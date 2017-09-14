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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13837138381383913840
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:20

  UA написав:
  shapo написав: Так что ещё раз спасибо и прощайте.

Всіх благ.
Селекційна робота модерації триває.
Мета еталонний 100% рагулізм.

тебе прибрати - й рагулізм в твоєму випадку впаде зі 100% до 0%. ;)

й в цілому на форумі зменшиться 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:55

  Бетон написав:В Харькове тцк-ашник оглянувшись по сторонам, бьёт молодого парня, смирно стоящего перед ним. Бьёт в живот, внезапно. И повторяет это.
Почему?
Это приносит ему наслаждение.

по інету гуляють вже персональні дані і фото цього тітушки-активіста. А ми то думали що то всьо переодіті буряти
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:59

  fox767676 написав:трохи перепотужничали

Олексій Гончаренко

Насправді, це вже давно секрет полішинеля.
Україна та росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни.
На початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення. До контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз.
Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи — високого російського чиновника, максимально наближеного до путіна.
Останній раз, коли Україна та росія говорили напряму, — грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні.
Тому вся ця історія з російського боку про «заборонили перемовини» просто цирк для приїжджих. росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки.

а їм: не плазувати, бийся до останньої верби!
Востаннє редагувалось flyman в Пон 12 тра, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:04

  UA написав:То все білий шум.
Схоже американці остаточно витісняють британців з України.
У Зе в колоді лишилися лише шістки...

а як же цегла в Очакові?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:24

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....

Це брехня.
Трамп дає зброї приблизно стільки, скільки давав Байден. В середньому.
Дальший текст - продовження цієї брехні.


наведіть список або суму допомоги при Трампі за яку проголосував Сенат і Палата Представників (це після 20 січня 2025)?
Такого списку не існує. Тому брехня сходить від тебе.
Взагалі не спілкуюсь з тобою, бо немає з ким ще з 2022р.
Вивчай, друже, матчасть.

Звичайно такого списку не існує. Що за фантазії? Я десь стверджував що існує такий список?
І відколи президент США керує Конгресом (після 20 січня 2025)? :D
Вивчай друже матчасть.

Ще раз:
  prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....

Це брехня. Трамп(США) зброю дає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 тра, 2025 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:27

  Letusrock написав:
  Бетон написав:В Харькове тцк-ашник оглянувшись по сторонам, бьёт молодого парня, смирно стоящего перед ним. Бьёт в живот, внезапно. И повторяет это.
Почему?
Это приносит ему наслаждение.

по інету гуляють вже персональні дані і фото цього тітушки-активіста. А ми то думали що то всьо переодіті буряти

Я на людині все ніяк не випробую аперкот. Працюю з гантелею, потім рука вилітає. Я б взалюбки на ньому б відпрацював з внутрішньою кровотечею. Ммммм...
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:36

https://sud.ua/uk/news/publication/3307 ... tsiya-suda

У Резерв+ не можуть відображатися дані про порушення військового обліку, якщо ТЦК не складав ані протоколу, ані постанови – позиція суду
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:45

  Бетон написав:Я на людині все ніяк не випробую аперкот. Працюю з гантелею, потім рука вилітає. Я б взалюбки на ньому б відпрацював з внутрішньою кровотечею. Ммммм...

А на москалях ты не хочешь это попробовать
pesikot
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  #<1 ... 13837138381383913840
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