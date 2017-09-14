Що ти читаєш й насолоджуєся що відбувається безлад у час війни . Мені не дуже до вподоби що написав "Будівельник " , але ти його провокуєш
То краще щоб ти пійшов .... звітти ,й не писав . Живи де живеш .
Напомню чем же я начал провоцировать это существо - тем,что написал что не только в Иране есть евреи лояльные режиму аятолл,но есть и этнические украинцы в России кои там на третьем месте по количеству после русских и татар,в т.ч.западенцы воюющие против своей исторической или бывшей родины. Это дерьмо прицепились к термину западенцы и начало трактовать его как население западной Украины живущее там после 1992г. Естественно,никаких доказательств кроме собственной убогой как и он сам трактовки это дерьмо не привело,зато вылило ушат антисемитских помоев. В общем и целом я ему и ему подобным здешним обитателям благодарен - они напомнили о истинной роже некоторой части населения Украины которую очень любила моя жена и всегда хотела сюда вернуться. Но этот мелкий лавочник и полный дилетант в строительстве несмотря на взятое погоняло ни на что не влияет т к этот форум мало кто знает и посещает. А вот есть популярные блогеры,например Швец, которые транслируют эту мерзость регулярно на весь мир и никто его в Украине не только не банит,но и не осуждает Мне здесь задавали вопрос - почему Израиль не помогает Украине? Да потому,что выступления подобных антисемитов прекрасно слушают в Израиле,а если что-то пропускают,то россияне помогут найти в сети. Так что ещё раз спасибо и прощайте. PS. Радоваться чужой беде могут только бывшие прапорщики верно служившие в СА ,а сейчас ставшие пидриотами,правда,с детьми так и не попавшими на фронт
Востаннє редагувалось shapo в Пон 12 тра, 2025 13:04, всього редагувалось 2 разів.
Схиляючи Україну до фактичної капітуляції через переговори на базі т.зв. «Стамбульських протоколів», Володимир Путін намагається приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років.
Насправді ж така риторика Путіна — це спроба приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років, резюмують в ISW. Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх воєнних цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам Росії. Кремль брехливо намагається зобразити, що нібито готовий до добросовісних переговорів з Україною, хоча продовжує атакувати українські позиції на передовій та створювати умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки, наголошують аналітики Інституту вивчення війни.
але дехто тут теж воліє бачити успіхи росії, тому й видає бажане за дійсне
так треба вже визначитись чи то рф майже капітулювала чи збирається напасти ще й на НАТО (як вище в посиланні від prodigy про Фінляндію)
що ти вигадуєш? де сказано про капітуляцію Раші?
й для нападу на Сувалки чи Естонію, чи Прибалтику загалом, потрібно набагато менше ресурсів, ніж для поточної війни з Україною...
_Mykola_ написав:Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку..
Вітаю. На днях я писав вам з приводу висловлювань Чмута. Як вам його вчорашнє "проблему мобілізації можна вирішити якщо відключити телеграм та тік-ток"? Саме подібні речі я тоді й мав на увазі. По топорному чуть, в пропагандиському стилі Корчинського, Карася та Дикого. Типу пофіг на яйця по 17, ремонти парків в Покровську, непридатних послів, батальйони монако та інше, бери лопату і бігом на танк
Щодо заборони, це зашквар, категорично не підтримую, так як і дибільну заборону читати, спілкуватись, та слухати аудіокниги чи музику російською.
Є такий народний вислів який точно алегорично описує подібні дії "Коли собаці немає що робити... то вона яйця лиже..." (с)
а ну, де тобі забороняють читати чи слухати аудіокниги російською?
коли брешеш, то треба це робити хоч правдоподібно чи ти прихильник ідеї, що брехня має бути нахабною, тоді в неї швидше повірять?
shapo западенець - це теж зневажлива назва, так про всяк випадок
Ізраіль - це складне питання. скільки там руських євреїв? отож. але порадив би ще уважно прочитати коментарі пересічного руського про жовтень 2023 - багато цікавих коментарів, більше про бідних арабів - навіть Сатановський офігів