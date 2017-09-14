Насправді, це вже давно секрет полішинеля. Україна та росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни. На початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення. До контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз. Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи — високого російського чиновника, максимально наближеного до путіна. Останній раз, коли Україна та росія говорили напряму, — грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні. Тому вся ця історія з російського боку про «заборонили перемовини» просто цирк для приїжджих. росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки.
1) Гончаренко-джерело інформації дуже сумнівне 2) стосовно перепотужничали- це ваша хибна думка, і ось чому
-Росія- агресор, згідно з Уставом ООН і розумінням справедливості, агресія одної країни проти іншої має бути не тільки засуджена з високої трибуни ООН а і покарана -в ідеальному сценарії: а)агресор має добровільно звільнити всі окуповані території (включно з Кримом і Донбасом) агресор виплачує компенсації (репарації) згідно рішенню міжнародного трибуналу по в)фіксованим збиткам і злочинам с) Україну приймають в НАТО і ЕС по прискореній процедурі десь до 2030року, НАТО (в першу чергу США) стає дійсним гарантом української безпеки в майбутньому д) Світова спільнота допомагає Україні відновитись (в цьому будуть приймати країни ЕС, США, Брікс, Асіан)
по факту цього не станеться і балаканина за пів-кілометра +/- інше, це недоречна маячня (як угодою по корисним копалинам до її остаточного варіанта)
prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....
Це брехня. Трамп дає зброї приблизно стільки, скільки давав Байден. В середньому. Дальший текст - продовження цієї брехні.
наведіть список або суму допомоги при Трампі за яку проголосував Сенат і Палата Представників (це після 20 січня 2025)? Такого списку не існує. Тому брехня сходить від тебе. Взагалі не спілкуюсь з тобою, бо немає з ким ще з 2022р. Вивчай, друже, матчасть.
Насправді, це вже давно секрет полішинеля. Україна та росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни. На початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення. До контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз. Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи — високого російського чиновника, максимально наближеного до путіна. Останній раз, коли Україна та росія говорили напряму, — грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні. Тому вся ця історія з російського боку про «заборонили перемовини» просто цирк для приїжджих. росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки.
1) Гончаренко-джерело інформації дуже сумнівне 2) стосовно перепотужничали- це ваша хибна думка, і ось чому
-Росія- агресор, згідно з Уставом ООН і розумінням справедливості, агресія одної країни проти іншої має бути не тільки засуджена з високої трибуни ООН а і покарана -в ідеальному сценарії: а)агресор має добровільно звільнити всі окуповані території (включно з Кримом і Донбасом) агресор виплачує компенсації (репарації) згідно рішенню міжнародного трибуналу по в)фіксованим збиткам і злочинам с) Україну приймають в НАТО і ЕС по прискореній процедурі десь до 2030року, НАТО (в першу чергу США) стає дійсним гарантом української безпеки в майбутньому д) Світова спільнота допомагає Україні відновитись (в цьому будуть приймати країни ЕС, США, Брікс, Асіан)
по факту цього не станеться і балаканина за пів-кілометра +/- інше, це недоречна маячня (як угодою по корисним копалинам до її остаточного варіанта)
То все білий шум. Схоже американці остаточно витісняють британців з України. У Зе в колоді лишилися лише шістки...
shapo написав:но есть и этнические украинцы в России кои там на третьем месте по количеству после русских и татар,
ось в цьому ваш собака зарився
в моєму розумінні Зеленський українець (хоч має єврейське походження), а у вашому розумінні Кириенко Сергей Владленович -українець (мати Ларисы Васильевны Кириенко, батько- Владиле́н Я́ковлевич Израите́ль, єврей)
або Козак Дмитро Николаевич (народився Бандурово, Кировоградська область), зам руководителя администрации президента рф)
або
Валентина Іванівна Матвієнко, до шлюбу Тютіна (нар. 7 квітня 1949, Шепетівка, Хмельницька область, Українська РСР) — радянська і російська політична діячка та дипломатка українського походження. Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року.
вам трошки прямолінійно, але правильно відповів Будівельник, ми не вважаємо цих і ще 2(3)млн носіїв українських прізвищ українцями(по перше жінка може мати інше прізвище до шлюбу, по друге-якщо людина ніде офіційно не заявляє що вона має українську ідентичність (а не тільки прізвище), тобто людина відстоює свою приналежність до українців, а не каже, що українців не існує, а є малороси, тобто один народ
Насправді, це вже давно секрет полішинеля. Україна та росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни. На початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення. До контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз. Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи — високого російського чиновника, максимально наближеного до путіна. Останній раз, коли Україна та росія говорили напряму, — грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні. Тому вся ця історія з російського боку про «заборонили перемовини» просто цирк для приїжджих. росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки.
Просто черговий доказ, що порохаті то холуї русскіх. Роззброїтися і зменшити армію до 85тис це на думку Гончаренка хороші умови.
У Китаї прокоментували ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню, заявивши, що підтримують всі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема й цю ініціативу. Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
"Щодо української кризи (так Китай називає війну Росії в Україні) позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав він.
За його словами, Пекін сподівається, що в результаті переговорів сторони зможуть досягнути справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін і зрештою досягнуть політичного врегулювання.
Німеччина готова дати Україні додаткову зброю у разі провалу переговорів, - новий очільник МЗС