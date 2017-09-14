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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1383413835138361383713838>
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А змінився сам Зе і Ко.


не думаю, що він змінився))
він тільки набуває досвід в політиці, тому що все попереднє (коли йому стоячи аплодував Британський парламент і так само зустрічав Сенат США, це тепла ванна). Журнал TIMES -Зеленський людина року.
Він відчував себе могутнім і наважився перечити Залужному (тобто керував сферою, де у нього окрім емоцій майже нуль фаховості)
Потім холодний душ 28 лютого в Орального кабінеті, накати сина Трампа, дж Венса

Актор звик до аплодисменти не до свисту публіки, тому раджу звертати увагу на деталі:
після овального кабінету -візит до Франції і Британії (там показові теплі обійми і посмішки), 10 травня 2025-Макрон тепло обійняв і швидко поцілував у скроню Зеленського

https://www.youtube.com/watch?v=uMRkW_pptv0
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:41

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні досягають кульмінації — цього тижня президент Володимир Зеленський публічно звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести переговори, господар Кремля поки маневрує, пише Bloomberg.

Після насичених дипломатичних вихідних Зеленський підтвердив, що 15 травня відвідає Стамбул, де, за ініціативою Путіна, можуть відбутися прямі перемовини між Україною та Росією.

Втім, мирна ініціатива залишається під загрозою — навколо неї чимало невирішених питань і недовіри. Зеленський та європейські лідери вимагають, аби Росія розпочала 30-денне припинення вогню з понеділка, інакше обіцяють нові жорсткі санкції. США, за їх словами, підтримають ці дії, хоча Дональд Трамп досі поводився обережніше у своїх публічних висловлюваннях. Тим часом Путін досі не реагував на ці заклики.


Новий поштовх дипломатії Трамп зробив у четвер, закликавши лідерів домовитися про перемир’я. У неділю він повторно звернувся до Зеленського та Путіна.

"Зустрічайтеся зараз!!!" — написав Трамп у дописі на Truth Social.

звучить, як наказ (для Зеленського)
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:44

  prodigy написав:Актор звик до аплодисменти не до свисту публіки, тому раджу звертати увагу на деталі:
після овального кабінету -візит до Франції і Британії (там показові теплі обійми і посмішки), 10 травня 2025-Макрон тепло обійняв і швидко поцілував у скроню Зеленського

https://www.youtube.com/watch?v=uMRkW_pptv0

Я дивлюся з іншого боку.
Це все було не для Зе.
Це було для Трампа. Саме Трампу показати, що Корона та Франція підтримує Зе. Після отого в кабінеті.

І саме багатостолітній досвід Корони втлумачив Зе, що треба змінити стару пісню на нову - про припинення вогню.
Цим не тільки відбилися від Трампа і по суті заганяємо його в лижню, але успішно, як дрючком, тицяємо в пу.
Повна абсолютна ініціатива на дипломатичному фронті.
Тому що Корона...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:44

Кремлівський диктатор обрав чергову жертву?

https://glavcom.ua/world/world-politics ... e_vignette
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:47

  prodigy написав:
Зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні досягають кульмінації — цього тижня президент Володимир Зеленський публічно звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести переговори, господар Кремля поки маневрує, пише Bloomberg.

Після насичених дипломатичних вихідних Зеленський підтвердив, що 15 травня відвідає Стамбул, де, за ініціативою Путіна, можуть відбутися прямі перемовини між Україною та Росією.

Втім, мирна ініціатива залишається під загрозою — навколо неї чимало невирішених питань і недовіри. Зеленський та європейські лідери вимагають, аби Росія розпочала 30-денне припинення вогню з понеділка, інакше обіцяють нові жорсткі санкції. США, за їх словами, підтримають ці дії, хоча Дональд Трамп досі поводився обережніше у своїх публічних висловлюваннях. Тим часом Путін досі не реагував на ці заклики.


Новий поштовх дипломатії Трамп зробив у четвер, закликавши лідерів домовитися про перемир’я. У неділю він повторно звернувся до Зеленського та Путіна.

