців прижимом пересічних. Оскільки активісти не витягують.
змінилась адміністрація в США яка відкритим текстом сказала: у вас немає карт(відсутні можливості для тиску з позиції сили в переговорах і ще до переговорів) -Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції, тому що "ми прагнемо миру"(по факту, Трампу начхати на війну і загибель людей, він позбавлений емпатії навіть до американців, але бажає бачити себе правителем світу (навіть папою Римським ) тільки заради ПІАРУ і відчуття власної могутності і значимості
тому і змінилась позиція президента Зеленського (замість "підтримки США за часи адміністрації Байдена: ми ніколи не дамо Україні програти у війні, отримали-від Трампа: ми зупиняємо поставку зброї і розвід даних, а тепер подивимось як ви заспіваєте?)
виступати проти переговорів (за мир без гарантій)-це мати двох проти себе: путіна і трампа
тому і така риторика Зеленського, не розумію що вас в цьому так дивує? політика- це гра можливостей, відсутні можливості і гра стає іншою
чи були реально у України можливості рік тому (у 2024- Вашингтонський саміт 2024 року, округ Колумбія, США, 9–11 липня 2024 року)?
Офіційна назва Вашингтонського саміту 2024 року — «Україна та трансатлантична безпека»[2]. Майбутній саміт буде зосереджений на відповіді Альянсу на ескалацію глобальних загроз миру та демократіям, приділяючи особливу увагу триваючому вторгненню Росії в Україну, включно залученням Північної Кореї на стороні Росії через постачання зброї та розгортання інженерних військ на фронті
Очікування
На заході Атлантичної ради постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт зазначила, що НАТО не було готове надіслати офіційне запрошення Україні для членства на минулорічному саміті у Вільнюсі (2023) і навряд чи зробить це на саміті у Вашингтоні. Натомість вона очікує, що союзники по НАТО нададуть Україні «результат», який наблизить країну до членства, зосереджуючись на інституціоналізації двосторонньої підтримки, що зросла за останні два роки. Хоча деталі залишаються невизначеними, Сміт наголосила на постійній підтримці України з боку НАТО через такі заходи, як Рада Україна — НАТО, створена на саміті у Вільнюсі (2023)[7].
27 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський відвідав штаб-квартиру НАТО, де генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив остаточні приготування до Вашингтонського саміту. Столтенберг заявив, що очікує, що союзники по НАТО погодяться, що НАТО візьме на себе провідну роль у координації та наданні допомоги у сфері безпеки для України. Він також запропонував довгострокові фінансові зобов'язання, щоб збільшити передбачуваність підтримки України[8].
Міжнародна підтримка України 14 травня 2024 року Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, щоб підтвердити підтримку, після того, як Конгрес схвалив пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів після багатомісячного очікування та політичних баталій в Конгресі США[12], заявивши «Ми з вами сьогодні. І ми залишимося на вашому боці, доки не буде гарантовано безпеку, суверенітет України та її здатність обирати власний шлях»
Трамп: 1) жодного разу не сказав , що США на боці України, 2) жодного разу не виказав повагу народу України і збройним силам, 3) жодного разу не засудив агресію рф і не назвав путіна злочинцем
Позиція НАТО щодо України НАТО офіційно підкреслює, що підтримка України залишається непохитною, і альянс рішуче налаштований підтримувати Україну безстроково. Ця позиція має на меті надіслати Московії сигнал про те, що союзники по НАТО єдині та допомагають Україні.
Хоча більшість членів НАТО, окрім США, Німеччини та Угорщини, виступають за якнайшвидше приєднання України до альянсу, вони вважали це ризикованим, через те, що НАТО може бути розцінене як безпосередньо залучене у війну з Росією, якщо Україна вже стане членом.
тобто рік тому вони боялись що путін вважатиме НАТО залучене до війни, а про солдат з Кореї, Кітаю, Кіргизії і країн Африки вони не боялись
тому немає віри в рішучість коаліції охочих(не сміливих це точно)
хочу звернути увагу на візит Сі до Москви і декларацію "нової політики" між двома країнами (рф і КНР)
змінилась адміністрація в США яка відкритим текстом сказала: у вас немає карт(відсутні можливості для тиску з позиції сили в переговорах і ще до переговорів) -Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції, тому що "ми прагнемо миру"(по факту, Трампу начхати на війни і загибель людей, він позбавлений емпатії навіть до американців, але бажає бачити себе правителем світу (навіть папою Римським ) тільки заради ПІАРУ і відчуття власної могутності і значимості
По факту раніше було майже те ж саме. Оті заяви Байдена про аби Україна не програла, а також реальні поставки зброї, наприклад, по забезпеченню контрнаступу (по мінімуму запрошуємого Залужному і то було на рівні 5-25% по видам озброєння) -- показують, що по суті не змінилось нічого.
І до речі, тверджень партнерів про "Україна сама вирішить, коли йти на перемовини" купа куп.
І факт: Зе впевнено і вперто запросто і легко пер проти Трампа з його "головне - зупинити війну". Тобто змінилися навіть не стільки обставини у вигляді Трампа!!! А змінився сам Зе і Ко.