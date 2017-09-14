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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13837138381383913840>
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:37

  fox767676 написав:трохи перепотужничали

Олексій Гончаренко

Насправді, це вже давно секрет полішинеля.
Україна та росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни.
На початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення. До контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз.
Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи — високого російського чиновника, максимально наближеного до путіна.
Останній раз, коли Україна та росія говорили напряму, — грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні.
Тому вся ця історія з російського боку про «заборонили перемовини» просто цирк для приїжджих. росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки.


1) Гончаренко-джерело інформації дуже сумнівне
2) стосовно перепотужничали- це ваша хибна думка, і ось чому

-Росія- агресор, згідно з Уставом ООН і розумінням справедливості, агресія одної країни проти іншої має бути не тільки засуджена з високої трибуни ООН а і покарана
-в ідеальному сценарії:
а)агресор має добровільно звільнити всі окуповані території (включно з Кримом і Донбасом)
агресор виплачує компенсації (репарації) згідно рішенню міжнародного трибуналу по в)фіксованим збиткам і злочинам
с) Україну приймають в НАТО і ЕС по прискореній процедурі десь до 2030року, НАТО (в першу чергу США) стає дійсним гарантом української безпеки в майбутньому
д) Світова спільнота допомагає Україні відновитись (в цьому будуть приймати країни ЕС, США, Брікс, Асіан)

по факту цього не станеться і балаканина за пів-кілометра +/- інше, це недоречна маячня (як угодою по корисним копалинам до її остаточного варіанта)
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:45

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....

Це брехня.
Трамп дає зброї приблизно стільки, скільки давав Байден. В середньому.
Дальший текст - продовження цієї брехні.


наведіть список або суму допомоги при Трампі за яку проголосував Сенат і Палата Представників (це після 20 січня 2025)?
Такого списку не існує. Тому брехня сходить від тебе.
Взагалі не спілкуюсь з тобою, бо немає з ким ще з 2022р.
Вивчай, друже, матчасть.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:45

  prodigy написав:
  fox767676 написав:трохи перепотужничали

Олексій Гончаренко

Насправді, це вже давно секрет полішинеля.
Україна та росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни.
На початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення. До контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз.
Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи — високого російського чиновника, максимально наближеного до путіна.
Останній раз, коли Україна та росія говорили напряму, — грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні.
Тому вся ця історія з російського боку про «заборонили перемовини» просто цирк для приїжджих. росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки.


1) Гончаренко-джерело інформації дуже сумнівне
2) стосовно перепотужничали- це ваша хибна думка, і ось чому

-Росія- агресор, згідно з Уставом ООН і розумінням справедливості, агресія одної країни проти іншої має бути не тільки засуджена з високої трибуни ООН а і покарана
-в ідеальному сценарії:
а)агресор має добровільно звільнити всі окуповані території (включно з Кримом і Донбасом)
агресор виплачує компенсації (репарації) згідно рішенню міжнародного трибуналу по в)фіксованим збиткам і злочинам
с) Україну приймають в НАТО і ЕС по прискореній процедурі десь до 2030року, НАТО (в першу чергу США) стає дійсним гарантом української безпеки в майбутньому
д) Світова спільнота допомагає Україні відновитись (в цьому будуть приймати країни ЕС, США, Брікс, Асіан)

по факту цього не станеться і балаканина за пів-кілометра +/- інше, це недоречна маячня (як угодою по корисним копалинам до її остаточного варіанта)

То все білий шум.
Схоже американці остаточно витісняють британців з України.
У Зе в колоді лишилися лише шістки...
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:но есть и этнические украинцы в России кои там на третьем месте по количеству после русских и татар,


ось в цьому ваш собака зарився

в моєму розумінні Зеленський українець (хоч має єврейське походження),
а у вашому розумінні Кириенко Сергей Владленович -українець (мати Ларисы Васильевны Кириенко, батько- Владиле́н Я́ковлевич Израите́ль, єврей)

або Козак Дмитро Николаевич (народився Бандурово, Кировоградська область), зам руководителя администрации президента рф)

або
Валентина Іванівна Матвієнко, до шлюбу Тютіна (нар. 7 квітня 1949, Шепетівка, Хмельницька область, Українська РСР) — радянська і російська політична діячка та дипломатка українського походження. Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року.


вам трошки прямолінійно, але правильно відповів Будівельник, ми не вважаємо цих і ще 2(3)млн носіїв українських прізвищ українцями(по перше жінка може мати інше прізвище до шлюбу, по друге-якщо людина ніде офіційно не заявляє що вона має українську ідентичність (а не тільки прізвище), тобто людина відстоює свою приналежність до українців, а не каже, що українців не існує, а є малороси, тобто один народ
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:То все білий шум


вилами по воді
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Харькове тцк-ашник оглянувшись по сторонам, бьёт молодого парня, смирно стоящего перед ним. Бьёт в живот, внезапно. И повторяет это.
Почему?
Это приносит ему наслаждение.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:47

  Бетон написав:В Харькове тцк-ашник оглянувшись по сторонам, бьёт молодого парня, смирно стоящего перед ним. Бьёт в живот, внезапно. И повторяет это.
Почему?
Это приносит ему наслаждение.


тобі теж, заздриш?
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:48

  fox767676 написав:трохи перепотужничали

Олексій Гончаренко

Насправді, це вже давно секрет полішинеля.
Україна та росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни.
На початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення. До контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз.
Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи — високого російського чиновника, максимально наближеного до путіна.
Останній раз, коли Україна та росія говорили напряму, — грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні.
Тому вся ця історія з російського боку про «заборонили перемовини» просто цирк для приїжджих. росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки.

Просто черговий доказ, що порохаті то холуї русскіх.
Роззброїтися і зменшити армію до 85тис це на думку Гончаренка хороші умови.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:51

У Китаї прокоментували ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню, заявивши, що підтримують всі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема й цю ініціативу. Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Щодо української кризи (так Китай називає війну Росії в Україні) позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав він.

За його словами, Пекін сподівається, що в результаті переговорів сторони зможуть досягнути справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін і зрештою досягнуть політичного врегулювання.


Німеччина готова дати Україні додаткову зброю у разі провалу переговорів, - новий очільник МЗС

https://www.unian.ua/world/mirni-perego ... 05987.html

Путін має небагато часу, щоб погодитися на перемир’я: у Мерца встановили дедлайн Кремлю

Якщо до закінчення понеділка Російська Федерація не погодиться на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, європейці продовжать підготовку до нових санкцій проти неї.

Про це на брифінгу в Берліні заявив речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус, пише Le Figaro.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:01

  prodigy написав:
  Бетон написав:В Харькове тцк-ашник оглянувшись по сторонам, бьёт молодого парня, смирно стоящего перед ним. Бьёт в живот, внезапно. И повторяет это.
Почему?
Это приносит ему наслаждение.


тобі теж, заздриш?

Я не завидую маньякам-бурятам, террористам, как ты
Бетон
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