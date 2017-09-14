Додано: Пон 12 тра, 2025 09:59

detroytred написав: А чому? А чому?

Офіційна назва Вашингтонського саміту 2024 року — «Україна та трансатлантична безпека»[2]. Майбутній саміт буде зосереджений на відповіді Альянсу на ескалацію глобальних загроз миру та демократіям, приділяючи особливу увагу триваючому вторгненню Росії в Україну, включно залученням Північної Кореї на стороні Росії через постачання зброї та розгортання інженерних військ на фронті

Міжнародна підтримка України

14 травня 2024 року Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, щоб підтвердити підтримку, після того, як Конгрес схвалив пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів після багатомісячного очікування та політичних баталій в Конгресі США[12], заявивши «Ми з вами сьогодні. І ми залишимося на вашому боці, доки не буде гарантовано безпеку, суверенітет України та її здатність обирати власний шлях»

Позиція НАТО щодо України

НАТО офіційно підкреслює, що підтримка України залишається непохитною, і альянс рішуче налаштований підтримувати Україну безстроково. Ця позиція має на меті надіслати Московії сигнал про те, що союзники по НАТО єдині та допомагають Україні.



Хоча більшість членів НАТО, окрім США, Німеччини та Угорщини, виступають за якнайшвидше приєднання України до альянсу, вони вважали це ризикованим , через те, що НАТО може бути розцінене як безпосередньо залучене у війну з Росією , якщо Україна вже стане членом.

змінилась адміністрація в США яка відкритим текстом сказала: у вас немає карт(відсутніможливості для тиску з позиції сили в переговорах і ще до переговорів)-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції, тому що "ми прагнемо миру"(по факту, Трампу начхати на війну і загибель людей, він позбавлений емпатії навіть до американців, але бажає бачити себе правителем світу (навіть папою Римським) тільки заради ПІАРУ і відчуття власної могутності і значимостітому і змінилась позиція президента Зеленського (замість "підтримки США за часи адміністрації Байдена: ми ніколи не дамо Україні програти у війні, отримали-від Трампа:ми зупиняємо поставку зброї і розвід даних, а тепер подивимось як ви заспіваєте?)виступати проти переговорів (за мир без гарантій)-це мати двох проти себе: путіна і трампатому і така риторика Зеленського, не розумію що вас в цьому так дивує?політика- це гра можливостей, відсутні можливості і гра стає іншоючи були реально у України можливості рік тому (у 2024- Вашингтонський саміт 2024 року,округ Колумбія, США, 9–11 липня 2024 року)?ОчікуванняНа заході Атлантичної ради постійна представниця США при. Натомість вона очікує, що, зосереджуючись на інституціоналізації двосторонньої підтримки, що зросла за останні два роки. Хоча деталі залишаються невизначеними, Сміт наголосила на постійній підтримці України з боку НАТО через такі заходи, як Рада Україна — НАТО, створена на саміті у Вільнюсі (2023)[7].27 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський відвідав штаб-квартиру НАТО, де генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив остаточні приготування до Вашингтонського саміту.[8].Трамп:1) жодного разу не сказав , що США на боці України,2) жодного разу не виказав повагу народу України і збройним силам,3) жодного разу не засудив агресію рф і не назвав путіна злочинцемтобто рік тому вони боялись що путін вважатиме НАТО залучене до війни, а про солдат з Кореї, Кітаю, Кіргизії і країн Африки вони не боялисьтому немає віри в рішучість коаліції охочих(не сміливих це точно)хочу звернути увагу на візит Сі до Москви і декларацію "нової політики" між двома країнами (рф і КНР)чи потрібно Зеленському їхати в Стамбул?