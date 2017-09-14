Схиляючи Україну до фактичної капітуляції через переговори на базі т.зв. «Стамбульських протоколів», Володимир Путін намагається приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років.
Насправді ж така риторика Путіна — це спроба приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років, резюмують в ISW. Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх воєнних цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам Росії. Кремль брехливо намагається зобразити, що нібито готовий до добросовісних переговорів з Україною, хоча продовжує атакувати українські позиції на передовій та створювати умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки, наголошують аналітики Інституту вивчення війни.
але дехто тут теж воліє бачити успіхи росії, тому й видає бажане за дійсне
так треба вже визначитись чи то рф майже капітулювала чи збирається напасти ще й на НАТО (як вище в посиланні від prodigy про Фінляндію)
що ти вигадуєш? де сказано про капітуляцію Раші?
й для нападу на Сувалки чи Естонію, чи Прибалтику загалом, потрібно набагато менше ресурсів, ніж для поточної війни з Україною...
_Mykola_ написав:Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку..
Вітаю. На днях я писав вам з приводу висловлювань Чмута. Як вам його вчорашнє "проблему мобілізації можна вирішити якщо відключити телеграм та тік-ток"? Саме подібні речі я тоді й мав на увазі. По топорному чуть, в пропагандиському стилі Корчинського, Карася та Дикого. Типу пофіг на яйця по 17, ремонти парків в Покровську, непридатних послів, батальйони монако та інше, бери лопату і бігом на танк
Щодо заборони, це зашквар, категорично не підтримую, так як і дибільну заборону читати, спілкуватись, та слухати аудіокниги чи музику російською.
Є такий народний вислів який точно алегорично описує подібні дії "Коли собаці немає що робити... то вона яйця лиже..." (с)
а ну, де тобі забороняють читати чи слухати аудіокниги російською?
коли брешеш, то треба це робити хоч правдоподібно чи ти прихильник ідеї, що брехня має бути нахабною, тоді в неї швидше повірять?
shapo западенець - це теж зневажлива назва, так про всяк випадок
Ізраіль - це складне питання. скільки там руських євреїв? отож. але порадив би ще уважно прочитати коментарі пересічного руського про жовтень 2023 - багато цікавих коментарів, більше про бідних арабів - навіть Сатановський офігів