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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13835138361383713838>
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:51

  prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....

Це брехня.
Трамп дає зброї приблизно стільки, скільки давав Байден. В середньому.
Дальший текст - продовження цієї брехні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:06

shapo


Що ти читаєш й насолоджуєся що відбувається безлад у час війни .
Мені не дуже до вподоби що написав "Будівельник " , але ти його провокуєш

То краще щоб ти пійшов .... звітти ,й не писав .
Живи де живеш .
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:21

  Shaman написав:
  ЛАД написав:shapo
Я ошибся.
Всё-таки забанили. Ненадолго, всего на 2 суток, но хоть что-то.
У кого-то из модераторов совесть всё-таки есть.

а у декого з форумчан немає - яким начхати на геноцид інших, якщо саме їх це не зачіпає ;)

Ти про ТЦК?
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:23

Олексій Гончаренко - народний депутат

Китай підтримує запропоноване Україною, Європою і США 30-денне припинення вогню.

Ось і результати торгівельного перемирʼя між США та Китаєм.

Китай ключовий в нашій війні. Це єдина держава, крім США, яку боїться росія та путін. І без якої росії буде дуже важко.

Тому поки що все йде по гарному сценарію.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:25

  Letusrock написав:
  _Mykola_ написав:Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку..

Вітаю. На днях я писав вам з приводу висловлювань Чмута. Як вам його вчорашнє "проблему мобілізації можна вирішити якщо відключити телеграм та тік-ток"?
Саме подібні речі я тоді й мав на увазі.
По топорному чуть, в пропагандиському стилі Корчинського, Карася та Дикого. Типу пофіг на яйця по 17, ремонти парків в Покровську, непридатних послів, батальйони монако та інше, бери лопату і бігом на танк

Щодо заборони, це зашквар, категорично не підтримую, так як і дибільну заборону читати, спілкуватись, та слухати аудіокниги чи музику російською. :evil:

Є такий народний вислів який точно алегорично описує подібні дії
"Коли собаці немає що робити... то вона яйця лиже..." (с)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:37

  Letusrock написав:Вітаю. На днях я писав вам з приводу висловлювань Чмута. Як вам його вчорашнє "проблему мобілізації можна вирішити якщо відключити телеграм та тік-ток"?
Саме подібні речі я тоді й мав на увазі.
По топорному чуть, в пропагандиському стилі Корчинського, Карася та Дикого. Типу пофіг на яйця по 17, ремонти парків в Покровську, непридатних послів, батальйони монако та інше, бери лопату і бігом на танк

Це той самий заброньований 33 річний Тарас Чмут?
Погано це все закінчиться.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:50

  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко - народний депутат

Китай підтримує запропоноване Україною, Європою і США 30-денне припинення вогню.

Ось і результати торгівельного перемирʼя між США та Китаєм.

Китай ключовий в нашій війні. Це єдина держава, крім США, яку боїться росія та путін. І без якої росії буде дуже важко.

Тому поки що все йде по гарному сценарію.


-росія не боїться ні США ні Китаю, чому?

тому що в США сьогодні при владі Трамп, який намагається подобатись путіну за будь що
(пригадайте його: це була помилка (тобто випадково влучили по Сумах) і все таке інше

Китай стратегічний партнер рф, але китайцям потрібне дешеве українське збіжжя , припиняти війну сьогодні-це догодити Трампу (не в планах Сі),
Трамп вже визнав свою неміч в примиренні сторін і побічно натякнув , що Сі має вплив на Пу більший ніж Трамп і він може допомогти(миротворчій діяльності Трампа), але не все так швидко...
Китай чекає на офіційне звернення до нього США, за це вони будуть домагатись нульового тарифу (спочатку на 100млрд товарів, потім на 1трн) все побачите згодом

Гончаренко- балабол, щось десь чув краєм вуха...

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 05657.html

Долар пішов угору, а золото падає на тлі переговорів між США і Китаєм
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трохи перепотужничали

Олексій Гончаренко

Насправді, це вже давно секрет полішинеля.
Україна та росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни.
На початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення. До контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз.
Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи — високого російського чиновника, максимально наближеного до путіна.
Останній раз, коли Україна та росія говорили напряму, — грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні.
Тому вся ця історія з російського боку про «заборонили перемовини» просто цирк для приїжджих. росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки.
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:56

  prodigy написав:
  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко - народний депутат

Китай підтримує запропоноване Україною, Європою і США 30-денне припинення вогню.

Ось і результати торгівельного перемирʼя між США та Китаєм.

Китай ключовий в нашій війні. Це єдина держава, крім США, яку боїться росія та путін. І без якої росії буде дуже важко.

Тому поки що все йде по гарному сценарію.


-росія не боїться ні США ні Китаю, чому?

тому що в США сьогодні при владі Трамп,

А раніш росія боялась США?
Так боялась що при Обамі(Байдені) в 2014 напала на Україну.
Так боялась що при Байдені в 2022 напала на Україну.
При Трампі - не напала ні разу.

Майже все що ти пишеш - брехня.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:58

  UA написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:shapo
Я ошибся.
Всё-таки забанили. Ненадолго, всего на 2 суток, но хоть что-то.
У кого-то из модераторов совесть всё-таки есть.

а у декого з форумчан немає - яким начхати на геноцид інших, якщо саме їх це не зачіпає ;)

Ти про ТЦК?

це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)
Shaman
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  #<1 ... 13835138361383713838>
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