"Зустрічайтеся зараз!!!" — написав Трамп у дописі на Truth Social.

звучить, як наказ (для Зеленського)

Ось в цьому весь треш від Трампа.
Позапозавчора - перемовини.
Позавчора -- зупинка вогню, потім перемовини.
Сьогодні -- знов перемовини.

Тобто: *Госдеп вообще старается либо в лыжню либо выпрыгнуть... ибо изображает идиотов: "Госсекретарь подтвердил позицию США в отношении войны между Россией и Украиной: нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня"... (С)
А Келлог: "«Навіть прем’єр-міністр Нової Зеландії це розуміє, – зазначив генерал. – Як неодноразово заявляв президент Трамп: припиніть убивства!! Спочатку – безумовне 30-денне припинення вогню, і під час нього – перехід до всебічних мирних переговорів. Не навпаки».

Просто трешак....
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Просто трешак....


адміністрація старперів (близьких до деменції),
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 12 тра, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Підступність «Стамбульських протоколів». Путін домагається капітуляції України, приховуючи нездатність РФ досягти її на полі бою — ISW
Схиляючи Україну до фактичної капітуляції через переговори на базі т.зв. «Стамбульських протоколів», Володимир Путін намагається приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років.

Насправді ж така риторика Путіна — це спроба приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років, резюмують в ISW. Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх воєнних цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам Росії. Кремль брехливо намагається зобразити, що нібито готовий до добросовісних переговорів з Україною, хоча продовжує атакувати українські позиції на передовій та створювати умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки, наголошують аналітики Інституту вивчення війни.

але дехто тут теж воліє бачити успіхи росії, тому й видає бажане за дійсне 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:28

  ЛАД написав:shapo
Я ошибся.
Всё-таки забанили. Ненадолго, всего на 2 суток, но хоть что-то.
У кого-то из модераторов совесть всё-таки есть.

а у декого з форумчан немає - яким начхати на геноцид інших, якщо саме їх це не зачіпає ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:33

  Shaman написав:Підступність «Стамбульських протоколів». Путін домагається капітуляції України, приховуючи нездатність РФ досягти її на полі бою — ISW
Схиляючи Україну до фактичної капітуляції через переговори на базі т.зв. «Стамбульських протоколів», Володимир Путін намагається приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років.

Насправді ж така риторика Путіна — це спроба приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років, резюмують в ISW. Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх воєнних цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам Росії. Кремль брехливо намагається зобразити, що нібито готовий до добросовісних переговорів з Україною, хоча продовжує атакувати українські позиції на передовій та створювати умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки, наголошують аналітики Інституту вивчення війни.

але дехто тут теж воліє бачити успіхи росії, тому й видає бажане за дійсне 8)

так треба вже визначитись чи то рф майже капітулювала чи збирається напасти ще й на НАТО (як вище в посиланні від prodigy про Фінляндію)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:44

  Letusrock написав:
  Shaman написав:Підступність «Стамбульських протоколів». Путін домагається капітуляції України, приховуючи нездатність РФ досягти її на полі бою — ISW
Схиляючи Україну до фактичної капітуляції через переговори на базі т.зв. «Стамбульських протоколів», Володимир Путін намагається приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років.

Насправді ж така риторика Путіна — це спроба приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років, резюмують в ISW. Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх воєнних цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам Росії. Кремль брехливо намагається зобразити, що нібито готовий до добросовісних переговорів з Україною, хоча продовжує атакувати українські позиції на передовій та створювати умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки, наголошують аналітики Інституту вивчення війни.

але дехто тут теж воліє бачити успіхи росії, тому й видає бажане за дійсне 8)

так треба вже визначитись чи то рф майже капітулювала чи збирається напасти ще й на НАТО (як вище в посиланні від prodigy про Фінляндію)

Все просто, на самом деле: сейчас капитулирует. Потом за 2-3 недели соберется с силами - и пойдет Прибалтику захватывать.
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