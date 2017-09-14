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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13836138371383813839>
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:00

  Shaman написав:
  UA написав:
  Shaman написав:а у декого з форумчан немає - яким начхати на геноцид інших, якщо саме їх це не зачіпає ;)

Ти про ТЦК?

це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

Тобто про заброньованих?
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:01

  Letusrock написав:
  Shaman написав:Підступність «Стамбульських протоколів». Путін домагається капітуляції України, приховуючи нездатність РФ досягти її на полі бою — ISW
Схиляючи Україну до фактичної капітуляції через переговори на базі т.зв. «Стамбульських протоколів», Володимир Путін намагається приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років.

Насправді ж така риторика Путіна — це спроба приховати обмежені можливості російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років, резюмують в ISW. Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх воєнних цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам Росії. Кремль брехливо намагається зобразити, що нібито готовий до добросовісних переговорів з Україною, хоча продовжує атакувати українські позиції на передовій та створювати умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки, наголошують аналітики Інституту вивчення війни.

але дехто тут теж воліє бачити успіхи росії, тому й видає бажане за дійсне 8)

так треба вже визначитись чи то рф майже капітулювала чи збирається напасти ще й на НАТО (як вище в посиланні від prodigy про Фінляндію)

що ти вигадуєш? де сказано про капітуляцію Раші?

й для нападу на Сувалки чи Естонію, чи Прибалтику загалом, потрібно набагато менше ресурсів, ніж для поточної війни з Україною...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:03

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Ти про ТЦК?

це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

Тобто про заброньованих?

про ухилянтів 8)

й про зрадофілів, які готові здатися, бо особисто для себе не бачать проблем в капітуляції...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:05

  _Mykola_ написав:
  Letusrock написав:
  _Mykola_ написав:Справедливості ради... у людей все ж є вибір... не брати курку, виїхати за кордон, приїхати в неньку..

Вітаю. На днях я писав вам з приводу висловлювань Чмута. Як вам його вчорашнє "проблему мобілізації можна вирішити якщо відключити телеграм та тік-ток"?
Саме подібні речі я тоді й мав на увазі.
По топорному чуть, в пропагандиському стилі Корчинського, Карася та Дикого. Типу пофіг на яйця по 17, ремонти парків в Покровську, непридатних послів, батальйони монако та інше, бери лопату і бігом на танк

Щодо заборони, це зашквар, категорично не підтримую, так як і дибільну заборону читати, спілкуватись, та слухати аудіокниги чи музику російською. :evil:

Є такий народний вислів який точно алегорично описує подібні дії
"Коли собаці немає що робити... то вона яйця лиже..." (с)

а ну, де тобі забороняють читати чи слухати аудіокниги російською?

коли брешеш, то треба це робити хоч правдоподібно :D чи ти прихильник ідеї, що брехня має бути нахабною, тоді в неї швидше повірять? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:07

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....

Це брехня.
Трамп дає зброї приблизно стільки, скільки давав Байден. В середньому.
Дальший текст - продовження цієї брехні.

вже забули про зупинку допомоги? й при Байдені через дії респів? й після виборів.

яка слабка пам'ять...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:09

  Shaman написав:
  UA написав:про ухилянтів 8)

й про зрадофілів, які готові здатися, бо особисто для себе не бачать проблем в капітуляції...

Ухилянти із зрадофілами разом зі своїми родинами це абсолютна більшість населення України.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:12

shapo
западенець - це теж зневажлива назва, так про всяк випадок

Ізраіль - це складне питання. скільки там руських євреїв? отож. але порадив би ще уважно прочитати коментарі пересічного руського про жовтень 2023 - багато цікавих коментарів, більше про бідних арабів - навіть Сатановський офігів :D
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:14

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:про ухилянтів 8)

й про зрадофілів, які готові здатися, бо особисто для себе не бачать проблем в капітуляції...

Ухилянти із зрадофілами разом зі своїми родинами це абсолютна більшість населення України.

навчись для початку цитувати. й що сказати хотів? чи лише дурнуваті питання задаєш? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:19

  Shaman написав:навчись для початку цитувати. й що сказати хотів? чи лише дурнуваті питання задаєш? :D

Злякався? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:24

  shapo написав: Так что ещё раз спасибо и прощайте.

Всіх благ.
Селекційна робота модерації триває.
Мета еталонний 100% рагулізм.
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